Stellantis fait volte-face : le retour du moteur diesel avec une technologie hybride annoncé

Le géant automobile Stellantis pourrait revenir sur sa stratégie d’électrification totale prévue pour 2030. Selon plusieurs sources, le groupe envisagerait de développer de nouveaux moteurs diesel aux normes Euro 7, associés à une technologie hybride. Ce virage stratégique intervient dans un contexte où la transition vers l’électrique rencontre des défis majeurs en Europe.

Un changement de cap inattendu pour le groupe franco-italien

Le groupe Stellantis, qui rassemble sous son égide les marques Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Opel et Alfa Romeo, semble reconsidérer sa position vis-à-vis des moteurs diesel. Cette décision surprenante intervient alors que le constructeur avait précédemment annoncé son intention de se concentrer exclusivement sur les véhicules électriques d’ici 2030.

Selon des informations révélées par le magazine allemand Auto Motor und Sport, Stellantis travaillerait activement sur le développement d’une nouvelle génération de moteurs diesel répondant aux normes Euro 7. Ce revirement stratégique pourrait être motivé par plusieurs facteurs, notamment les difficultés rencontrées avec certains de ses moteurs essence PureTech et les problèmes liés aux réservoirs AdBlue sur plusieurs de ses modèles. Face à ces défis techniques, le groupe chercherait à restaurer sa réputation en misant sur une technologie qu’il maîtrise historiquement.

L’hybridation diesel : une solution technique innovante

Jean-Philippe Imparato, responsable européen de Stellantis, aurait laissé entendre que la gamme de produits pourrait s’élargir pour inclure des motorisations diesel modernisées. D’après des sources françaises, le groupe aurait déjà commencé à investir dans le développement d’un nouveau propulseur diesel destiné à équiper ses voitures particulières et SUV.

L’usine de Trémery en France, où sont actuellement produits les moteurs HDi de 2,0 et 1,5 litres, jouerait un rôle central dans cette renaissance technologique. Contrairement aux plans initiaux qui prévoyaient l’arrêt progressif de la production de ces moteurs sous la direction de Carlos Tavares, il semblerait que Stellantis envisage de maintenir la production du moteur diesel HDi de 2,0 litres. Cette motorisation serait particulièrement adaptée aux véhicules des segments moyen et supérieur, où l’autonomie et l’efficacité sur longue distance restent des arguments de vente importants pour une clientèle professionnelle qui parcourt de nombreux kilomètres.

Un paysage automobile en pleine mutation

Actuellement, l’offre diesel au sein du groupe Stellantis s’est considérablement réduite. Opel a complètement abandonné cette motorisation, tandis que Peugeot et Citroën l’ont limitée à quelques modèles stratégiques comme la 308 et le C5 Aircross. Du côté de Fiat, le moteur Multijet est encore proposé sur la Tipo, mais uniquement sur certains marchés spécifiques.

L’intégration de la technologie hybride à ces moteurs diesel placerait Stellantis dans un cercle restreint de constructeurs qui continuent à investir dans cette voie, aux côtés de marques premiums allemandes comme Audi, BMW et Mercedes. Un atout majeur pour le groupe est l’annonce récente de la construction d’une troisième usine de production de transmissions eDCT (double embrayage électrifié) à Termoli en Italie. Ces boîtes de vitesses, déjà utilisées dans les hybrides essence du groupe, pourraient être facilement adaptées pour fonctionner avec des motorisations diesel, créant ainsi une synergie technologique qui optimiserait les coûts de développement et de production.

Les enjeux fiscaux autour du diesel en France

Cette stratégie de Stellantis intervient dans un contexte où la fiscalité sur le diesel fait l’objet de débats en France. Actuellement, une différence d’environ 9 centimes par litre existe entre la taxation de l’essence et celle du diesel, ce dernier bénéficiant d’un avantage fiscal historique. Pour chaque litre d’essence, environ 0,47 euros sont prélevés au titre de la taxe sur les hydrocarbures, contre 0,38 euros pour le diesel.

Cette différence de traitement fiscal pourrait être remise en question dans les prochaines années, avec une volonté politique de favoriser la transition écologique en réduisant progressivement l’avantage accordé au diesel malgré ses émissions de particules fines plus élevées. Face à cette perspective, le développement de moteurs diesel hybrides par Stellantis pourrait représenter une réponse technique visant à maintenir l’attrait de cette motorisation tout en réduisant significativement son impact environnemental. La technologie hybride permettrait en effet de réduire la consommation et les émissions, particulièrement en milieu urbain où le moteur électrique prendrait le relais pour les trajets à basse vitesse.

L’avenir incertain de la stratégie d’électrification

Parallèlement à ce possible retour du diesel hybride, la France poursuit sa politique d’incitation à l’achat de véhicules électriques. De nouvelles aides gouvernementales sont prévues et devraient être mises en place rapidement, même si les détails et le calendrier exact restent à préciser. Ces mesures s’inscrivent dans une volonté d’accélérer l’adoption des véhicules zéro émission, avec un objectif ambitieux de fin des ventes de véhicules thermiques neufs à l’horizon 2035 dans l’Union européenne.

Pour Stellantis, ce revirement stratégique concernant le diesel représente un défi d’équilibriste. Le groupe doit à la fois poursuivre ses investissements massifs dans l’électrification, tout en maintenant une offre attractive de motorisations conventionnelles améliorées pour répondre aux besoins d’une clientèle qui n’est pas encore prête à basculer vers l’électrique. La décision de développer des moteurs diesel hybrides pourrait être interprétée comme un ajustement pragmatique face aux réalités du marché, où la transition vers l’électrique se révèle plus complexe et progressive que prévu initialement. Le succès de cette stratégie dépendra de sa capacité à proposer des véhicules diesel hybrides offrant à la fois des performances économiques séduisantes et une empreinte environnementale significativement réduite par rapport aux modèles actuels.