Renault Symbioz : le SUV familial hybride à autonomie illimitée

Ce que vous devez retenir Renault ne cesse de renouveler sa gamme, et l’une de ses dernières innovations est le tout nouvel SUV hybride Symbioz, un modèle qui allie confort, espace et technologie avancée.

Ce SUV français se place sur le marché entre les modèles Captur et Austral, avec des dimensions bien pensées. Il mesure 4,41 mètres de long et 1,79 mètre de large, tandis que son empattement s’étend sur 2,64 mètres. Ces dimensions sont optimisées pour les trajets quotidiens, que ce soit en milieu urbain ou pour des déplacements familiaux (prêt pour un weekend à la campagne ?).

La conception de ce SUV français est impressionnante. La cabine est pensée pour offrir de nombreux rangements adaptés à la vie quotidienne, et l’espace est suffisant pour accueillir confortablement cinq adultes. La banquette arrière, qui glisse sur 16 centimètres, permet une flexibilité inégalée pour gérer l’espace intérieur. En ce qui concerne le coffre, sa capacité varie entre 492 et 624 litres, ce qui le place parmi les plus grands de sa catégorie.

La qualité des matériaux à l’intérieur est remarquable, avec une attention particulière portée à l’écologie. Le conducteur bénéficie d’un tableau de bord numérique modernisé et d’un système multimédia haut de gamme, avec un écran tactile de 26 centimètres. L’équipement en matière de confort, de sécurité et de connectivité est complet, intégrant la nouvelle génération des systèmes d’assistance à la conduite, favorisant une conduite autonome de niveau 2.

Le Renault Symbioz est aussi équipé d’un système de contrôle de traction amélioré, incluant une fonction Extended Grip permettant d’évoluer sur divers types de terrain. Avec une garde au sol de 17 centimètres, il est ajusté pour les aventures inattendues.

Côté motorisation, le SUV est propulsé par un système hybride E-Tech de 145 chevaux. Cette configuration a été choisie pour garantir à la conductrice la sérénité nécessaire lors des déplacements en milieu urbain, tout en évitant les tracas liés à la recharge.

Afin d’offrir une conduite économique, le Symbioz consomme en moyenne 4,7 litres aux 100 kilomètres. Avec un réservoir de 48 litres, cela se traduit par une autonomie dépassant les 1 000 kilomètres (pratique, n’est-ce pas ?).

Le Renault Symbioz est déjà visible dans les concessions et bénéficie d’une promotion « Reward », garantissant un avantage de 1 000 euros pour un nombre limité de véhicules. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre concessionnaire Renault local.