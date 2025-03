Revirement stratégique de Bruxelles sur les véhicules thermiques : les constructeurs gagnants et perdants du nouveau Plan d’Action européen

Le Plan d’Action de la Commission Européenne pour soutenir l’industrie automobile marque un tournant majeur dans la politique environnementale de l’Union. Cette décision, qui assouplit temporairement les objectifs d’émissions, divise profondément les constructeurs entre ceux qui y voient une opportunité et ceux qui craignent un recul dans la transition écologique.

La Commission Européenne dévoile son Plan d’Action pour l’automobile

Face aux difficultés persistantes du secteur automobile depuis la pandémie, la Commission Européenne vient d’annoncer un Plan d’Action ambitieux pour soutenir cette industrie stratégique. Présenté par Ursula von der Leyen, ce programme s’articule autour de trois axes fondamentaux qui redéfinissent l’avenir de la mobilité sur le continent.

Le premier volet, et sans doute le plus significatif, concerne l’assouplissement de la norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy) sur les émissions de CO2. Cette mesure, initialement prévue pour entrer en application dès 2025 avec un seuil extrêmement contraignant de 93,5 grammes de CO2, est désormais reportée à 2027. Ce délai supplémentaire offre aux constructeurs une marge de manœuvre accrue pour adapter leurs gammes et leurs technologies sans subir les sanctions financières colossales qui menaçaient l’ensemble du secteur.

Le deuxième axe du Plan vise à renforcer l’indépendance européenne dans la production de batteries. Des fonds substantiels seront alloués pour développer une filière complète sur le sol européen, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques qui dominent actuellement ce marché stratégique.

Enfin, le troisième pilier repose sur un programme d’incitations pour accélérer l’adoption des véhicules électriques, notamment dans les flottes professionnelles, les taxis et les services d’autopartage. Cette approche ciblée vise à maximiser l’impact des investissements publics en privilégiant les usages intensifs où le bénéfice environnemental est le plus marqué.

Un répit salutaire mais une transition qui reste inéluctable

La modification du calendrier d’application de la norme CAFE représente une bouffée d’oxygène pour de nombreux constructeurs qui redoutaient des pénalités financières dévastatrices. En effet, le mécanisme initial prévoyait une amende de 95 euros par gramme excédentaire et par véhicule vendu, ce qui aurait pu engendrer des sanctions cumulées estimées à 15 milliards d’euros selon l’Association Européenne des Constructeurs Automobiles (ACEA).

Il convient de préciser que ce report ne constitue pas un abandon des objectifs climatiques mais plutôt un rééchelonnement du calendrier. Le seuil de 93,5 grammes reste la cible à atteindre, mais les constructeurs disposent désormais d’un délai supplémentaire pour y parvenir. À partir de 2028, les émissions seront comptabilisées et devront impérativement se situer sous le plafond fixé.

Cette décision reflète une prise de conscience des réalités économiques et industrielles auxquelles font face les constructeurs européens. Elle s’inscrit dans une vision pragmatique qui cherche à concilier ambitions environnementales et préservation de la compétitivité d’un secteur employant des millions de salariés à travers l’Europe.

Quels constructeurs tirent profit de ce revirement européen ?

L’impact de cette décision varie considérablement selon le positionnement stratégique des différents acteurs du marché. Pour certains groupes qui avaient misé sur une transition plus progressive, ce report représente un avantage concurrentiel significatif.

Le groupe Volkswagen figure parmi les grands bénéficiaires de ce changement réglementaire. Le géant allemand, qui avait provisionné pas moins de 1,5 milliard d’euros pour faire face aux potentielles amendes liées au dépassement des seuils d’émissions en 2025, peut désormais réaffecter ces ressources à l’innovation et au développement de sa gamme électrique. Cette marge financière supplémentaire permettra au groupe de Wolfsburg d’investir davantage dans sa plateforme MEB dédiée aux véhicules électriques et d’accélérer le déploiement de sa nouvelle génération ID tout en maintenant une offre thermique compétitive.

Dans une situation similaire, le groupe Stellantis accueille favorablement ce report. Le conglomérat né de la fusion entre PSA et FCA bénéficie d’un répit pour harmoniser ses différentes marques et technologies. Avec des marques comme Peugeot, Citroën et Opel qui progressent rapidement vers l’électrification, mais d’autres comme Jeep ou Ram qui restent fortement ancrées dans l’univers des moteurs thermiques, ce délai supplémentaire offre une flexibilité stratégique précieuse.

Renault et Mercedes figurent également parmi les constructeurs qui devraient tirer parti de cette nouvelle donne réglementaire. Le groupe au losange, malgré son avance dans l’électrification avec sa Mégane E-Tech et sa Renault 5 E-Tech à venir, conserve une part importante de son chiffre d’affaires liée aux motorisations thermiques, notamment sur les marchés émergents. Quant à Mercedes, la marque à l’étoile peut poursuivre sa stratégie de montée en gamme progressive de son offre électrique sans sacrifier ses modèles thermiques premium qui génèrent encore l’essentiel de sa rentabilité.

Les opposants à ce changement de cap européen

Si certains constructeurs se réjouissent de ce report, d’autres, qui avaient massivement investi dans l’électrification, voient dans cette décision un risque de déséquilibre concurrentiel et un manque d’ambition environnementale.

Volvo s’est positionné comme le critique le plus virulent de ce recalibrage réglementaire. Son directeur général, Jim Rowan, a exprimé sa profonde déception face à ce qu’il considère comme un recul. Pour le constructeur suédois, qui a radicalement réorienté sa stratégie vers l’électrification totale de sa gamme d’ici 2030, ce report envoie un signal contradictoire au marché. « L’Europe ne peut pas se permettre de voir échouer l’électrification ou de retarder la transition. L’Europe doit investir dans l’avenir, pas dans le passé », a-t-il déclaré, reflétant l’inquiétude d’un constructeur qui a pris des risques industriels majeurs en pariant sur une accélération de la transition énergétique.

Cette position est partagée, bien que de façon moins véhémente, par d’autres acteurs comme Tesla qui voyait dans la stricte application des normes CAFE un avantage compétitif naturel pour son offre 100% électrique. La firme d’Elon Musk, qui a considérablement renforcé sa présence européenne avec sa Gigafactory de Berlin, misait sur un durcissement progressif des normes pour accroître son attractivité face aux constructeurs traditionnels.

Les constructeurs chinois comme BYD, qui tentent de pénétrer le marché européen principalement avec des véhicules électriques, peuvent également voir dans ce report un frein à leur stratégie d’expansion. Ces nouveaux entrants misaient sur la pression réglementaire pour créer des opportunités de marché face à des constructeurs européens potentiellement fragilisés par les amendes ou contraints à des hausses de prix significatives sur leurs modèles thermiques.

L’anticipation de la clause de révision de 2035 : un signal politique fort

Parallèlement au Plan d’Action, une autre décision majeure vient bouleverser le paysage automobile européen : l’anticipation de la révision de l’objectif 2035 qui prévoit l’arrêt des ventes de véhicules thermiques neufs. Initialement programmée pour 2026, cette clause de révision surnommée « hand brake » (frein à main) sera finalement activée dès cette année, vraisemblablement au troisième ou quatrième trimestre.

Cette anticipation témoigne d’une prise de conscience politique des défis considérables que pose une transition aussi radicale. Les tensions géopolitiques, les difficultés d’approvisionnement en matières premières stratégiques comme le lithium ou le cobalt, et les incertitudes persistantes sur le déploiement des infrastructures de recharge à grande échelle ont conduit les décideurs européens à reconsidérer leur approche.

La révision anticipée pourrait ouvrir la voie à une approche plus nuancée, intégrant potentiellement d’autres solutions technologiques comme les carburants de synthèse neutres en carbone ou l’hydrogène. Cette évolution marque un changement de paradigme significatif, passant d’une vision technologiquement prescriptive (le « tout électrique ») à une approche centrée sur les objectifs de réduction d’émissions, laissant davantage de latitude aux constructeurs quant aux moyens d’y parvenir.

Une remise en question du « tout électrique » au profit d’une approche multi-technologique

Les ajustements successifs de la politique européenne en matière de mobilité révèlent les limites d’une stratégie exclusivement axée sur la voiture électrique à batterie. Face aux réalités industrielles, économiques et géopolitiques, l’Union Européenne semble désormais privilégier une approche plus pragmatique et diversifiée.

Cette évolution stratégique reconnaît implicitement que la décarbonation du secteur automobile nécessite un mix technologique plutôt qu’une solution unique. Les moteurs thermiques de dernière génération, couplés à des systèmes d’hybridation performants, peuvent offrir des réductions d’émissions significatives à court terme, tandis que les carburants synthétiques produits à partir d’énergie renouvelable pourraient permettre de prolonger l’utilisation du parc existant sans augmenter l’empreinte carbone globale.

La filière hydrogène constitue une autre piste prometteuse, particulièrement adaptée aux véhicules lourds ou à usage intensif. Des constructeurs comme Toyota ou Hyundai, qui ont maintenu des investissements dans cette technologie malgré l’engouement pour la batterie, pourraient voir leur stratégie validée par cette inflexion politique.

Cette diversification des approches répond également aux préoccupations concernant l’accessibilité économique de la mobilité. Les véhicules électriques, malgré une baisse progressive des coûts, restent en moyenne 25% à 30% plus chers que leurs équivalents thermiques sur le marché français. Une transition trop brutale risquerait d’exclure une part significative de la population de l’accès à la mobilité individuelle, créant une fracture sociale problématique.

Vers un nouveau modèle industriel européen

Au-delà des considérations environnementales, les ajustements de la politique européenne traduisent une préoccupation croissante pour la souveraineté industrielle du continent. Face à la montée en puissance des constructeurs chinois, qui bénéficient d’un accès privilégié aux matières premières stratégiques et d’un écosystème industriel intégré pour les batteries, l’Europe cherche à préserver sa capacité de production et son avance technologique.

Le Plan d’Action reflète cette ambition en consacrant des ressources significatives au développement d’une filière européenne de batteries. L’objectif est de réduire drastiquement la dépendance aux importations asiatiques qui représentent actuellement plus de 80% des cellules utilisées dans les véhicules électriques produits en Europe.

Cette stratégie s’inscrit dans une vision plus large de réindustrialisation verte du continent. Les investissements dans les technologies de rupture comme les batteries solides, qui promettent une densité énergétique bien supérieure aux solutions actuelles, ou les nouveaux matériaux composites permettant d’alléger les véhicules, sont au cœur de cette ambition.

Le Plan prévoit également un renforcement des mesures de formation et de reconversion pour accompagner la transformation des compétences au sein de l’industrie automobile. Avec près de 14,6 millions d’emplois directs et indirects liés à ce secteur en Europe, dont environ 400 000 en France, l’enjeu social est considérable et nécessite une transition maîtrisée pour éviter des ruptures traumatisantes dans les bassins industriels traditionnels.

Cette nouvelle orientation politique, qui combine ambition environnementale et réalisme industriel, marque donc un tournant significatif dans l’approche européenne de la mobilité du futur. Elle témoigne d’une prise en compte plus fine des multiples dimensions – économiques, sociales, géopolitiques et technologiques – qui conditionnent le succès de la transition écologique dans ce secteur stratégique.