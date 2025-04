Quand le Cybertruck devient une vitrine mobile : la stratégie marketing peu conventionnelle de Tesla

Face aux ventes décevantes du Cybertruck, Tesla a mis au point une approche marketing originale en transformant son pick-up électrique en véhicule promotionnel pour le Model Y. Une façon astucieuse de faire d’une pierre deux coups.

Le Cybertruck peine à trouver son public

Le Tesla Cybertruck n’a pas réussi à concrétiser les attentes immenses qu’il avait suscitées. Malgré près de deux millions de réservations enregistrées à un moment donné, le pick-up à l’allure futuriste affiche des chiffres de vente bien en deçà des prévisions. En mars dernier, la marque n’a réussi à fabriquer et vendre qu’environ 46 000 unités.

Ces résultats sont loin des ambitions initiales de Tesla, qui prévoyait une production annuelle de 250 000 véhicules. Elon Musk avait même évoqué la possibilité d’atteindre les 500 000 exemplaires par an. La réalité du marché semble avoir rattrapé ces projections optimistes.

Une reconversion inattendue en véhicule publicitaire

Plutôt que de laisser ses Cybertruck invendus au repos, Tesla a eu l’idée de les utiliser comme supports publicitaires mobiles. Une caravane de ces véhicules a été aperçue récemment à Temple, au Texas. L’un d’entre eux a attiré tous les regards avec sa remorque très spéciale.

Le Cybertruck tirait une capsule transparente entièrement vitrée, à l’intérieur de laquelle trônait un Tesla Model Y rouge étincelant. L’ensemble était accompagné du slogan « Made in Texas« , affirmant fièrement l’origine locale du véhicule.

Cette utilisation du pick-up électrique en tant que vitrine mobile représente une solution créative pour mettre en valeur le Model Y, tout en donnant une raison d’être aux Cybertruck qui ne trouvent pas preneur sur le marché.

Une approche marketing différente

En réalité, cette idée d’utiliser un Cybertruck pour promouvoir le Model Y se révèle plutôt ingénieuse. Alors que les constructeurs automobiles traditionnels dépensent des sommes considérables pour louer des espaces publicitaires sur de grands panneaux d’affichage le long des autoroutes, Tesla a toujours privilégié des méthodes de communication alternatives.

Dans ce cas précis, il s’agit de déplacer une sorte de panneau publicitaire géant, à la différence près qu’il ne s’agit pas d’une simple image, mais du véhicule réel. Et le choix de la teinte Ultra Red pour le Model Y exposé n’est pas anodin – c’est l’une des couleurs les plus attrayantes proposées par Tesla.

Cette initiative va dans le sens de la philosophie marketing peu conventionnelle de la marque. Elle génère déjà des discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés (comme vous pouvez le constater en lisant cet article). C’est précisément ce type de visibilité organique que Tesla recherche, plutôt que la publicité traditionnelle.

Le Model Y, un modèle clé pour Tesla

Le Tesla Model Y mis ainsi en valeur n’est pas choisi par hasard. Ce SUV compact électrique s’est imposé comme le véhicule le plus vendu au monde en 2023, toutes motorisations confondues. La nouvelle version, baptisée Juniper, a fait son entrée sur le marché début 2024 avec une édition spéciale Launch Series dotée de 514 ch et offrant 568 km d’autonomie.

Depuis fin février, le Model Y est proposé en plusieurs versions :

Une version Propulsion de 299 ch équipée d’une batterie de 60 kWh permettant 500 km d’autonomie

de 299 ch équipée d’une batterie de 60 kWh permettant 500 km d’autonomie Une version Grande Autonomie Propulsion de 347 ch avec batterie de 75 kWh offrant 622 km d’autonomie

de 347 ch avec batterie de 75 kWh offrant 622 km d’autonomie Une version Grande Autonomie Transmission intégrale de 514 ch avec la même batterie mais une autonomie de 586 km

En France, les tarifs démarrent à 44 990 euros pour la version Propulsion, 49 990 euros pour la Grande Autonomie Propulsion, et 52 990 euros pour la Grande Autonomie Transmission intégrale.

Une stratégie qui reflète la personnalité de la marque

Cette utilisation du Cybertruck comme véhicule promotionnel illustre parfaitement l’approche non conventionnelle de Tesla en matière de marketing et de communication. Plutôt que de dissimuler les difficultés de vente du pick-up électrique, la marque transforme la situation en opportunité.

Le contraste visuel entre l’aspect anguleux et métallique du Cybertruck et les lignes plus douces du Model Y crée aussi un effet saisissant qui ne manque pas d’attirer l’attention des passants. (Un peu comme voir un vaisseau spatial tirant une capsule futuriste – difficile de ne pas regarder!)

Cette initiative nous rappelle que Tesla, au-delà d’être un constructeur automobile, reste avant tout une entreprise qui sait se réinventer et trouver des solutions originales face aux défis du marché. Alors, verrez-vous bientôt un Cybertruck transportant un Model Y sur les routes françaises? L’avenir nous le dira.