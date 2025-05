Résultats de la qualification pour la course sprint de Miami 2025

Le week-end de Grand Prix de Miami 2025 a débuté sur les chapeaux de roue avec une séance de qualification sprint palpitante. Les pilotes se sont affrontés sur le circuit urbain de Miami, offrant un spectacle haletant aux milliers de fans venus encourager leurs héros.

La grande surprise de cette séance est venue du jeune prodige Kimi Antonelli, âgé de seulement 18 ans. Le pilote Mercedes a réalisé un tour époustouflant en 1’58″244, décrochant ainsi la pole position pour la course sprint. Une performance historique pour celui qui devient le plus jeune poleman de l’histoire de la Formule 1, toutes séances confondues. (Pas mal pour un gamin qui n’était même pas né quand Fernando Alonso a débuté en F1 !)

Derrière Antonelli, Oscar Piastri (McLaren) a décroché la deuxième place, à seulement 0″039 de la pole. Le leader du championnat confirme sa grande forme du moment et tentera de consolider son avance au classement lors de la course sprint. Son coéquipier Lando Norris complète le top 3, offrant à McLaren de solides chances de victoire.

Verstappen et Russell en embuscade

Max Verstappen (Red Bull) n’a pas réussi à rééditer sa pole position de l’an dernier à Miami. Le Néerlandais s’élancera depuis la 4e position, juste devant George Russell (Mercedes). Les deux hommes auront à cœur de bousculer la hiérarchie lors de la course sprint pour se replacer dans la course au titre.

Déception en revanche pour Charles Leclerc (Ferrari), seulement 7e, et Lewis Hamilton (Ferrari), 8e. Les deux pilotes devront cravacher dur pour remonter dans le top 5 et marquer de précieux points au championnat. (Allez les gars, on se remotive !)

Les surprises du jour

Belle performance d’Alexander Albon qui place sa Williams en 9e position. Le pilote thaïlandais semble en mesure de jouer les trouble-fêtes ce week-end. À noter également la 10e place de Fernando Alonso (Aston Martin), qui une nouvelle fois tire le maximum de sa monoplace.

Dans le fond de grille, Yuki Tsunoda (Red Bull) et Jack Doohan (Alpine) ont été éliminés dès la Q1. Les deux hommes étaient furieux à la radio, se plaignant respectivement d’un blocage au freinage et d’une libération dangereuse des stands. (Pas facile tous les jours la vie de pilote de F1…)

Rendez-vous pour la course sprint

Cette séance de qualification sprint a tenu toutes ses promesses, avec son lot de surprises et de rebondissements. Rendez-vous demain pour la course sprint, qui s’annonce d’ores et déjà explosive sur le tortueux tracé de Miami. Kimi Antonelli parviendra-t-il à résister à la pression pour décrocher la victoire ? Réponse dans quelques heures !