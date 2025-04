Skoda révolutionne le diesel avec son nouveau carburant HVO : une solution écologique déjà déployée

Le marché automobile se transforme à grande vitesse vers l’électrification, mais ne vous y trompez pas : le moteur diesel a encore de beaux jours devant lui. La preuve avec Skoda qui vient de franchir une étape majeure en intégrant un carburant révolutionnaire dans sa gamme. Le constructeur tchèque a récemment adopté le HVO (Huile Végétale Hydrotraitée), un diesel synthétique qui pourrait bien changer notre vision des motorisations thermiques.

Qu’est-ce que le carburant HVO et comment fonctionne-t-il?

Le HVO représente une innovation notable dans le domaine des biocarburants. Contrairement au biodiesel traditionnel qui est fabriqué à partir de cultures agricoles, le HVO est produit à partir de matières résiduelles comme des huiles de cuisson usagées et des graisses animales ou végétales. Cette différence est loin d’être anodine! (Et c’est tant mieux pour notre planète.)

Sa fabrication repose sur un procédé d’hydrogénation chimique qui transforme ces déchets en un carburant diesel propre et efficace. Le résultat? Un carburant transparent, pratiquement sans odeur, et surtout, beaucoup plus écologique. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le HVO permettrait de réduire jusqu’à 90% des émissions nettes de carbone par rapport au diesel conventionnel.

Les avantages techniques qui font la différence

Vous vous demandez ce qui rend ce carburant si unique? D’abord, son indice de cétane, un indicateur de la qualité d’inflammation du carburant. Avec un indice de 70 contre 51 pour le diesel fossile, le HVO offre une combustion bien plus efficace. Résultat : moins d’émissions polluantes, notamment de particules fines.

Autre point fort : le HVO ne contient ni soufre, ni hydrocarbures aromatiques. Cette composition plus pure réduit non seulement les émissions de substances nocives, mais limite aussi la fréquence de régénération des filtres à particules (FAP). Et si vous possédez un moteur diesel un peu ancien, sachez que le HVO peut même contribuer à un fonctionnement plus silencieux et plus doux.

Un détail pratique qui a son importance : ce carburant peut être mélangé librement avec du diesel standard, facilitant ainsi la transition pour les utilisateurs.

L’engagement concret de Skoda

Skoda n’y va pas avec le dos de la cuillère. Le constructeur est devenu la première marque du groupe Volkswagen à adopter cette solution, non seulement pour ses véhicules de tourisme, mais aussi pour ravitailler les camions qui gèrent la logistique interne dans ses usines tchèques.

Entre août et décembre 2024, ces véhicules internes ont consommé environ 46 000 litres de carburant HVO, ce qui représente une économie annuelle d’environ 300 tonnes de CO2. Voilà qui n’est pas négligeable!

Cette démarche s’inscrit dans un plan global de décarbonation que mène Skoda. L’objectif? Atteindre la neutralité carbone dans toutes ses usines de République tchèque et d’Inde d’ici la fin de la décennie.

Quels modèles Skoda sont compatibles avec le HVO?

Vous vous interrogez sur la compatibilité de votre Skoda avec ce nouveau carburant? Bonne nouvelle : tous les véhicules Skoda produits depuis mi-2021 (semaine 25) sont homologués pour utiliser le carburant HVO. Ces véhicules sont reconnaissables au symbole XTL présent sur le bouchon du réservoir.

Si vous possédez un modèle plus ancien, pas de panique! Les concessionnaires Skoda agréés peuvent confirmer la compatibilité de votre véhicule. Et sachez que le HVO et les mélanges HVO-diesel sont déjà largement disponibles sur les marchés européens, y compris en France.

Cette initiative sur le HVO n’est qu’une partie des efforts de Skoda en matière d’environnement. Le constructeur avance à grands pas vers son objectif : la neutralité carbone dans toutes ses usines d’ici 2030. L’usine de Vrchlabí a déjà franchi ce cap en 2020, montrant la voie à suivre.

Un autre projet phare est la conversion de la centrale de chauffage de l’usine de Mladá Boleslav, réalisée en collaboration avec ŠKO-ENERGO. Une fois que l’installation sera entièrement passée à la biomasse, elle réduira les émissions nettes de CO2 jusqu’à 290 000 tonnes par an.

Une transition énergétique pragmatique

Alors que la voiture électrique fait la une des médias, Skoda nous rappelle qu’il existe des solutions intermédiaires tout aussi valables. Le HVO permet aux propriétaires de véhicules diesel de réduire leur impact environnemental sans changer de véhicule. N’est-ce pas là une approche pragmatique de la transition énergétique?

Pour les automobilistes attachés au diesel, cette solution offre un bon compromis entre performances et respect de l’environnement. Et pour ceux qui s’interrogent sur l’avenir du moteur thermique, le HVO démontre que l’innovation peut encore apporter des améliorations notables.

Skoda montre ainsi qu’il est possible de concilier notre mobilité actuelle avec les défis environnementaux de demain. Une approche qui mérite d’être soulignée dans un paysage automobile en pleine mutation.