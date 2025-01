Rallye Dakar 2025 : La victoire historique d’un pilote saoudien

Ce que vous devez retenir Yazeed Al Rajhi est devenu le premier pilote saoudien à remporter le légendaire Rallye Dakar sur ses terres natales, un exploit qui n’avait pas été réalisé depuis la victoire de Pierre Lartigue lors de l’édition Paris-Dakar-Paris en 1994.

Une première historique vient de se produire lors de la 47e édition du plus exigeant des rallyes-raids au monde. Yazeed Al Rajhi est devenu le premier pilote saoudien à remporter le légendaire Rallye Dakar sur ses terres natales, un exploit qui n’avait pas été réalisé depuis la victoire de Pierre Lartigue lors de l’édition Paris-Dakar-Paris en 1994.

Une victoire construite avec intelligence

Au volant de son Toyota Overdrive Racing, Al Rajhi a géré magistralement la dernière étape spéciale de 134 kilomètres. Avec une avance initiale de plus de 6 minutes sur Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing), le pilote saoudien a adopté une approche prudente qui s’est avérée payante. Malgré une 13e place sur cette ultime spéciale, il a conservé suffisamment d’avance pour s’imposer avec 3 minutes et 57 secondes d’avance au classement général.

Un podium de haute volée

La bataille pour le podium a été particulièrement intense. Mattias Ekstrom, sur sa Ford M-Sport, a complété le podium en résistant à la pression de Nasser Al-Attiyah sur Dacia. La performance du Suédois est d’autant plus remarquable qu’il s’agissait d’une nouvelle configuration pour l’équipe M-Sport.

Les chiffres clés de cette édition

Sur les 175 véhicules ayant franchi la ligne d’arrivée, la compétition a révélé plusieurs performances notables. Dans la catégorie Challenger, l’Argentin Nicolas Cavigliasso (Team BBR) s’est imposé avec une marge confortable de 71 minutes. Martin Macik (MM Technology) a conservé son titre dans la catégorie camions avec plus de deux heures d’avance.

Une édition riche en émotions

La catégorie SSV a vu l’Américain Brock Heger (Sebastien Loeb Racing-RZR Factory Racing) s’offrir un magnifique cadeau d’anniversaire pour ses 25 ans en remportant la victoire avec plus de 2 heures d’avance. Dans la catégorie moto, l’Australien Daniel Danders a marqué l’histoire en devenant le premier pilote depuis Marco Coma en 2009 à dominer l’épreuve de bout en bout, ramenant par la même occasion KTM au sommet.

Une course qui redéfinit les standards

Cette édition 2025 du Dakar restera dans les annales pour ses nombreuses premières et ses performances exceptionnelles. Elle illustre parfaitement l’évolution du rallye-raid, où la stratégie et la gestion de course prennent une importance croissante face à la pure vitesse. (Une évolution fascinante qui rappelle que le Dakar n’est pas qu’une simple course, mais une véritable aventure humaine et technologique.)

La victoire d’Al Rajhi marque aussi un tournant symbolique pour le sport automobile au Moyen-Orient, région qui investit massivement dans le développement du sport automobile depuis plusieurs années. Cette performance pourrait bien inspirer toute une nouvelle génération de pilotes dans la région.