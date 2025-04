Tesla Cybertruck : entre ambition et réalité, le véhicule qui pourrait marquer la fin d’une ère

Le Tesla Cybertruck représente sans doute l’un des paris les plus audacieux de l’industrie automobile moderne. Après des débuts prometteurs avec près de 2 millions de réservations, ce pick-up électrique au design futuriste peine désormais à trouver sa place sur le marché. Un constat inquiétant qui pourrait annoncer des temps difficiles pour le constructeur américain.

Elon Musk l’avait lui-même déclaré en 2023 : « Nous creusons notre propre tombe ». Une phrase qui résonne aujourd’hui comme un présage, alors que les ventes du véhicule s’avèrent bien inférieures aux attentes.

Un véhicule pas comme les autres

Le Cybertruck se distingue par sa singularité à tous les niveaux. Sa carrosserie en acier inoxydable, son design anguleux et ses spécifications techniques en font un modèle à part dans l’univers automobile. Tesla souhaitait faire de ce 4×4 électrique son produit phare, celui qui démontrerait tout le savoir-faire de la marque.

Malgré des débuts encourageants – il a été brièvement le véhicule de luxe le plus vendu aux États-Unis et se serait classé dixième des voitures électriques les plus vendues outre-Atlantique l’an dernier avec environ 24 300 unités – le Cybertruck semble aujourd’hui perdre de sa superbe.

De l’euphorie à la désillusion

L’engouement initial pour le Cybertruck était indéniable. À l’approche de son lancement officiel le 30 novembre 2023, les réservations avaient atteint la barre symbolique des 2 millions. Une année plus tard, Tesla fait face à des difficultés pour écouler sa production.

La stratégie adoptée par la marque semble être en cause. Au lieu de positionner le véhicule comme un modèle exclusif, produit en quantité limitée et destiné à une clientèle très ciblée, Tesla a opté pour une approche différente qui s’avère problématique.

Face à la forte demande, l’entreprise aurait pu créer une forme de rareté, en commençant par vendre les versions haut de gamme, tout en maîtrisant sa production. Cette approche aurait renforcé l’image d’un véhicule d’exception. Or, Tesla a préféré accélérer sa fabrication, parfois au détriment de la qualité.

Des promesses non tenues

Les problèmes se sont manifestés rapidement. Des défauts ont été signalés dès les premières livraisons, comme des soucis avec la pédale d’accélérateur ou, plus récemment, des pièces qui se détachaient du véhicule.

À ces problèmes de fiabilité s’ajoute la question du prix. Initialement annoncé aux alentours de 40 000 euros, le tarif a considérablement augmenté. Aujourd’hui, la version d’entrée de gamme est affichée à 72 490 dollars (environ 67 200 euros). Un prix qui ne correspond pas à celui d’un véhicule « aspirationnel » mais qui n’est pas non plus accessible au grand public.

Cette stratégie a peut-être généré de nombreuses réservations au départ, mais la demande actuelle est en chute libre. (Et entre nous, qui aurait imaginé qu’un véhicule ressemblant à un polygone mal rendu dans un jeu vidéo des années 90 puisse connaître un tel engouement?)

Le dégonflement de la bulle Cybertruck

Après des débuts fracassants, l’intérêt pour le Cybertruck s’est nettement refroidi. Même les baisses de prix et les incitations n’aident pas à stimuler les ventes. Tesla a même proposé des recharges gratuites à vie sur ses superchargeurs aux clients achetant la version Foundation à trois moteurs électriques, affichée à 110 000 dollars (plus de 100 000 euros).

La phrase d’Elon Musk en 2023 prend aujourd’hui une dimension presque prophétique : « Nous creusons notre propre tombe avec le Tesla Cybertruck ». Certains dirigeants dans l’entreprise craignent désormais que ce modèle ne marque le début de la fin pour Tesla en tant que constructeur automobile – peut-être pas immédiatement, mais à plus long terme.

Le marché automobile évolue rapidement, et les attentes des consommateurs aussi. Tesla avait l’habitude de surprendre et d’innover. Avec le Cybertruck, la marque a peut-être poussé le curseur trop loin. Comment séduire le grand public avec un véhicule si peu conventionnel? Vous êtes-vous déjà imaginé au volant de cet engin futuriste pour aller faire vos courses?

L’avenir nous dira si Tesla saura redresser la barre et faire du Cybertruck un succès malgré ces débuts difficiles, ou si ce véhicule restera dans l’histoire comme le symbole d’une ambition démesurée.