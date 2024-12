Record de la Ford Mustang GTD sur le célèbre circuit du Nürburgring

Ce que vous devez retenir La Ford Mustang GTD a récemment marqué l’histoire en devenant la première Mustang à réaliser un tour complet du légendaire circuit du Nürburgring en moins de 7 minutes, une prouesse qui place ce modèle parmi les voitures de sport les plus performantes de sa catégorie.

La Ford Mustang GTD a enregistré un temps officiel de 6 minutes et 57,685 secondes sur le Nürburgring, aussi surnommé la « Nordschleife » ou « L’Enfer Vert ».

Cette collaboration a permis de transformer une version dédiée à la compétition, la Mustang GT3, en une supercar capable de rivaliser avec les meilleures sportives sur le marché.

La Ford Mustang GTD a récemment marqué l’histoire en devenant la première Mustang à réaliser un tour complet du légendaire circuit du Nürburgring en moins de 7 minutes, une prouesse qui place ce modèle parmi les voitures de sport les plus performantes de sa catégorie.

Un exploit sur la mythique piste allemande

La Ford Mustang GTD a enregistré un temps officiel de 6 minutes et 57,685 secondes sur le Nürburgring, aussi surnommé la « Nordschleife » ou « L’Enfer Vert ». Ce résultat impressionnant la classe comme l’un des cinq modèles de production les plus rapides jamais chronométrés sur cette piste emblématique.

Avec ses 815 chevaux, la Mustang GTD exploite le meilleur de l’expertise technique de Ford et de son partenaire Multimatic Motorsports. Cette collaboration a permis de transformer une version dédiée à la compétition, la Mustang GT3, en une supercar capable de rivaliser avec les meilleures sportives sur le marché. Ce record confirme également l’objectif fixé par Ford lors de la présentation de ce modèle en août 2023.

Une conception pensée pour la performance

Sous son allure musclée, la Ford Mustang GTD cache des technologies avancées qui lui permettent d’atteindre un tel niveau de performance. Parmi elles, on retrouve des **freins en céramique**, une **aérodynamique active**, et une **suspension semi-active** qui s’ajustent automatiquement en fonction des conditions de conduite.

Le châssis en fibre de carbone, directement inspiré des voitures de course, assure une légèreté optimale tout en offrant une rigidité accrue. Cette structure, combinée à une transmission intégrale sophistiquée et un puissant moteur V8 suralimenté, confère à la Mustang GTD une dynamique exceptionnelle, que ce soit sur circuit ou sur route.

Un modèle dédié à l’exclusivité

La Mustang GTD se distingue également par son caractère exclusif. Chaque exemplaire est construit avec un soin artisanal, intégrant des matériaux haut de gamme et des finitions personnalisables. Ce modèle est conçu pour un public passionné, à la recherche d’une voiture qui associe performances extrêmes et plaisir de conduite.

Contrairement aux versions strictement réglementées par les normes GT3, la Mustang GTD ne subit aucune limitation technologique. Cela lui permet de bénéficier de toutes les innovations disponibles pour maximiser son efficacité sur piste, sans compromettre son homologation pour la route.

Une aventure documentée

Ford a choisi de capturer les étapes marquantes du développement de la Mustang GTD dans un documentaire intitulé « The Road to the Ring ». Ce film de 13 minutes plonge les spectateurs dans les coulisses de ce projet ambitieux, depuis les essais sur les circuits américains emblématiques tels que Sebring, jusqu’aux ultimes réglages sur la piste allemande.

Ce contenu met en lumière le travail acharné d’une équipe de passionnés, composée d’ingénieurs, de designers et de pilotes, qui ont uni leurs forces pour donner vie à cette supercar hors normes. Les spectateurs peuvent découvrir les défis, l’innovation et le dévouement qui ont conduit à ce succès retentissant.

Un avenir prometteur pour la gamme Mustang

Avec la GTD, Ford démontre une nouvelle fois son savoir-faire en matière de voitures de sport. Ce modèle ouvre la voie à une nouvelle ère pour la célèbre gamme Mustang, combinant héritage et modernité. Alors que les réglementations évoluent pour encourager des solutions plus écologiques, la marque pourrait envisager des déclinaisons hybrides ou électriques, tout en conservant l’ADN sportif qui fait le succès de cette lignée.

La Ford Mustang GTD incarne ainsi le parfait équilibre entre tradition et innovation. Ses performances exceptionnelles, son design audacieux et sa technologie de pointe en font une référence dans le monde des sportives, attirant les passionnés et les collectionneurs du monde entier.

Un jalon dans l’histoire automobile

En réalisant un temps de moins de 7 minutes au Nürburgring, la Ford Mustang GTD entre dans la légende. Ce modèle illustre l’engagement de Ford à repousser les limites de la performance et de l’innovation. Pour les amateurs de sensations fortes et de technologie de pointe, la Mustang GTD représente bien plus qu’une voiture : c’est une véritable icône, conçue pour marquer son époque.