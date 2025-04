Radars sonores : une nouvelle ère de contrôle sur les routes françaises

Après les radars de vitesse, voici venu le temps des radars sonores. Ces dispositifs acoustiques innovants arrivent progressivement sur nos routes et promettent de transformer la lutte contre la pollution sonore. Testés depuis 2022 dans plusieurs villes françaises, ils vont bientôt passer à la phase de verbalisation effective.

Un design distinctif pour une mission inédite

Vous les avez peut-être déjà remarqués avec leur silhouette atypique : une grande antenne équipée de multiples capteurs qui tranche avec l’aspect des radars traditionnels. Cette apparence si particulière s’explique par leur fonction : ces appareils ne mesurent pas votre vitesse, mais le volume sonore émis par votre véhicule.

Ces prototypes avancés – dont l’un baptisé « l’Hydre » développé par Bruitparif en Île-de-France – ont fait leurs preuves durant une phase expérimentale menée dans sept communes françaises (Paris, Nice, Toulouse, Bron, Saint-Lambert, Rueil-Malmaison et Villeneuve-le-Roi).

Comment fonctionnent ces radars d’un nouveau genre ?

Grâce à leur technologie acoustique sophistiquée, ces radars peuvent mesurer avec précision les décibels produits par chaque véhicule passant à proximité. En France, les véhicules homologués émettent habituellement un son ne dépassant pas 80 décibels. Suite aux premiers tests, l’État a fixé le seuil de tolérance à 85 décibels.

Au-delà de cette limite, vous risquez une contravention – même si vous respectez parfaitement les limitations de vitesse ! Ces radars ciblent avant tout les pots d’échappement modifiés et autres altérations qui augmentent artificiellement le bruit des véhicules (une pratique assez répandue chez certains propriétaires de deux-roues).

Bron inaugure l’ère de la verbalisation sonore

Initialement prévue fin 2022, la phase de verbalisation a pris du retard en raison du processus d’homologation des appareils. Désormais officiellement validés, ces dispositifs vont reprendre leur place au-dessus de nos routes dans les mois à venir.

La ville de Bron, en périphérie lyonnaise, sera la première à franchir le pas dès la rentrée prochaine. Fini le temps de la sensibilisation et des avertissements ! Ce radar anti-bruit pionnier commencera à distribuer ses premières amendes. Les autres villes test suivront rapidement, avant un probable déploiement national plus large.

Des amendes qui vont faire mal aux oreilles… et au portefeuille

Si votre véhicule dépasse le seuil sonore autorisé, vous recevrez une contravention de 4ème classe, conformément à l’article R318-3 du Code de la route. En termes plus concrets, cela se traduit par une amende forfaitaire de 135 euros, réduite à 90 euros en cas de paiement dans les 15 jours.

Avez-vous déjà vérifié le niveau sonore de votre véhicule ? Si vous avez modifié votre échappement ou si votre moto fait plus de bruit que la normale, il serait peut-être temps de remédier à la situation avant la généralisation de ces contrôles.

Un changement dans notre rapport au bruit routier

Cette nouvelle génération de radars marque un tournant dans la façon dont nous abordons les nuisances sonores liées au trafic. Alors que le parc de radars français s’est enrichi d’à peine 200 nouveaux appareils en 2023, l’accent est mis sur leur qualité et leur diversification plutôt que sur leur quantité.

Le bruit routier constitue une véritable pollution acoustique qui affecte la santé et la qualité de vie des riverains. Ces nouveaux dispositifs pourraient contribuer à rendre nos villes plus calmes et plus agréables à vivre. (En tant que passionné d’automobile, je dois avouer que le rugissement d’un moteur bien réglé a son charme… mais pas forcément à 3h du matin sous les fenêtres d’un immeuble !)

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de la mobilité urbaine responsable, où le plaisir de conduire doit se conjuguer avec le respect d’autrui. Les conducteurs devront désormais prêter attention non seulement à leur compteur de vitesse, mais aussi au niveau sonore de leur véhicule.

Avec l’arrivée de ces radars acoustiques, une nouvelle page s’écrit dans l’histoire des contrôles routiers en France. Et vous, qu’en pensez-vous ? Une mesure justifiée ou une contrainte de plus pour les automobilistes et motards ?