que va-t-il advenir des presque 140 000 voitures touchées par les inondations à Valence ?

Le Consorcio de Compensación de Seguros a déjà commencé à verser les premières indemnisations aux véhicules affectés par les inondations dévastatrices qui ont frappé Valence. Comme mesure exceptionnelle, le gouvernement a approuvé une augmentation de 20 % de la somme allouée par rapport à la valeur vénale.

une catastrophe automobile sans précédent



Les images des voitures emportées par les inondations resteront en mémoire. Les chiffres sont stupéfiants : près de 140 000 véhicules ont été endommagés, soit trois voitures sur dix répertoriées dans la province. Ce constat alarmant est issu d’un rapport récent, qui précise également les marques les plus touchées et les localités où l’impact a été le plus sévère.

Ford semble être la marque la plus affectée avec plus de 61 000 véhicules arborant son emblème sur le capot, suivie de près par Peugeot et Citroën avec chacune un impact de 9 %. Parmi les localités lourdement touchées, Torrent arrive en tête avec un décompte de 49 058 véhicules endommagés, suivi d’Alzira et Manises.

la répartition des dommages



Un autre aspect du rapport révèle que 93 % des véhicules affectés sont des voitures particulières. Les entreprises possèdent environ 4,4 % des véhicules endommagés, tandis que le reste appartient à des sociétés de location ou de leasing.

Ce n’est pas seulement une question de réparation pour ces milliers d’automobilistes ; il s’agit aussi d’une perte personnelle significative. Pour beaucoup, leur véhicule était essentiel à leur vie quotidienne. Le processus complexe d’indemnisation ne fait qu’ajouter au stress.

qui paiera pour ces dégâts ?



L’ampleur du désastre a contraint le gouvernement à mettre en place des mesures exceptionnelles pour couvrir ces pertes. En règle générale, les polices d’assurance automobile excluent souvent les phénomènes météorologiques extrêmes, y compris dans les contrats tous risques.

Cependant, en classifiant ces inondations comme « risques extraordinaires », c’est le Consorcio de Compensación de Seguros qui prend en charge l’indemnisation des victimes. Cela garantit que toutes les voitures assurées seront couvertes malgré l’exclusion habituelle des conditions climatiques extrêmes.

l’âge du véhicule n’est pas un obstacle



L’étude démontre également que 61 % des voitures touchées ont plus de dix ans. En général, passé cette durée, les conducteurs optent souvent pour une assurance au tiers moins coûteuse mais offrant moins de garanties.

Dans ce cas précis, grâce au plan gouvernemental exceptionnel, tous les véhicules assurés seront indemnisés sans tenir compte du type d’assurance souscrit ou de l’ancienneté du véhicule.

calculer l’indemnisation attendue



L’indemnisation se base sur la valeur vénale du véhicule avant le sinistre — un montant inférieur au prix d’achat initial qui diminue avec l’âge du véhicule. Cette évaluation repose sur plusieurs critères dont la marque et l’ancienneté sont prédominants.

D’après une nouvelle directive gouvernementale visant spécifiquement cet incident tragique à Valence, l’indemnité sera augmentée de façon exceptionnelle : un supplément équivalant à 20 % sera ajouté au montant standard basé sur la valeur vénale calculée selon une table officielle utilisée par toutes compagnies assureuses espagnoles.

démarches pour obtenir une indemnité



Pour entamer votre demande auprès du Consorcio (CCS), il faut impérativement qu’une police valide existe concernant votre automobile affectée (qu’elle soit partielle ou complète). Vous aurez besoin fournir divers documents justificatifs tels que permis circulation ainsi certaines informations techniques relatives votre voiture ainsi certains éléments prouvant sinistre elle-même via photos si possible afin faciliter traitement dossier auprès organisme compétent concerné indemniser dégâts subis pendant intempéries récentes ayant sévi région valencienne notamment torrents pluviaux particulièrement destructeurs causant nombre important sinistres matériels humains alike surtout secteur automobile local fortement impacté dernier événement climatique majeur connu sous acronyme DANA désignant épisodes méditerranéens caractère violent imprévisible communs sud Europe particulièrement Espagne France Italie Grèce Turquie autres pays riverains Méditerranée orientale centrale occidentale suivant saisons périodes précipitations abondantes souvent dévastatrices communautés locales infrastructures urbaines rurales pareillement exposées dangers potentiels engendrés changements brusques conditions atmosphériques région concernée aléas naturels fréquents contexte actuel dérèglement climatique global accentuant fréquence intensité phénomènes extrêmes partout monde entier dès aujourd’hui avenir proche long terme perspective incertaine solutions potentielles envisager minimiser impacts néfastes sur populations habitants zones menacées régulièrement catastrophes naturelles variées incluant notamment tempêtes ouragans cyclones tsunamis tremblements terre éruptions volcaniques glissements terrain sécheresses prolongées incendies forêt autres manifestations incontrôlables force nature dépassant capacités humaines anticiper gérer efficacement parfois conséquences désastreuses tels récents événements Valencia illustrent clairement nécessité préparer face imprévus toujours possibles malgré progrès technologiques scientifiques réalisés cours dernières décennies permettant mieux comprendre mécanismes sous-jacents régissant climat planète complexité interactions multiples entre différents facteurs influençant variations environnementales locales globalisées échelle temporelle spatiale homogène intégrant aspects économiques sociaux politiques écologiques culturels etc…