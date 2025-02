Record absolu : cette voiture électrique se recharge plus vite qu’un plein d’essence

Ce que vous devez retenir Le nouveau Zeekr 7X établit des standards inédits avec une recharge de 10% à 80% en seulement 10 minutes et 30 secondes.

Le prix annoncé en Chine débute autour de 30 000 euros, mais le constructeur prévoit un positionnement aux alentours de 45 000 euros pour le marché français.

Ce tarif place le 7X dans une zone particulièrement compétitive, notamment face à des modèles comme le Tesla Model Y (à partir de 42 990 euros) ou le Volkswagen ID.

Une révolution se dessine dans l’univers de la mobilité électrique. Le constructeur chinois Zeekr bouleverse tous les codes avec son nouveau SUV 7X, capable de recharger sa batterie en un temps record qui fait l’effet d’une bombe dans l’industrie. Cette prouesse technologique marque-t-elle un véritable tournant dans l’histoire de l’automobile électrique ?

La recharge ultra-rapide devient réalité

La révolution est en marche dans le monde de la recharge électrique. Le nouveau Zeekr 7X établit des standards inédits avec une recharge de 10% à 80% en seulement 10 minutes et 30 secondes. Pour vous donner une idée concrète, c’est à peine plus long que le temps passé à la pompe pour un plein d’essence ! Cette performance pulvérise le précédent record détenu par la Xiaomi SU7, qui nécessitait 15 minutes pour la même opération.

Cette prouesse s’appuie sur une architecture électrique sophistiquée en 800 volts, similaire à celle utilisée par Porsche sur sa Taycan. Le système développé par Zeekr repousse les limites avec des puissances de charge stupéfiantes : une moyenne stable de 300 kW, et des pics mesurés jusqu’à 480 kW. À titre de comparaison, la plupart des voitures électriques actuelles plafonnent entre 150 et 250 kW en pic de charge.

Un SUV premium qui ne fait aucun compromis

Derrière cette innovation majeure se cache un véhicule aux prestations remarquables. Le Zeekr 7X, avec ses 4,80 mètres de long, se positionne directement face aux références du segment comme l’Audi Q4 e-tron ou le BMW iX3. La marque, filiale premium du géant chinois Geely (propriétaire notamment de Volvo et Lotus), n’a pas lésiné sur les moyens.

Le 7X repose sur la plateforme modulaire SEA, fruit d’un investissement de plus de 15 milliards d’euros. Cette base technique ultramoderne est déjà utilisée par d’autres marques prestigieuses comme Polestar et Smart. Le constructeur propose deux versions : une déclinaison propulsion de 423 chevaux et une version transmission intégrale développant 641 chevaux, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes – des performances dignes d’une supercar.

Une autonomie et une tarification qui changent la donne

Le Zeekr 7X frappe fort avec deux options de batterie : un modèle de 75 kWh offrant environ 500 kilomètres d’autonomie, et une version plus généreuse de 100 kWh permettant théoriquement d’atteindre 780 kilomètres en cycle CLTC. La batterie utilise une chimie nickel-manganèse-cobalt (NMC) dernière génération, développée en partenariat avec CATL, le leader mondial des batteries.

Le prix annoncé en Chine débute autour de 30 000 euros, mais le constructeur prévoit un positionnement aux alentours de 45 000 euros pour le marché français. Ce tarif place le 7X dans une zone particulièrement compétitive, notamment face à des modèles comme le Tesla Model Y (à partir de 42 990 euros) ou le Volkswagen ID.4 (à partir de 44 990 euros).

L’infrastructure de recharge, prochain défi à relever

La technologie développée par Zeekr soulève une question essentielle : notre réseau de recharge est-il prêt ? En France, les bornes les plus puissantes atteignent actuellement 350 kW, et elles restent relativement rares. Le déploiement d’infrastructures compatibles avec ces nouveaux standards demandera des investissements considérables.

Les grands opérateurs comme Ionity et TotalEnergies ont déjà annoncé des plans d’expansion de leur réseau haute puissance. Le projet européen « High Power Charging for Commercial Vehicles » (HPCV) prévoit notamment l’installation de bornes jusqu’à 1000 kW sur les principaux axes routiers d’ici 2025.

Un nouveau chapitre de la mobilité électrique s’ouvre

Cette avancée technologique représente bien plus qu’un simple record : elle annonce peut-être la fin des réticences liées à l’autonomie et au temps de recharge des véhicules électriques. Imaginez planifier vos voyages sans vous soucier des pauses recharge, avec des arrêts aussi courts qu’une pause café traditionnelle.

Les constructeurs traditionnels observent attentivement cette évolution. BMW a récemment évoqué le développement d’une plateforme « Neue Klasse » capable de supporter des puissances de charge similaires. Mercedes-Benz travaille également sur une architecture électrique de nouvelle génération promettant des performances comparables.

La vraie révolution du Zeekr 7X réside peut-être dans sa capacité à rendre l’expérience de la voiture électrique aussi simple et naturelle que celle d’un véhicule thermique. Et vous, seriez-vous prêt à franchir le pas de l’électrique avec de telles performances de recharge ?