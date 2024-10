Stellantis rappelle près de 1 000 Alfa Romeo Tonale pour un problème grave de frein

Stellantis a émis un rappel pour presque 1 000 unités de l’Alfa Romeo Tonale, spécifiquement dans sa version hybride rechargeable. Ce rappel concerne un défaut critique affectant le freinage, pouvant provoquer la défaillance du frein à pédale. La sécurité des conducteurs étant en jeu, le groupe a pris des mesures pour réparer gratuitement les véhicules concernés.

Un rappel massif pour des modèles hybrides rechargeables

Les rappels de véhicules sont fréquents dans l’industrie automobile, et Stellantis vient d’annoncer un rappel important pour près de 45 000 véhicules à l’échelle mondiale. Parmi eux, 962 exemplaires du SUV Alfa Romeo Tonale sont concernés par un problème spécifique au frein à pédale, susceptible de se détacher et de rendre la pédale inutilisable. Cette situation affecte uniquement la version hybride rechargeable du Tonale, appelée Plug-In Hybrid Q4.

Bien que ce problème soit grave, Alfa Romeo a précisé qu’en cas de défaillance, les conducteurs peuvent utiliser le frein de parking électronique pour immobiliser le véhicule. Le système de freinage d’urgence automatique, présent sur le véhicule, peut également intervenir automatiquement si une collision imminente est détectée, sauf s’il est désactivé.

Les Alfa Romeo Tonale concernés en Espagne

Le nombre de véhicules touchés par ce rappel est relativement réduit en Espagne, avec 962 unités affectées. Ce modèle hybride rechargeable, vendu dans le pays à partir de 52 179 €, est équipé d’une motorisation hybride combinant un moteur essence de 1,3 litre quatre cylindres de 180 CV avec un bloc électrique de 122 CV, pour une puissance totale de 280 CV. Ce système de propulsion permet au Tonale de passer de 0 à 100 km/h en seulement 6,2 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 206 km/h.

Outre l’Alfa Romeo Tonale, le rappel concerne également le Dodge Hornet, un modèle basé sur la même architecture technique que le Tonale, mais avec un design spécifique à la marque américaine. Ce problème touche donc deux véhicules qui partagent une grande partie de leur mécanique, rendant ce rappel crucial à une échelle mondiale.

Une réparation simple et rapide

Le défaut identifié par Stellantis concerne la fixation de la pédale de frein, qui peut se desserrer au fil du temps. Pour résoudre ce problème, les véhicules devront être amenés en concession pour une réparation gratuite, consistant à renforcer la pédale à l’aide d’un simple boulon. Le constructeur indique que cette intervention est rapide et ne devrait pas prendre plus de 30 minutes.

Les propriétaires des véhicules concernés seront contactés dans les jours qui suivent, et pourront prendre rendez-vous dans leur garage Alfa Romeo le plus proche. Cette réparation simple évite tout remplacement complexe et permettra aux conducteurs de retrouver leur véhicule en toute sécurité rapidement.

Le système PHEV du Tonale, une avancée technologique

Malgré ce rappel, l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 reste un modèle phare de la marque italienne, symbolisant sa transition vers une mobilité plus propre. Le SUV hybride rechargeable est doté d’une batterie de 15,5 kWh qui lui permet d’offrir jusqu’à 60 km d’autonomie en mode électrique pur. Ce modèle est compatible avec une recharge en courant alternatif jusqu’à 7,4 kW, ce qui permet de recharger la batterie complètement en environ 2,5 heures.

Avec un moteur thermique et un moteur électrique combinés, le véhicule affiche une consommation mixte homologuée de 1,3 litre aux 100 km selon le cycle WLTP, pour des émissions de CO2 de seulement 30 g/km. Grâce à son système de traction intégrale et à ses performances hybrides, le Tonale hybride rechargeable est un choix populaire pour ceux qui cherchent à concilier performance et respect de l’environnement.

Une intervention nécessaire pour une sécurité optimale

Le rappel de ces 962 Alfa Romeo Tonale en Espagne, bien que significatif, témoigne de l’importance accordée par Stellantis à la sécurité de ses clients. Bien que le problème de pédale de frein soit potentiellement dangereux, l’intervention rapide et la simplicité de la réparation montrent que le constructeur a pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des conducteurs.

Ce rappel massif, qui concerne en réalité 44 500 véhicules à travers le monde, est une preuve supplémentaire de l’attention portée par les constructeurs aux moindres détails techniques pour éviter tout risque. Même si les pannes mécaniques sont rares, elles peuvent toujours survenir, et les rappels sont là pour s’assurer que les conducteurs puissent continuer à profiter de leur véhicule en toute confiance.

Des solutions rapides pour les conducteurs concernés

Pour les propriétaires de l’Alfa Romeo Tonale Hybrid Q4 concernés par ce rappel, le constructeur assure que l’intervention sera rapide et sans frais, un simple ajustement du système de freinage étant nécessaire. Cet incident ne devrait donc pas impacter significativement l’expérience des utilisateurs, et ceux-ci pourront rapidement retrouver leur véhicule en état de marche optimal.

L’Alfa Romeo Tonale, avec son design distinctif et ses performances hybrides, reste un véhicule de choix dans le segment des SUV hybrides rechargeables. Une fois cette réparation effectuée, les conducteurs pourront continuer à profiter pleinement des qualités du modèle, tant en termes de performance que d’efficacité énergétique.