Que ne puis-je pas transporter dans ma voiture – Quelles sont les amendes ?

Chargement et transport d’objets en voiture : les règles à connaître

L’été approche, et avec lui, les vacances et les escapades en famille. Nombreuses sont les conductrices qui préparent leur voiture pour ces petits trips. Cependant, bien souvent, un détail fondamental échappe à leur attention : quelles sont les réglementations concernant le chargement et le transport d’objets en voiture ?

Pour certaines, il s’agit d’une tâche anodine. Pourtant, ne pas respecter le Code de la route peut entraîner un certain nombre de sanctions. Celui-ci établit des règles précises sur la charge à bord, y compris des limites en termes de poids, de dimensions et de disposition.

Les objets trop lourds

La loi a été claire : le poids total d’un véhicule ne doit sous aucun prétexte dépasser la limite fixée par le constructeur, un chiffre que l’on trouve sur la carte grise. En cas de surcharge, la voiture devient moins maniable. Que ce soit pour les distances de freinage, la durabilité des pneus ou l’équilibre du véhicule, chaque élément joue un rôle. Une voiture trop chargée peut être arrêtée par les autorités. Loin d’être une simple formalité, respecter ces limites participe à la sécurité de toutes.

Obstacles et objets mal placés

Un autre erreur fréquente des voyageuses est d’entasser les bagages n’importe comment. Une valise mal fixée peut, lors d’un brusque freinage, se transformer en projectile dans l’habitacle. Pour cette raison, la loi exige l’utilisation de dispositifs comme des cordes, chaînettes, ou des housses pour sécuriser le chargement. En l’absence de ces moyens, ou si les objets sont mal arrimés, un amende de 30 euros peut être appliquée.

Objets obstruant la visibilité

Il arrive fréquemment que les bagages, les vélos ou d’autres objets masquent la vue du conducteur, soit à l’arrière ou sur les côtés. C’est non seulement dangereux, mais cela va à l’encontre du Code de la route. Si les feux arrière, la plaque d’immatriculation ou les dispositifs réfléchissants sont couverts, le véhicule peut devenir pratiquement invisible, surtout la nuit.

Dans ces circonstances, une amende de 150 euros peut être infligée, considérée comme une infraction de catégorie E2-A. Si des objets tombent sur la route, mettant en danger d’autres usagers, cela relève de la catégorie E2-B, avec des conséquences plus graves : 150 euros d’amende, plus la suspension de permis pendant 20 jours.

Objets dépassant la taille permise

Il est courant d’observer des tubes, des planches ou d’autres objets dépassant de l’arrière d’une voiture. Le Code stipule que la surcharge ne doit pas excéder 30% de la longueur du véhicule. En cas de non-respect de cette règle sans autorisation spécifique, une amende de 30 euros peut être appliquée.

Objets traînant au sol

Les objets qui touchent le sol, comme des cordes ou des tuyaux, sont également interdits. Transporter de tels objets peut provoquer des dommages à la chaussée ou causer des accidents sérieux. Une exception existe avec une autorisation, mais sans elle, c’est classé comme une infraction E2-A avec une amende de 150 euros.

Nombre excessif de passagers dans le véhicule

Il ne suffit pas de prendre ses amis en route pour le camping. La violation du nombre de passagers prévu sur la carte grise est une infraction à ne pas négliger. Chaque voiture est conçue avec un certain nombre de places et de ceintures de sécurité pour garantir la protection de chaque passager. Transporter plus de personnes que prévu entraîne une amende de 30 euros, et qui plus est, la suspension du permis pour 10 jours.

En résumé

La prévention est la clé pour un trajet agréable et en toute sécurité. En respectant les règles concernant le chargement et le transport d’objets, non seulement vous protégez votre propre sécurité, mais aussi celle des autres. Alors, avant de partir en voyage, prenez un moment pour bien organiser votre chargement. Cela peut éviter bien des tracas sur la route.

