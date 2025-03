Rappel massif de 376.000 Tesla pour un défaut critique du système de direction

Tesla se retrouve à nouveau sous les projecteurs avec un rappel massif concernant 376 000 véhicules aux États-Unis. La raison ? Un problème potentiel d’assistance de direction qui pourrait transformer votre trajet quotidien en véritable défi. Cette nouvelle intervient après une enquête minutieuse menée par l’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Un défaut qui complique la conduite

L’enquête de la NHTSA s’est étalée sur plus d’une année suite aux signalements de propriétaires mécontents. Certains ont rapporté un blocage complet du volant, d’autres ont dû utiliser une force excessive pour manœuvrer leur véhicule. Le problème se manifeste surtout à faible vitesse – imaginez la galère lors d’un créneau dans un parking bondé !

Plus de 50 véhicules ont nécessité un remorquage à cause de ce défaut. (Et on sait tous combien ça fait mal au portefeuille quand il faut appeler la dépanneuse…)

Des problèmes récurrents chez Tesla

Ce n’est pas la première fois que le constructeur californien fait face à ce type de situation. En 2023, une enquête journalistique avait mis en lumière que des dizaines de milliers de conducteurs avaient signalé des défaillances précoces du système de direction ou des suspensions depuis 2016.

Les modèles concernés

D’après les documents soumis à la NHTSA, le rappel concerne les Model 3 et Model Y de 2023 équipés d’un logiciel plus ancien. Le problème technique ? Une surcharge de tension dans le circuit du moteur qui entraîne un stress sur des composants électroniques vitaux.

La bonne nouvelle ? Tesla affirme que la panne ne survient pas lorsque le véhicule est en mouvement. Elle apparaît plutôt à l’arrêt, quand l’assistance de direction peut se désactiver et rester inactive au prochain démarrage.

Des chiffres qui parlent

Jusqu’en 2024, Tesla a enregistré 3 012 demandes de garantie et 570 rapports liés à ce souci technique. Le constructeur tient à préciser qu’aucun accident n’a été signalé en lien avec ce défaut – une précision qui vise à rassurer les propriétaires inquiets.

Avez-vous déjà remarqué que votre Tesla semblait plus difficile à manœuvrer à basse vitesse ? Ce pourrait être un symptôme de ce problème.

Une solution tardive

Tesla avait déjà distribué une mise à jour logicielle à distance en octobre dernier pour résoudre le problème. La marque a néanmoins tardé à officialiser le rappel. C’est l’intervention d’un organisme de réglementation étranger, exprimant ses préoccupations, qui a finalement poussé Tesla à annoncer un rappel mondial.

Cette annonce a d’ailleurs eu un impact négatif sur l’action Tesla en bourse, avec une baisse notable suite à cette nouvelle.

Ce qu’il faut retenir

Si vous possédez un Model 3 ou Model Y de 2023, vérifiez si votre véhicule est concerné par ce rappel. La mise à jour logicielle devrait résoudre le problème sans nécessiter de visite en atelier – un des avantages de la connectivité des Tesla.

Les propriétaires français de Tesla peuvent contacter leur centre de service pour savoir si leur véhicule est affecté. (Et n’oubliez pas de vous assurer que votre voiture est bien à jour niveau logiciel, ça peut vous éviter bien des tracas !)

Ce rappel nous rappelle que même les marques les plus innovantes ne sont pas à l’abri de défauts techniques. La direction assistée électrique reste un élément de sécurité critique qui mérite toute notre attention.