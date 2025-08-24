Renault 4 Van – Jusqu’à 150 chevaux et une autonomie dépassant 400 km

Ce que vous devez retenir Le Renault 4 Van est basé sur l’électrique crossover du même nom, offrant une configuration deux places avec un espace de chargement de 1 405 litres et une capacité de charge utile de 375 kilogrammes.

Renault 4 van : un véhicule électrique à découvrir

À première vue, le Renault 4 Van attire l’attention par son design unique qui combine des éléments classiques avec des touches contemporaines. Conçu comme un véhicule utilitaire électrique, il se démarque dans un secteur en pleine mutation. Ce modèle, récemment présenté en Espagne, offre une alternative innovante dans la catégorie des véhicules professionnels.

Un design séduisant et fonctionnel

Le Renault 4 Van est basé sur l’électrique crossover du même nom, offrant une configuration deux places avec un espace de chargement de 1 405 litres et une capacité de charge utile de 375 kilogrammes. L’esthétique de ce van, inspirée d’un style neoretro, attire sans conteste les regards des passants. Sa conception harmonieuse mêle des éléments d’hier et des touches futuristes, créant une présence visuelle marquante sur la route.

Performances et motorisation

À l’intérieur du van, on trouve un moteur électrique qui produit 120 chevaux pour l’édition standard, associé à une boîte automatique. Cette configuration permet une accélération de 0 à 100 km/h en 9,2 secondes, ce qui est tout à fait satisfaisant pour un véhicule utilitaire. La batterie de 40 kWh offre une autonomie de jusqu’à 311 km, selon le cycle WLTP, avec une capacité de recharge rapide de 80 kW.

Pour celles et ceux qui recherchent plus de puissance, une version améliorée est disponible, développant 150 chevaux et permettant d’atteindre 0 à 100 km/h en 8,2 secondes. Equipée d’une batterie de 52 kWh, cette version offre une autonomie impressionnante de 413 km et prend en charge une charge rapide de 100 kW. Les deux modèles donnent également accès à la technologie V2L (Vehicle to Load), transformant le véhicule en source d’énergie pour des appareils électriques.

Intérieur orienté technologie

Le Renault 4 Van ne se contente pas d’être performant ; il propose également un intérieur bien pensé. Au centre de l’habitacle, deux écrans numériques attirent le regard. L’un mesure 10,1 pouces et fait office de tableau de bord, tandis que l’autre de 10 pouces gère le système d’infodivertissement R-Link. Clairement, la connectivité est au rendez-vous avec des options telles qu’Apple CarPlay et Android Auto.

En matière d’équipement de série, on retrouve un volant en cuir multi-fonction, des vitres et rétroviseurs électriques, ainsi que des jantes de 18 pouces. Ces détails montrent une attention particulière à la qualité de conception.

Fonctionnalités pratiques

La praticité est mise en avant avec des éléments bien pensés comme les phare à LED avec activation automatique, ainsi qu’une caméra de recul. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse et un détecteur de pluie rehaussent le confort de conduite. S’ajoutent à cela des systèmes d’assistance à la conduite comme le Lane Assist, la reconnaissance automatique des panneaux, l’alerte de collision et le freinage d’urgence.

Tarif et concurrence sur le marché français

En termes de prix, le Renault 4 Van en France se positionne à partir de 23 954 euros pour la version R4 VAN de 120 chevaux, tandis que la version renforcée peut atteindre 26 284 euros. Ces prix en font une option intéressante pour ceux qui envisagent d’acquérir un véhicule utilitaire électrique, tout en répondant aux besoins croissants en matière d’écologie et de durabilité.

Le Renault 4 Van ne se contente pas d’être un simple utilitaire. Avec un design soigné, des performances adéquates et un niveau de technologie bien pensé, il a le potentiel de séduire les professionnels tout en faisant un clin d’œil à l’héritage automobile. Les modèles électriques comme celui-ci pourraient marquer une nouvelle étape dans l’évolution de la mobilité professionnelle.