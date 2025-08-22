Quels véhicules seront progressivement supprimés – Comment des millions de vieilles voitures sont mises à la casse

Ce que vous devez retenir La moyenne d’âge de ce parc ne cesse de croître, malgré les initiatives rigoureuses mises en place par la Commission européenne pour réduire les émissions de CO2.

L’avenir des voitures électriques en Europe

La situation du parc automobile européen soulève des inquiétudes croissantes. La moyenne d’âge de ce parc ne cesse de croître, malgré les initiatives rigoureuses mises en place par la Commission européenne pour réduire les émissions de CO2. Avec l’objectif ambitieux de diminuer ces émissions de 90 % d’ici 2035, une question se pose : comment renouveler efficacement ce parc ?

Règlementations sur les émissions de CO2

Le cadre actuel sur les émissions de CO2 prévoit la fin programmée des moteurs à combustion interne (ICE) d’ici 2035. Ce règlement serait l’unique mesure significative pour réduire les émissions, permettant une diminution estimée à 57 % d’ici 2040 en comparaison avec 2015. Toutefois, il est crucial que les États membres aillent au-delà de la simple vente de nouveaux véhicules et s’attaquent à l’ensemble du parc automobile pour réussir cette transition.

La nécessité d’une transformation

Pour atteindre ces objectifs, il est impératif d’éliminer les 73 millions de voitures avec moteurs à combustion encore en circulation d’ici 2050. Les solutions les plus efficaces incluent la suppression des anciennes voitures à essence et diesel, remplacées par des véhicules électriques à batterie (BEV). Suivent les réformes des anciennes voitures, mais la route sera longue.

Encourager l’électrification des flottes

Pour promouvoir cette transition, la Commission européenne devra envisager d’instaurer des restrictions de vente ou de circulation pour les voitures à moteur thermique d’un certain âge. Avec un calendrier précis, les véhicules concernés sortiront progressivement du marché. Cela se traduit également par un fort besoin de nouvelles réglementations pour l’homologation des véhicules rétrofits électriques.

Les e-Fuels : un choix discuté

Les e-Fuels, bien que souvent discutés, se révèlent coûteux et peu efficaces par rapport à d’autres alternatives. En effet, leur utilisation pour réduire les émissions de CO2 du parc actuel n’est pas nécessairement viable. Le vrai changement passera par l’adoption massive des véhicules électriques, en particulier au sein des flottes d’entreprise.

Éviter l’augmentation du trafic automobile

Entre 2000 et 2018, l’utilisation des voitures en Europe a augmenté d’environ 17 %, et cette tendance est prévue pour se poursuivre. La stratégie de réduction des émissions entrevoit d’éviter cette hausse par divers moyens, tels que la réduction de la construction de nouvelles routes, la promotion des transports publics, et des mesures pour encourager la mobilité active.

La route vers une Europe décarbonée

Le plan « Road to Zero » visant à réduire les émissions est fondamental. Il est question de diminuer les émissions de 86 % d’ici 2040. Cela devra se faire à travers l’électrification des flottes d’entreprise, entre autres initiatives. Mais qui dit transition, dit également des changements dans nos habitudes quotidiennes.

Rôle des politiques publiques

Les autorités doivent instaurer un cadre propice à l’électrification des flottes. Un objectif de 100 % de ventes de BEV d’ici 2030 semble nécessaire pour les véhicules d’entreprise, avec un objectif intermédiaire de 50 % d’ici 2027. C’est par cette dynamique que l’on espérera renforcer les ventes de ces véhicules propres.

Conclusion ouverte

En définissant des programmes de conversion pour les voitures existantes, en intégrant l’usage de véhicules partagés, et en offrant des soutiens pour la transition vers des véhicules électriques, on peut envisager une approche plus durable adaptée aux divers besoins de la population. L’engagement collectif et collectif est nécessaire pour arriver à une >mobilité automobile à la fois propre et accessible pour toutes et tous. L’avenir des voitures électriques est prometteur, mais il n’est réalisable qu’avec une volonté politique et une coopération entre toutes les parties prenantes.