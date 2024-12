Quels nouveaux modèles Kia attendons-nous en 2025

Ce que vous devez retenir Une renaissance pour le Kia SportageLe Kia Sportage, modèle phare de la marque en Europe et l’un des plus importants à l’échelle mondiale, est sur le point de recevoir un lifting significatif.

En 2025, la marque sud-coréenne Kia s’apprête à marquer l’année avec une série de lancements de véhicules, allant des renouvellements de modèles existants aux nouvelles propositions entièrement électriques. Cette année s’annonce cruciale pour Kia, qui prévoit une gamme étendue de nouveautés tout au long de l’année.

Une renaissance pour le Kia Sportage

Le Kia Sportage, modèle phare de la marque en Europe et l’un des plus importants à l’échelle mondiale, est sur le point de recevoir un lifting significatif. La cinquième génération du Sportage bénéficiera d’améliorations notables tant sur le plan du design que des technologies embarquées. Les options mécaniques seront également enrichies.

Bien que la version remaniée du Sportage ait déjà été dévoilée en Corée du Sud, la déclinaison européenne sera légèrement différente. Elle proposera davantage d’options technologiques ainsi que des motorisations électrifiées, incluant des versions hybrides légères (MHEV), hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV).

L’évolution du Kia Ceed

Le Kia Ceed continue d’occuper une place essentielle dans la gamme de Kia, répondant aux besoins du segment C qui demeure d’une importance capitale pour les constructeurs automobiles. La nouvelle génération de Ceed est développée intensément par les ingénieurs coréens.

Cet opus sera techniquement proche du modèle K4, notamment dans sa version Hatchback. Il sera proposé avec des moteurs essence et une technologie hybride légère 48V (MHEV). Des versions hybrides auto-rechargeables (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV) viendront compléter l’offre. Sa sortie est prévue pour le second semestre 2025.

L’arrivée attendue du Kia EV2

Kia prévoit de lancer plusieurs nouveaux véhicules électriques en 2025, dont le très attendu Kia EV2. Ce modèle se positionnera comme le « petit frère » du EV3 et sera le plus petit SUV électrique de la marque.

Avec une autonomie maximale d’environ 400 kilomètres, l’EV2 est conçu pour répondre aux besoins des conducteurs urbains réguliers. Il sera disponible avec diverses motorisations et équipements, tout en supportant la charge rapide.

Les ambitions du Kia EV4

Le nouveau modèle électrique Kia EV4 sera proposé sous deux configurations distinctes et remplacera l’ancien KIA Optima. Arborant un design inspiré du Concept EV4, cette berline de catégorie D se mesurera à des modèles tels que la Tesla Model 3.

En outre, l’EV4 se déclinera également en version Hatchback à cinq portes, visant à rivaliser avec les Volkswagen ID.3 et MG4 entre autres. Son autonomie pourra atteindre jusqu’à 600 kilomètres selon le cycle WLTP.

Le lancement européen du Kia EV5

Lancé initialement sur le marché chinois, le Kia EV5 arrive bientôt en Europe. Cet SUV vise à combler l’écart entre les modèles Sportage et Sorento grâce à sa plateforme e-GMP innovante.

Bénéficiant déjà d’un certain succès commercial en Chine, il offre une autonomie dépassant les 600 kilomètres et propose diverses versions avec transmission intégrale. Il se positionne comme un concurrent direct au Tesla Model Y.

Retour sur le segment MPV avec le Kia PV5

Avec son modèle Kia PV5, la marque renoue avec la catégorie « monovolume » autrefois connue sous l’appellation « polymorphique ». Ce MPV électrique pourra accueillir jusqu’à sept passagers grâce à sa configuration modulaire.

La version Touring du PV5 fera ses débuts à l’été 2025, équipée d’une architecture 800V permettant une charge ultra-rapide. Ceci représente une avancée majeure pour ceux recherchant polyvalence et mobilité électrique efficiente.