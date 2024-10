Si tu voiture a besoin d’un lavage, imagine la mettre dans le tunnel de lavage le plus long du monde…

Aux États-Unis, il existe le tunnel de lavage de voitures le plus long du monde, et il faut environ cinq minutes pour le traverser. Cette installation impressionnante incarne parfaitement le célèbre adage « tout est plus grand au Texas ». Découvrons cette prouesse qui attire l’attention de milliers de conducteurs curieux.

Le tunnel de lavage le plus long du monde

Le tunnel de lavage le plus long du monde se trouve aux États-Unis, dans une station-service de la chaîne Buc-ee’s, à Katy en Caroline du Sud. Ce projet colossal a permis à l’enseigne d’obtenir un record mondial grâce à ce tunnel de lavage hors normes qui fait exactement 78 mètres de long. C’est une véritable attraction pour les automobilistes, qui n’hésitent pas à faire un détour, voire à parcourir des centaines de kilomètres, juste pour y laver leur véhicule.

Buc-ee’s ne manque pas de faire parler de lui. Sur une autoroute à péage du New Jersey, l’enseigne encourage les conducteurs à revenir sur leurs pas pour traverser plus de 935 kilomètres afin de profiter de leur service unique. Et selon certains, l’expérience vaut vraiment le détour, en particulier pour découvrir cette chaîne de stations-service devenue virale sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Texas Love List (@txlovelist)

Cinq minutes d’immersion dans un tunnel de lavage

Lorsque vous entrez dans ce tunnel de lavage de 78 mètres, vous devez vous préparer pour cinq minutes d’immersion totale. À l’intérieur, l’ambiance est tout aussi surprenante que les dimensions de l’installation. Un système de quatre pistes automatiques est disponible, selon le type de lavage que vous sélectionnez. Ensuite, il suffit de placer votre voiture sur la bande transporteuse, de la mettre au point mort et de laisser la machine faire son travail.

Les utilisateurs, fascinés par cette expérience, filment souvent leur traversée et la partagent sur les réseaux sociaux. Le tunnel commence par recouvrir le pare-brise d’une mousse colorée et d’un jet d’eau, ajoutant une touche visuelle unique. Buc-ee’s a même pensé à intégrer son célèbre logo du castor, mascotte de la marque, projeté sur les parois pour occuper les conducteurs pendant ces cinq minutes.

Un tunnel devenu viral

Cette installation hors du commun n’a pas tardé à gagner en popularité, notamment sur des plateformes comme Instagram et TikTok. Un exemple frappant est une vidéo publiée par le compte Texas Love List, qui a accumulé 6,7 millions de vues sur Instagram et plus d’un million sur TikTok. Le tunnel de Buc-ee’s est rapidement devenu une véritable sensation virale.

Face à cette popularité croissante, Buc-ee’s a même décidé d’augmenter le tarif du lavage de 13 à 16 dollars, mais l’offre inclut désormais un brillant de jantes gratuit pour satisfaire encore plus les clients. Avec une telle notoriété, ce tunnel de lavage géant devient plus qu’un simple service : c’est une attraction à part entière.

Un concept qui fidélise les clients

Derrière cette installation impressionnante se cache une stratégie bien pensée. Selon NACS, une association des stations-service aux États-Unis, offrir un service de lavage de voitures directement dans une station permet d’augmenter considérablement le potentiel des marges bénéficiaires. Cela favorise également la fidélité des clients, qui apprécient la commodité de pouvoir nettoyer leur véhicule tout en faisant le plein ou en s’arrêtant pour des courses rapides.

L’association explique que ce genre d’installations ne fait qu’augmenter le potentiel de revenus des stations-service, tout en offrant une expérience unique aux automobilistes.

Le tunnel de lavage de Buc-ee’s à Katy est plus qu’un simple service de nettoyage de voiture : c’est une véritable expérience que les conducteurs du monde entier viennent découvrir. Avec son succès viral, cette station-service incarne parfaitement le concept “tout est plus grand au Texas”.