Renault Captur : Le B-SUV avec la plus grande autonomie

Le Renault Captur : un B-SUV à double carburant

Le Renault Captur a récemment bénéficié d’un rafraîchissement. Cette version à double carburant (essence/LPG) est particulièrement intéressante car elle permet d’atteindre un faible coût d’utilisation et une autonomie qui dépasse les 1 300 km. Pour les amateurs de véhicules polyvalents, cela pourrait bien être un choix à envisager.

Un design moderne et attrayant

Avec son esthétique révisée, le Captur se démarque par une nouvelle grille de calandre qui reflète les tendances contemporaines de la marque française. À l’arrière, ses feux à LED se parent d’un couvercle en plastique transparent, tandis que la palette de couleurs offre pas moins de 14 combinaisons possibles, permettant ainsi une personnalisation appréciable.

À l’intérieur, le Captur ne déçoit pas. Les plastiques utilisés dans l’habitacle sont de bonne qualité et le design numérique répond parfaitement aux exigences actuelles. Le volume du coffre varie entre 422 et 536 litres grâce à la banquette arrière coulissante. Un bon point pour les familles ou ceux qui ont l’habitude de voyager avec beaucoup de bagages.

Des motorisations variées

Le Renault Captur est proposé avec différentes motorisations, incluant la version à double carburant qui offre une grande autonomie, sans parler de l’absence de frais de circulation annuels et de l’accès libre à certaines zones urbaines, telles que le périphérique parisien.

Le fait de fonctionner à LPG permet également une réduction de 10 % des émissions de CO2 par rapport aux moteurs à essence. Pour un conducteur soucieux de son budget, les économies réalisées lors du plein sont non négligeables, car le LPG est souvent bien moins cher que l’essence.

Des performances optimisées

Le Captur TCe 100 LPG est équipé de deux réservoirs de taille normale, avec un réservoir d’essence de 48 litres et un réservoir de LPG de 40 litres. Cette configuration permet une autonomie substantielle.

Son moteur trois cylindres turbocompressé de 999 cm³ développe une puissance de 100 chevaux (avec LPG) et offre un couple de 160 Nm. L’expérience de conduite se réalise via une boîte manuelle à six rapports, et la vitesse de pointe atteint 173 km/h. Cela donne une idée des capacités dynamiques de ce SUV.

Une autonomie exceptionnelle

En utilisant les deux réservoirs, l’autonomie totale du Captur peut atteindre 1 313 kilomètres selon le cycle WLTP. Malgré l’ajout d’un réservoir de gaz, l’espace dans le coffre reste préservé, offrant une praticité appréciable pour vos déplacements quotidiens.

Facilité d’utilisation

Il est aussi à noter qu’il est très simple pour le conducteur de changer le type de carburant utilisé. Un bouton unique sur le tableau de bord permet d’effectuer cette opération rapidement, sans aucune sensation perturbante pendant la conduite.

Variante hybride et options supplémentaires

Pour ceux qui recherchent des alternatives, le Captur est également disponible en version mild hybrid avec un moteur quatre cylindres de 1,3 TCe et une puissance de 140 chevaux. Une version entièrement hybride est également proposée, combinant un moteur à essence de 1 600 cm³ avec deux moteurs électriques, dont la puissance combinée atteint 145 chevaux.

Enfin, bien que le modèle LPG de 100 chevaux ait été mis en avant, il existe aussi une version classique de 90 chevaux sans système LPG. Cela laisse le choix au conducteur selon ses préférences et son style de conduite.

Dans cette ère où la mobilité durable est sur toutes les lèvres, le Renault Captur semble être une option à considérer, tant pour son design moderne que pour ses performances économiques.

En somme, le Captur combine avec finesse technologie, performance et praticité, faisant de lui un acteur important sur le marché des B-SUV. Si vous êtes sur le point d’acquérir un véhicule répondant à ces critères, le Captur mérite sans aucun doute votre attention.