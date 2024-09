Stellantis dévoile son nouveau moteur Gen 3 pour faire oublier les déboires du PureTech

Face aux problèmes récurrents de ses moteurs essence PureTech, le géant automobile Stellantis présente une nouvelle génération de moteurs baptisée Gen 3. Cette évolution majeure vise à restaurer la confiance des clients et à proposer une motorisation plus fiable et plus efficiente. Découvrons les caractéristiques de ce nouveau bloc moteur qui pourrait bien marquer un tournant pour le groupe.

Les déboires du PureTech : retour sur une saga industrielle

Le moteur PureTech, lancé en 2012 par le groupe PSA (désormais intégré à Stellantis), avait été conçu dans une optique de downsizing pour offrir des performances élevées tout en réduisant la consommation et les émissions. Récompensé à quatre reprises comme « Moteur de l’Année » entre 2015 et 2018, ce bloc trois cylindres semblait promis à un bel avenir.

Malheureusement, des problèmes de fiabilité sont rapidement apparus, touchant des centaines de milliers de véhicules en Europe. Le principal défaut concernait la courroie de distribution dite « humide », dont l’usure prématurée générait des débris perturbant la lubrification du moteur. Les conséquences pouvaient être dramatiques, allant jusqu’à la casse moteur.

La réponse de Stellantis : entre rappels et extension de garantie

Face à cette crise, Stellantis a dû réagir rapidement pour préserver sa réputation. Plusieurs mesures ont été mises en place :

Rappel massif des véhicules équipés du PureTech de première génération

Remplacement gratuit de la courroie défectueuse par un modèle renforcé

Extension de la garantie sur les véhicules neufs, notamment chez Peugeot

Abandon progressif de l’appellation « PureTech » dans la communication commerciale

Ces actions, bien que nécessaires, n’ont pas suffi à restaurer pleinement la confiance des consommateurs. Stellantis a donc décidé de franchir une nouvelle étape en développant une motorisation entièrement repensée : le Gen 3.

Gen 3 : les innovations d’un moteur nouvelle génération

Le nouveau moteur Gen 3 conserve la configuration trois cylindres en ligne du PureTech, mais apporte des modifications majeures :

Remplacement de la courroie de distribution par une chaîne , éliminant ainsi le principal point faible du PureTech

, éliminant ainsi le principal point faible du PureTech Adoption du cycle Miller pour une meilleure efficacité thermique

Intégration d’un moteur électrique de 21 kW (29 ch) pour une hybridation légère

Nouvelle boîte de vitesses automatique à double embrayage et 6 rapports

Ces évolutions techniques permettent au Gen 3 d’afficher des performances impressionnantes :

Réduction de la consommation et des émissions de CO2 de 15 à 20%

Obtention de l’étiquette ECO (équivalent français de la vignette Crit’Air 1)

Deux niveaux de puissance disponibles : 100 et 136 ch

Une transition progressive vers le Gen 3

Le déploiement du nouveau moteur Gen 3 se fait progressivement au sein du groupe Stellantis. Le Jeep Avenger a été l’un des premiers modèles à en bénéficier, suivi par le Fiat 600. D’autres véhicules de la gamme, comme l’Opel Corsa ou le Peugeot 308, proposent désormais cette motorisation en parallèle des versions PureTech à courroie renforcée.

Cette coexistence temporaire permet à Stellantis de gérer la transition tout en offrant le choix aux clients. À titre d’exemple, le Peugeot 308 peut être configuré soit avec le PureTech 130 ch à courroie renforcée, soit avec le nouveau Gen 3 hybride de 136 ch.

Les enjeux pour Stellantis

Le lancement du moteur Gen 3 représente un défi majeur pour Stellantis :

Restaurer la confiance des clients après l’épisode PureTech

après l’épisode PureTech Proposer une motorisation thermique performante et fiable dans un contexte de transition vers l’électrique

Répondre aux normes environnementales de plus en plus strictes

Maintenir sa compétitivité face à une concurrence acharnée

La réussite de cette nouvelle génération de moteurs sera cruciale pour l’avenir du groupe, alors que l’industrie automobile traverse une période de profonde mutation.

Conclusion : un nouveau départ pour Stellantis ?

Le moteur Gen 3 marque indéniablement un tournant dans la stratégie de Stellantis. En tirant les leçons des erreurs du passé et en intégrant les dernières technologies d’hybridation légère, le groupe semble avoir conçu un bloc moteur à la hauteur des attentes actuelles.

Reste maintenant à voir si cette nouvelle motorisation saura convaincre les clients et effacer définitivement le souvenir des déboires du PureTech. La fiabilité à long terme du Gen 3 sera scrutée de près par les observateurs et les propriétaires, dans un marché automobile où la confiance est plus que jamais un facteur clé de succès.