révélation : l’alpine a290 électrique défie le marché avec son héritage sportif

La nouvelle Alpine A290, version sportive du Renault 5 E-Tech, séduit les amateurs de voitures électriques performantes. Disponible désormais en France, elle promet une expérience de conduite unique.

alpine a290 : une sportive dérivée du renault 5



L’Alpine A290 représente la nouvelle génération de véhicules sportifs électriques, s’appuyant sur la base technique du Renault 5 E-Tech. Ce modèle combine des touches spécifiques signées Alpine pour offrir un design distinctif et une performance accrue. La voiture conserve les dimensions compactes d’une citadine avec ses 3,99 mètres de longueur et un empattement de 2,53 mètres, mais elle se distingue par ses ailes élargies, ses bas de caisse spécifiques et ses pare-chocs redessinés qui renforcent son allure dynamique. Les finitions incluent des détails en noir brillant et un diffuseur arrière qui accentuent son caractère sportif.

L’Alpine A290 propose quatre coloris distincts et est équipée de jantes de 19 pouces aux designs exclusifs. Ces éléments contribuent à renforcer l’identité visuelle forte de ce modèle.

un intérieur moderne et sportif



L’intérieur ne déçoit pas non plus avec un espace optimisé pour cinq passagers et un coffre généreux de 326 litres. Les conducteurs apprécieront le volant sport, les pédales en aluminium et les sièges offrant un excellent maintien latéral. Le tableau de bord numérique de 10,25 pouces associé à une interface multimédia tactile de 10,1 pouces offre une connectivité maximale.

Les matériaux utilisés dans l’habitacle incluent des tissus recyclés, soulignant l’engagement d’Alpine envers le développement durable sans compromettre le confort ou le style.

performances impressionnantes



L’Alpine A290 est disponible en deux versions toutes deux équipées d’un moteur électrique performant. La première version dispose d’une puissance de 180 chevaux sur l’essieu avant tandis que la variante plus sportive délivre jusqu’à 220 chevaux et un couple impressionnant de 300 Nm. Cette dernière permet un passage de 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes.

Une batterie unique de 52 kWh alimente ces moteurs électriques, offrant jusqu’à 380 kilomètres d’autonomie par charge selon les normes WLTP. Grâce à la recharge rapide en courant continu pouvant atteindre une puissance maximale de 100 kW, il est possible d’obtenir une charge allant du 15% au 80% en seulement trente minutes.

technologie avancée et sécurité



L’Alpine A290 intègre des technologies avancées destinées à améliorer l’expérience de conduite. Elle propose des pneus Michelin Pilot Sport S5 pour une adhérence optimale et quatre modes de conduite : Save, Normal, Sport et Perso adaptés à chaque situation.

Le système de freinage Brembo assure une sécurité maximale avec des disques avant ventilés mesurant 320 mm associés à des étriers monoblocs à quatre pistons. À l’arrière, on retrouve des disques similaires au célèbre Alpine A110.

prix attractifs pour le marché français



Dès maintenant disponible sur le marché français avec plusieurs options tarifaires selon la version choisie :

Alpine A290 GT : environ 39 000 euros

Alpine A290 GT Performance : autour de 42 200 euros

Alpine A290 GT Premium : estimée à environ 43 300 euros

Alpine A290 GTS : proche des 46 000 euros

Certaines aides financières peuvent être appliquées lors d’un achat avec financement grâce aux dispositifs gouvernementaux favorisant l’acquisition écologique.