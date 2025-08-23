Réserves mondiales de lithium : Sufficientes pour tous les futurs véhicules électriques ?

Ce que vous devez retenir Pour donner une idée, le Forum économique mondial prévoit que d’ici à 2030, la demande globale de lithium pourrait dépasser les 30 millions de tonnes, soit presque trois fois le niveau de 2020, où cela s’élevait à environ 650 000 tonnes.

L’importance du lithium dans l’électrification automobile

Dans un monde où la transition vers l’électrification est en pleine accélération, les interrogations et préoccupations autour des réserves mondiales de lithium deviennent de plus en plus pressantes. Les études scientifiques mettant en lumière les avantages environnementaux de l’électromobilité jettent une lumière nouvelle sur ce sujet. Les constructrices et les institutions s’accordent à dire que l’avenir de l’automobile sera inévitablement électrique.

Le défi actuel de l’industrie automobile est la réduction de l’empreinte carbone. Cela nécessite un passage à une mobilité plus « verte ». Dans ce nouveau paysage, les carburants fossiles, qui ont depuis des décennies alimenté les moteurs thermiques, sont progressivement remplacés par des batteries, et surtout, pour l’instant, par des batteries lithium-ion, qui représentent la principale solution pour les véhicules électriques.

Cette conversion a suscité un intérêt croissant pour le lithium, élément clé dans la technologie des batteries. Non seulement la consommation de lithium augmente, mais la pression sur l’industrie minière s’intensifie pour répondre à cette forte demande. On estime que chaque batterie de taille moyenne pour une voiture électrique nécessite environ 8 kg de lithium. Cela peut sembler peu, mais imaginons le nombre de voitures produites chaque année : cela finit par représenter une quantité énorme.

Pour donner une idée, le Forum économique mondial prévoit que d’ici à 2030, la demande globale de lithium pourrait dépasser les 30 millions de tonnes, soit presque trois fois le niveau de 2020, où cela s’élevait à environ 650 000 tonnes. Ce chiffre donne une idée de l’ampleur de l’enjeu. Les principales régions, à savoir la Chine, l’Europe et les États-Unis, auront besoin respectivement d’environ 1,18 million, 718 000 et 628 000 tonnes de lithium par an.

La réalité, cependant, montre que l’offre actuelle ne satisfait pas ces besoins grandissants. L’extraction du lithium est un processus complexe et long. Par exemple, l’ouverture d’une nouvelle mine peut prendre jusqu’à 16 ans, et souvent, la localisation des gisements, souvent situés dans des zones sensibles, pose des défis environnementaux majeurs. De plus, des crises environnementales ou des tensions géopolitiques peuvent perturber la chaîne d’approvisionnement, compliquant encore davantage la situation.

Les réserves de lithium et les enjeux environnementaux

Actuellement, la plus grande production de lithium provient de l’Australie, tandis que les plus grandes réserves sont concentrées dans ce que l’on appelle le « Triangle du lithium », englobant la Chili, l’Argentine et la Bolivie. Ces régions, souvent désertiques et riches en sels, recèlent d’énormes quantités de lithium. Le Groupe international de l’énergie avertit que, si la production continue à ce rythme, les réserves pourraient s’épuiser d’ici à la fin de 2025.

Ainsi, les manufacturières automobiles cherchent déjà des solutions. Une technologie prometteuse est celle de l’extraction directe du lithium, qui offre une meilleure efficacité et un impact environnemental réduit, mais pour le moment, elle n’est pas encore largement adoptée. Un autre aspect à considérer est la recyclabilité des batteries, qui, bien qu’elle puisse apporter des résultats significatifs, ne deviendra réellement efficace qu’après 2030, avec le retrait des premiers modèles de voitures électriques.

Des alternatives, comme les batteries à ions sodium, commencent à émerger. Toutefois, elles n’offrent pas encore les performances et la densité énergétique pour rivaliser avec les batteries lithium-ion.

Un avenir durable et responsable

La United States Geological Survey (USGS) estime que les réserves de lithium pourraient s’élever à environ 22 millions de tonnes. Théoriquement, cela pourrait permettre de produire jusqu’à 2 milliards de véhicules électriques, un chiffre qui paraît suffisant pour atteindre les objectifs mondiaux de zéro émission d’ici 2050. Mais en pratique, l’accès à ces ressources est entravé par des limitations géopolitiques, des règles environnementales strictes, des considérations économiques ainsi que des délais d’autorisation.

La gestion de cette ressource cruciale et l’adoption d’une approche durable pour l’avenir de l’électromobilité sont désormais des priorités stratégiques. La question ne se limite pas à savoir s’il y a suffisamment de lithium, mais plutôt si nous pouvons l’exploiter de manière responsable, tout en évitant de créer de nouvelles inégalités ou de provoquer de nouvelles crises environnementales.