Révolution chez Peugeot : le 208 de 2027 dira adieu à la colonne de direction

La marque au lion prépare une transformation majeure pour la troisième génération de sa citadine phare. Le futur Peugeot 208, prévu pour 2027, marquera un tournant technologique avec l’adoption d’un système steer-by-wire qui élimine complètement la colonne de direction mécanique. Cette innovation, rare dans l’industrie automobile, ouvre la voie à une expérience de conduite entièrement repensée.

Le 208 actuel confirme son statut de star des ventes en France. Avec plus de 5 600 exemplaires immatriculés au premier trimestre et une hausse des ventes avoisinant les 50% sur la période, la petite Peugeot continue de séduire. Et la marque ne compte pas s’arrêter là.

Une technologie d’avant-garde encore peu répandue

Le système steer-by-wire (direction par câble) reste aujourd’hui une rareté sur le marché automobile mondial. Le Lexus RZ a été le pionnier en 2022, bien que la version de série ne soit attendue que l’année prochaine. Plus récemment, Nio a intégré cette technologie dans son modèle ET9, avec un système développé par l’équipementier ZF.

Pour sa part, Peugeot s’associe à JTEKT, filiale de Toyota spécialisée dans les solutions de direction (née en 2006 de la fusion entre Koyo et Toyoda), pour produire ce système innovant en France. Une fois déployée sur le 208, cette technologie devrait progressivement équiper d’autres modèles de la marque française.

Comment fonctionne la direction par câble ?

L’innovation majeure du steer-by-wire réside dans la suppression totale de la liaison mécanique entre le volant et les roues. À la place, un moteur électrique contrôle la direction des roues avant, offrant des avantages considérables :

À l’arrêt ou à très faible vitesse, le système permet une rotation complète des roues avec seulement un demi-tour de volant — idéal pour faciliter les manœuvres de stationnement.

La résistance du volant s’adapte automatiquement à votre vitesse : souple et légère en ville, plus ferme et précise sur route ou autoroute, avec un angle de braquage réduit pour améliorer le contrôle.

(C’est un peu comme si votre voiture lisait dans vos pensées… Bon, presque.)

Un nouveau chapitre pour l’i-Cockpit

Cette révolution technique ouvre la voie à une refonte complète de l’habitacle. Peugeot va profiter de cette innovation pour introduire une nouvelle version de son i-Cockpit, inspirée du concept Inception présenté en 2023.

Le futur 208 devrait ainsi intégrer l’i-Cockpit Hypersquare, équipé d’un volant rectangulaire avec écran central et commandes digitales. Vous vous demandez quel intérêt? L’absence de liaison mécanique permet d’imaginer des volants rétractables, voire totalement escamotables dans le tableau de bord lorsque la voiture prendra le contrôle en mode autonome.

Si cette troisième génération de 208 ne proposera pas encore la conduite autonome de niveau 4, elle pose néanmoins les fondations techniques pour son développement futur.

Un modèle 100% électrique fabriqué en Espagne

Les informations techniques restent limitées à ce stade, mais plusieurs éléments sont déjà confirmés :

Le nouveau 208 sera exclusivement électrique, s’inscrivant pleinement dans la stratégie d’électrification du groupe Stellantis.

La production sera assurée dans l’usine de Saragosse, avec un lancement prévu pour juin 2027.

La citadine reposera sur la plateforme STLA Small et bénéficiera d’une nouvelle génération de moteurs électriques et de batteries optimisées pour l’équilibre entre autonomie et performances.

Alors, prêt à lâcher le volant? Pas tout de suite, mais la révolution est en marche. Le futur Peugeot 208 avec sa direction steer-by-wire promet de redéfinir notre rapport à la conduite et d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque française.

Les détails techniques se préciseront dans les mois à venir pour ce modèle qui s’annonce comme un tournant technologique majeur pour Peugeot. La question qui reste: serons-nous prêts à dire adieu à notre bon vieux volant traditionnel?