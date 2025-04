Suivez en direct le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 2025 !

Les amateurs de Formule 1 sont servis en ce début de saison 2025 ! Après trois courses palpitantes, place au Grand Prix de Bahreïn qui promet son lot de rebondissements. Rendez-vous ce dimanche 13 avril sur le légendaire circuit international de Sakhir pour vivre toutes les émotions de cette quatrième manche du championnat.

Horaires et chaînes pour ne rien manquer de la course

Pour suivre en direct ce Grand Prix de Bahreïn, notez bien les horaires (heure française) :

Départ de la course : 17h00

Chaîne de diffusion : Canal+ avec une prise d’antenne dès 16h00 dans l’émission « La Grille »

Résumé des essais et grille de départ du GP de Bahreïn

Le circuit international de Sakhir s’apprête à accueillir ce week-end le Grand Prix de Bahreïn 2025, quatrième manche de la saison de Formule 1. Les qualifications ont tenu toutes leurs promesses, avec des performances remarquables et quelques surprises au rendez-vous.

Piastri s’impose lors des essais libres

Tout au long des trois séances d’essais libres, Oscar Piastri a démontré la compétitivité de sa McLaren-Mercedes. L’Australien a dominé ses rivaux, reléguant son coéquipier Lando Norris et le reste du peloton à près d’une demi-seconde. De quoi aborder les qualifications avec confiance et ambition pour l’écurie de Woking, en quête d’une troisième pole position cette saison.

Derrière les flèches d’argent, Ferrari et Mercedes se sont montrées à leur avantage, Charles Leclerc et George Russell se positionnant régulièrement dans le top 5. En revanche, Red Bull a semblé en retrait, Max Verstappen exprimant même des doutes quant à sa capacité à combler l’écart avec McLaren. (Mais connaissant le tempérament du Néerlandais, il serait imprudent de le sous-estimer !)

Piastri décroche la pole, Russell et Leclerc suivent

Lors de la séance qualificative, Oscar Piastri a confirmé sa mainmise sur le week-end bahreïni. Avec un chrono époustouflant de 1 min 29 s 841 en Q3, il s’est adjugé la pole position, sa deuxième de la saison. George Russell, sur Mercedes, a décroché la deuxième place à 0 s 168, devant la Ferrari de Charles Leclerc à 0 s 334.

Petite déception pour Lando Norris, seulement sixième à plus de quatre dixièmes de son coéquipier. Pierre Gasly a quant à lui réalisé une belle performance au volant de son Alpine-Renault, se classant quatrième à moins de deux dixièmes des McLaren. (Un résultat encourageant pour l’écurie française, qui prouve ses progrès constants.)

Incident et pénalités redistribuent les cartes

La séance a été marquée par un crash d’Esteban Ocon au volant de sa Haas-Ferrari en Q2. Si le Français est sorti indemne de sa monoplace, il devra s’élancer de la 15e position sur la grille. Cet incident a entraîné un drapeau rouge et une interruption de la séance.

À la reprise, George Russell et Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ont écopé d’une pénalité d’une place chacun pour avoir emprunté la voie rapide des stands avant la confirmation de l’heure de relance par la direction de course. Ils s’élanceront donc respectivement troisième et cinquième demain. (Un coup dur pour Mercedes, qui avait placé ses deux monoplaces en deuxième ligne provisoire.)

La grille de départ promet du spectacle

Voici donc à quoi ressemblera la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn 2025 :

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine-Renault) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren-Mercedes) Max Verstappen (Red Bull-Honda RBPT) Carlos Sainz (Williams-Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda RBPT)

Derrière, on retrouvera notamment Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) en 13e position, Esteban Ocon (Haas-Ferrari) en 15e, et les rookies Liam Lawson (Racing Bulls-Honda RBPT) et Oliver Bearman (Haas-Ferrari) en 17e et 20e places.

Avec un tel ordre de départ et des écarts serrés, tout est possible pour ce Grand Prix de Bahreïn 2025. Les stratégies pneumatiques et les dépassements seront déterminants sur ce tracé exigeant de Sakhir. Rendez-vous demain pour un dimanche qui s’annonce palpitant ! (Et vous, qui voyez-vous triompher sous les projecteurs bahreïnis ?)