Rolls-Royce Cullinan et Mercedes G-Class – Les nouveaux monstres de la police de Dubaï

Ce que vous devez retenir Les voitures se parent des couleurs emblématiques de la police de Dubaï, alliant esthétique et fonctionnalité pour des interventions rapides et efficaces.

Elle affiche un temps de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes, avec une vitesse de pointe impressionnante de 280 km/h.

Dubaï redéfinit ce que peut être une voiture de police, et il semble que la route soit encore pleine de surprises.

Des voitures de police haut de gamme à Dubaï

La police de Dubaï, connue pour son parc automobile déjà impressionnant, accueille deux nouveaux modèles d’exception dans ses rangs. Ces véhicules sont loin d’être ordinaires et, avec leurs performances, ils peuvent rivaliser avec certaines des supercars les plus rapides du monde.

Après avoir intégré des modèles tels que les Tesla Cybertruck, Porsche 918 Spyder et Bugatti Chiron, c’est au tour de deux véritables bijoux de l’automobile : la Rolls-Royce Cullinan et la Mercedes G-Class. Ces véhicules, préparés par le célèbre carrossier Mansory, attirent tous les regards sur les routes de l’Émirat.

Des transformations signées Mansory

Le prestigieux préparateur allemand a su transformer ces SUV luxueux en véritables voitures de police. Cela comprend un kit carrosserie en fibre de carbone, des jantes spécifiques et un intérieur en cuir somptueux. Tout a été pensé pour ajouter, bien sûr, des éléments indispensables comme des sirènes, des gyrophare et un système de communication avancé.

Les voitures se parent des couleurs emblématiques de la police de Dubaï, alliant esthétique et fonctionnalité pour des interventions rapides et efficaces. Qui aurait imaginé croiser des véhicules de ce calibre lors d’une patrouille ? (On doit bien avouer que cela change un peu de nos voitures de police, n’est-ce pas ?)

Des performances à couper le souffle

Au-delà de leur apparence, la Rolls-Royce Cullinan et la Mercedes-AMG G63 offrent des performances impressionnantes. La Cullinan, dotée d’un moteur V12 biturbo de 6,75 litres, développe désormais 610 chevaux. Elle affiche un temps de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes, avec une vitesse de pointe impressionnante de 280 km/h.

Quant à la Mercedes-AMG G63, elle est encore plus puissante. Son V8 biturbo de 4 litres atteint 720 chevaux et se vante d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Sa vitesse de pointe est électriquement limitée à 250 km/h. Ces données transforment ces véhicules en alliés redoutables pour la force de police, capables d’interceptent les criminels à grande vitesse.

Dubaï, un émirat aux ambitions uniques

Il ne s’agit pas seulement de la police qui dispose de tels bolides. À Dubaï, même les services médicaux utilisent des voitures d’une telle envergure. Des modèles comme les Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 et Range Rover font partie de leur flotte, assurant que vitesse et luxe sont des éléments intégrés dans la vie quotidienne.

Cette culture automobile reflète une vision où chaque détail compte, puisque chaque véhicule est conçu pour dépasser les attentes, tant sur le plan pratique qu’esthétique. Est-ce un signe des temps modernes ou simplement un reflet des aspirations de l’Émirat ? (Pour les passionnés d’automobile, la réponse semble claire.)

Alors, qu’en pensez-vous ? Imaginez-vous voir ces puissantes voitures patrouiller dans votre quartier ? Dubaï redéfinit ce que peut être une voiture de police, et il semble que la route soit encore pleine de surprises. Qui sait quelles autres merveilles apparaîtront dans les années à venir ?