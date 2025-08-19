Quelle est le pays d’Europe qui augmente la limite de vitesse à 150 km/h – Qu’en est-il des autres ?

Ce que vous devez retenir dans les zones résidentielles et urbaines, on trouve des limites autour de 50 à 60 km/h, sur les routes de campagne, la vitesse max est de 80 à 90 km/h, tandis que sur les autoroutes, nous parlons de 120 à 130 km/h.

Cela se traduit par une intensification des contrôles de vitesse et des mesures de sécurité (par exemple, un nombre croissant de radars de vitesse) ainsi que par l’introduction de systèmes dans les voitures modernes, tels que le système d’assistance intelligente à la vitesse (ISA), qui avertit les conductrices lorsqu’elles dépassent la limite établie.

Sur le nouveau tronçon d’autoroute D3, reliant Prague à Linz en Autriche, une expérimentation est en cours pour augmenter la limite de vitesse à 150 km/h par rapport à l’actuelle limite de 130 km/h.

Dans de nombreuses grandes villes européennes, les limites de vitesse sur les autoroutes et routes nationales se situent généralement entre 120 et 130 km/h. Certaines régions vont même jusqu’à établir des paliers spécifiques où, sur certains axes, la limite tombe à 110 km/h. D’autres pays, notamment ceux d’Europe centrale, ont mis en place des mesures adaptatives, comme l’ajustement des limites en fonction des conditions météorologiques (par exemple, en France, les limites sont réduites en cas de pluie ou de brouillard).

Pour la majorité des nations européennes, le schéma est assez standard : dans les zones résidentielles et urbaines, on trouve des limites autour de 50 à 60 km/h, sur les routes de campagne, la vitesse max est de 80 à 90 km/h, tandis que sur les autoroutes, nous parlons de 120 à 130 km/h. Une exception bien connue est celle de l’Allemagne, qui n’impose pas de limites sur certaines sections de ses autoroutes (Autobahn), même si elle recommande une vitesse de 130 km/h.

Les nouvelles réglementations visant à renforcer la sécurité sur les routes sont devenues une préoccupation majeure tant pour les organismes gouvernementaux que pour les constructeurs. Cela se traduit par une intensification des contrôles de vitesse et des mesures de sécurité (par exemple, un nombre croissant de radars de vitesse) ainsi que par l’introduction de systèmes dans les voitures modernes, tels que le système d’assistance intelligente à la vitesse (ISA), qui avertit les conductrices lorsqu’elles dépassent la limite établie.

Un sujet qui suscite débat actuellement est aussi la possible augmentation des limites de vitesse sur autoroutes. Ce changement pourrait viser à dégripper certains axes saturés et à refléter plus fidèlement les capacités des véhicules modernes et du réseau routier européen. La République tchèque apparaît comme la première nation à envisager cette évolution.

Sur le nouveau tronçon d’autoroute D3, reliant Prague à Linz en Autriche, une expérimentation est en cours pour augmenter la limite de vitesse à 150 km/h par rapport à l’actuelle limite de 130 km/h.

Selon les autorités compétentes, cette mesure vise à réduire les embouteillages et à fluidifier le trafic. Dans le cadre d’une phase de test, la vitesse de 150 km/h ne sera applicable que dans la voix de gauche. Les premières panneaux de signalisation ont commencé à être installés dans les zones concernées, indiquant un tronçon d’environ 50 km entre České Budějovice et Tábor. La mise en œuvre de cette expérimentation est prévue pour le mois de septembre.

La République tchèque envisagera également d’adapter ses limites de vitesse en fonction de la météo, à l’instar de la France et d’autres nations. Par temps clair, la limite sera fixée à 150 km/h, tandis que par temps de brouillard, de pluie ou de verglas, il sera demandé aux conductrices d’adopter une limite de 130 km/h. Les autorités ont indiqué qu’elles suivront attentivement l’impact de cette expérimentation et qu’en cas de succès, elle pourrait être étendue à d’autres routes du pays.

Il est à noter que la République tchèque adopte déjà une approche stricte en matière de contrôle de la vitesse. Par exemple, toute conductrice dépassant la limite de 50 km/h en dehors d’une ville ou de 40 km/h en milieu urbain risque une amende allant jusqu’à 25 000 couronnes tchèques, soit environ 1 000 euros.