Renault Arkana : le SUV coupé hybride familial à un nouveau prix

Ce que vous devez retenir Le Renault Arkana, ce coupé SUV hybride familial, se présente sous un nouveau jour avec des améliorations notables tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

Le tableau de bord numérique de 7 pouces a été mis à niveau, offrant une interface plus intuitive pour les conducteurs.

À la base de la gamme se trouve un moteur mild hybrid de 1,3 litre délivrant 140 chevaux couplé à une transmission automatique EDC à sept rapports.

design et caractéristiques extérieures

Le Renault Arkana a bénéficié d’une mise à jour significative qui rehausse son design distinctif. Les nouvelles lignes accentuent sa nature dynamique et unique dans la catégorie des SUV coupés. Parmi les changements marquants, on note une calandre redessinée qui peut être peinte en noir, en chrome satiné ou sombre selon la finition choisie. Ce choix permet de personnaliser l’Arkana pour qu’il reflète le style de vie de ses propriétaires.

Un autre élément distinctif est l’ajout d’un dispositif aérodynamique sur le pare-chocs avant, auparavant réservé aux versions haut de gamme. Cette amélioration contribue à l’efficacité énergétique du véhicule tout en rehaussant son apparence sportive. Le look extérieur n’est pas seulement une question d’esthétique ; il joue également un rôle crucial dans la performance globale du véhicule.

options technologiques et confort intérieur

L’intérieur du Renault Arkana a été optimisé pour offrir une expérience utilisateur enrichie. Le tableau de bord numérique de 7 pouces a été mis à niveau, offrant une interface plus intuitive pour les conducteurs. Ce système intègre désormais Google Play et Apple CarPlay, facilitant ainsi l’accès aux applications et services préférés des utilisateurs tout en conservant une connectivité fluide.

La nouvelle finition Esprit Alpine se distingue par ses jantes de 19 pouces et ses matériaux haut de gamme qui ajoutent une touche d’élégance au modèle. Ces options démontrent l’engagement de Renault à fournir un confort supérieur sans compromettre la performance ou la fonctionnalité. Le confort intérieur est essentiel pour un véhicule familial, et Renault s’assure que chaque trajet soit agréable.

performances et motorisations

Sous le capot, le Renault Arkana propose plusieurs options hybrides adaptées aux besoins variés des consommateurs modernes. À la base de la gamme se trouve un moteur mild hybrid de 1,3 litre délivrant 140 chevaux couplé à une transmission automatique EDC à sept rapports. Ce moteur est également disponible dans une version offrant 160 chevaux pour ceux recherchant davantage de puissance.

Pour ceux qui privilégient une solution entièrement hybride, le modèle intègre un moteur de 1,6 litre produisant 145 chevaux avec une transmission automatique multimode. Ces configurations garantissent non seulement des performances robustes mais aussi une consommation optimisée pour réduire l’empreinte carbone du conducteur moderne conscient des enjeux environnementaux.

tarification et disponibilité

En France, le prix du nouveau Renault Arkana débute à partir de 26 900 euros pour la version mild hybrid 1.3 avec 140 chevaux et transmission automatique EDC standard. Ce tarif compétitif positionne l’Arkana comme un choix attrayant sur le marché des SUV hybrides familiaux.

L’option d’un financement mensuel rend également l’Arkana accessible au plus grand nombre tout en permettant aux familles d’accéder à un véhicule polyvalent sans contraintes financières excessives. La stratégie tarifaire adoptée par Renault témoigne d’une volonté claire de démocratiser l’accès aux technologies hybrides avancées.