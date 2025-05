Révolution dans l’univers des deux-roues : les motos électriques à moteur intégré au moyeu de Verge

Le monde de la moto électrique connaît une véritable transformation avec l’arrivée de technologies révolutionnaires. La marque finlandaise Verge Motorcycles vient de franchir une étape majeure dans l’évolution des deux-roues électriques en décidant d’ouvrir sa technologie à d’autres fabricants.

Cette annonce marque un tournant pour l’industrie, car la firme nordique possède une expertise unique dans le domaine des moteurs électriques intégrés directement dans la roue arrière. Une innovation qui pourrait bien redéfinir l’architecture des motos dans les années à venir.

Une technologie unique de moteur « donut » intégré à la roue

La particularité des motos Verge réside dans leur moteur électrique en forme d’anneau, rappelant un beignet (« donut » en anglais). Ce système ingénieux s’intègre directement dans la jante de la roue arrière, créant ainsi un design épuré sans moyeu central — d’où l’appellation « hubless » (sans moyeu).

Cette architecture, développée en collaboration avec la société Donut Lab, élimine complètement le besoin de chaînes ou de courroies de transmission. Un avantage considérable qui se traduit par:

Un design plus propre et minimaliste

Une réduction des pertes d’énergie lors de la transmission

Une distribution plus fluide et directe du couple

Ces avantages techniques n’ont pas manqué d’attirer l’attention d’autres constructeurs de deux-roues, désireux d’intégrer cette technologie dans leurs propres modèles.

Naissance de Verge Next : partager l’innovation avec le monde

Face à l’intérêt grandissant pour sa technologie, la marque finlandaise a créé une nouvelle division baptisée Verge Next. Cette entité dédiée au B2B (business-to-business) permettra à d’autres fabricants d’accéder aux innovations de Verge.

Le PDG de Verge, Tuomo Lehtimaki, explique cette démarche: « Ces dernières années, nous avons ouvert la voie vers le futur des motos. Maintenant, nous répondons au souhait de nombreux constructeurs d’accéder à notre plateforme technologique et à nos composants pour les utiliser dans leurs propres véhicules. »

Cette stratégie d’ouverture ne signifie pas pour autant que Verge abandonne la production de ses propres motos. Au contraire, l’entreprise continuera à fabriquer ses modèles électriques avant-gardistes, tandis que Verge Next se chargera de la commercialisation et de l’octroi de licences pour ses technologies auprès du marché mondial des deux-roues.

Une technologie adaptable à tous types de véhicules

Un des atouts majeurs de cette technologie est sa polyvalence. Verge a déjà démontré que son système peut s’adapter à une large gamme de deux-roues:

Motos sportives

Café racers

Scooters

Modèles tout-terrain

Vélos électriques

Mobylettes (mopeds)

Cette flexibilité ouvre des perspectives passionnantes pour l’avenir de la mobilité électrique sur deux roues.

Un écosystème technologique complet

La solution proposée par Verge Next va bien au-delà du simple moteur « donut ». L’offre comprend un ensemble de technologies qui forment une plateforme complète pour les futurs véhicules électriques:

Systèmes d’amélioration de l’équilibre du châssis

Contrôle de traction intelligent

Gestion avancée de la batterie

Ces innovations techniques permettent aux constructeurs d’obtenir une base solide pour développer leurs propres modèles, sans avoir à réinventer la roue (sans jeu de mots!).

Les avantages pour le marché français

Pour le marché français, cette technologie pourrait avoir un impact significatif. La France, avec son engagement fort pour la mobilité électrique, représente un terrain fertile pour ces innovations.

Les utilisateurs français pourraient bientôt voir apparaître des motos et scooters électriques dotés de cette technologie révolutionnaire, offrant des performances accrues tout en préservant l’autonomie — un point clé pour l’adoption massive des véhicules électriques.

Imaginez rouler dans les rues de Paris ou sur les routes de campagne avec une moto au design épuré, sans chaîne ni transmission visible, et dont le moteur silencieux est caché dans la roue arrière. Une expérience de conduite qui risque de séduire de nombreux motards.

L’avenir de la moto électrique se dessine

Cette évolution technologique marque un nouveau chapitre dans l’histoire des deux-roues. Alors que les constructeurs traditionnels peinent parfois à repenser complètement l’architecture de leurs modèles électriques (souvent calquée sur celle des motos thermiques), Verge propose une approche radicalement différente.

L’intégration du moteur directement dans la roue arrière permet non seulement de libérer de l’espace pour les batteries, mais aussi de repenser entièrement l’équilibre et la dynamique de la moto.

La question maintenant est de savoir quels seront les premiers constructeurs à adopter cette technologie et comment ils l’adapteront à leurs propres modèles. Une chose est sûre: les amateurs de deux-roues électriques vivent une période passionnante d’innovation.

(Et entre nous, si vous n’avez jamais essayé une moto électrique, vous seriez surpris par la sensation de couple instantané qu’elle procure dès le démarrage — une sensation assez addictive!)

Reste à voir si cette technologie finlandaise révolutionnera effectivement le marché des deux-roues ou si elle restera cantonnée à des modèles haut de gamme. Quoi qu’il en soit, elle représente une avancée notable dans la quête d’une mobilité plus propre et plus efficiente.