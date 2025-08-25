Qui sont les meilleurs fabricants de batteries au monde

Ce que vous devez retenir Sur ce volume impressionnant, la CATL a de nouveau su se démarquer en produisant seule **190,9 GWh**, ce qui correspond à un part de marché de **37,9%**.

Comparativement au premier semestre de l’année précédente, où sa production était de **138,5 GWh**, la croissance de la CATL est de **37,9%**.

Cela lui permet de renforcer sa position avec un part de marché désormais de **17,8%**, la plaçant solidement en deuxième position et devançant la LG Energy Solution, qui occupe actuellement la troisième place avec seulement **9,4%**.

Classement des fabricants de batteries pour voitures électriques en 2025

Dans un secteur automobile en constante évolution, le classement des principaux fabricants de batteries pour voitures électriques pour l’année 2025 est un sujet d’intérêt majeur. La CATL, un acteur chinois, semble conserver sa position de leader, tandis que la BYD s’affirme avec une croissance dynamique.

Selon les données fournies par la société de recherche sud-coréenne SNE Research, durant le premier semestre 2025, la production totale de batteries pour véhicules électriques a atteint **504,4 GWh**. Cela représente une hausse significative de **37,3%** par rapport à la période comparable de 2024, où seulement **367,4 GWh** avaient été produites.

Sur ce volume impressionnant, la CATL a de nouveau su se démarquer en produisant seule **190,9 GWh**, ce qui correspond à un part de marché de **37,9%**. Cela marque donc la continuité de sa domination sur le marché. Comparativement au premier semestre de l’année précédente, où sa production était de **138,5 GWh**, la croissance de la CATL est de **37,9%**.

La véritable surprise vient de la BYD, qui a enregistré une augmentation de **58,4%**. Sa production a bondi de **56,7 GWh** en 2024 à **89,9 GWh** en 2025. Cela lui permet de renforcer sa position avec un part de marché désormais de **17,8%**, la plaçant solidement en deuxième position et devançant la LG Energy Solution, qui occupe actuellement la troisième place avec seulement **9,4%**. Pour LG, l’augmentation n’a été que de **4,4%**, avec un recul de sa part de marché par rapport à **12,3%** l’an passé.

En examinant le classement, on remarque que la CALB, également d’origine chinoise, occupe la quatrième place avec une part de **4,3%**. Elle est suivie par SK On qui détient **3,9%** du marché. Autres acteurs notables, Panasonic reste concurrentiel avec **3,7%**, juste devant la Gotion High-Tech à **3,6%**.

D’autres entreprises comme Samsung SDI, avec **3,2%**, Eve Energy à **2,7%**, et Svolt Energy à **2,6%** renforcent la compétition, tandis que le reste du marché est partagé entre des fabricants plus modestes, représentant **11,1%** du total. La domination des entreprises majeures se résume ainsi :

CATL : 37,9%

BYD : 17,8%

LG Energy Solution : 9,4%

CALB : 4,3%

SK On : 3,9%

Panasonic : 3,7%

Gotion High-Tech : 3,6%

Samsung SDI : 3,2%

Eve Energy : 2,7%

Svolt Energy : 2,6%

Autres fabricants : 11,1%

Ces chiffres soulignent une dynamique de marché où l’innovation et la capacité de production demeurent des éléments clés. Alors, que pensez-vous de l’évolution du marché des voitures électriques ? Ces marques, avec leurs différences de stratégies, façonneront-elles vraiment notre avenir automobile ? Quoi qu’il en soit, il est clair que l’industrie des batteries prend une autre dimension, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les années à venir.