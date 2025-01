Rolls-Royce investit 350 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production électrique au Royaume-Uni

Ce que vous devez retenir Dans un mouvement stratégique majeur pour l’industrie automobile européenne, Rolls-Royce vient d’annoncer un investissement colossal de 350 millions d’euros pour moderniser son site historique de Goodwood, au Royaume-Uni.

Dans un mouvement stratégique majeur pour l’industrie automobile européenne, Rolls-Royce vient d’annoncer un investissement colossal de 350 millions d’euros pour moderniser son site historique de Goodwood, au Royaume-Uni. Cette décision marque un tournant décisif dans l’histoire de ce constructeur de voitures de luxe britannique.

Une transformation électrique ambitieuse

L’usine de Goodwood, véritable joyau industriel britannique, s’apprête à vivre une métamorphose sans précédent. Le succès retentissant de la Spectre, première voiture 100% électrique de la marque, a manifestement convaincu les dirigeants d’accélérer leur transition vers la mobilité électrique. (Un virage que peu auraient imaginé il y a encore quelques années pour une marque aussi traditionnelle!)

Un site de production en pleine mutation

Actuellement, l’usine emploie environ 2 500 personnes et produit en moyenne 28 véhicules par jour. Ces chiffres devraient significativement augmenter avec cette modernisation massive des infrastructures. La ligne de production existante sera entièrement repensée pour accueillir la fabrication d’un second modèle électrique.

Le mystère du prochain modèle électrique

Les spéculations vont bon train concernant ce futur véhicule. Deux hypothèses principales se détachent : une version électrique du SUV Cullinan ou une réinterprétation de l’emblématique Phantom. Dans les deux cas, ce nouveau modèle devra incarner l’excellence et le raffinement caractéristiques de la marque.

Un engagement fort pour l’industrie britannique

Cette décision représente la plus importante injection de capital dans l’usine de Goodwood depuis sa création. Elle arrive à point nommé pour l’industrie automobile britannique, qui cherche à rebondir après les défis posés par le Brexit. La création de centaines de nouveaux emplois qualifiés devrait dynamiser l’économie locale et renforcer le savoir-faire industriel britannique.

Une vision d’avenir pour le luxe automobile

Cette transformation illustre parfaitement l’évolution du secteur du luxe automobile. Même les marques les plus prestigieuses et traditionnelles doivent aujourd’hui repenser leur approche pour répondre aux enjeux environnementaux. (Et quand Rolls-Royce s’y met, on peut dire que le changement est vraiment en marche!)

L’investissement comprend aussi la mise en place d’infrastructures de pointe pour la production de véhicules électriques, incluant des zones d’assemblage spécialisées et des systèmes de contrôle qualité ultra-modernes. Les ingénieurs de Rolls-Royce travaillent déjà sur les innovations qui permettront de maintenir le niveau d’excellence attendu par leur clientèle exigeante.