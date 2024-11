si l’omoda 5 est déjà un succès, un modèle plus compact pourrait bousculer le marché et ses concurrents de MG et BYD

Profitant du succès fulgurant de l’Omoda 5, le constructeur chinois envisage de révolutionner le marché avec une proposition encore plus économique. Prévu pour 2025, l’Omoda 3 ouvrira la voie à l’arrivée de deux autres SUV de taille supérieure.

Omoda vient tout juste de célébrer sa première année de commercialisation complète en France. Née en 2023, la marque appartenant au groupe automobile chinois Chery a rapidement débuté son activité commerciale sur le Vieux Continent avec un seul produit : l’Omoda 5. Ce SUV au tarif compétitif est devenu un véritable succès commercial.

Depuis son lancement en octobre dernier, les chiffres d’immatriculations de l’Omoda 5 n’ont cessé d’augmenter. En effet, sur la période allant de janvier à octobre, il a déjà atteint 5 810 unités vendues, dont 908 pour le seul mois dernier. Ces résultats soulignent l’attrait croissant pour cette marque chinoise dans un marché européen avide de voitures abordables.

Ayant conscience de cette dynamique positive, Omoda travaille d’arrache-pied pour préparer sa prochaine grande offensive sur le marché français : un SUV encore plus abordable qui promet de secouer le secteur et ses principaux concurrents comme **MG** et **BYD**.

L’Omoda 3 s’annonce comme une nouvelle référence dans le segment très concurrentiel des SUV-B en France en 2025. Avec une longueur de 4,2 mètres, ce modèle sera proposé en versions essence, hybride et électrique afin de détrôner les noms établis dans ce créneau avec une gamme de prix défiant même le très populaire **MG ZS**.

Cependant, développer un nouveau modèle n’est pas la seule priorité pour Omoda. L’entreprise ambitionne également d’étendre son réseau commercial à travers le pays afin d’atteindre 65 sites uniquement sur le territoire national d’ici fin 2024.

En collaboration avec sa marque sœur **Jaecoo**, Omoda prévoit également d’élargir son portefeuille au-delà des modèles existants tels que l’Omoda 5 et l’imminent Omoda 3. Les efforts portent sur la création d’une gamme qui pourrait comprendre jusqu’à quatre véhicules différents, tous se concentrant sur le lucratif segment des SUV.

L’autre grande nouveauté concerne les modèles Omoda 7 et Omoda 9. Le premier a été dévoilé lors d’un événement tenu à Wuhu (Chine) en mai dernier. Ce modèle plus imposant que l’Omoda 5 mesure 4,62 mètres de long et proposera une version hybride rechargeable offrant environ 1 200 kilomètres d’autonomie combinée.

L’Omoda 9 quant à elle représentera la tête de proue du constructeur chinois. Elle s’étendra sur une longueur impressionnante de 4,8 mètres et sera disponible tant en version essence qu’en variante hybride rechargeable promettant plus de **70 kilomètres** d’autonomie électrique ainsi qu’une certification « Cero Emisiones » selon les normes environnementales françaises.

Il est fort probable que les lancements des nouveaux modèles Omoda 7 et Omoda 9 soient retardés jusqu’à après celui programmé pour l’arrivée du plus petit mais compétitif Omoda 3 prévu dès début **2025**.

Il est fort probable que les lancements des nouveaux modèles Omoda 7 et Omoda 9 soient retardés jusqu'à après celui programmé pour l'arrivée du plus petit mais compétitif Omoda 3 prévu dès début **2025**.