Quand Elon Musk devient collectionneur : une surprenante Ford Model T de 1908 dans son garage

L’homme d’affaires le plus médiatisé de la planète, connu pour révolutionner la mobilité électrique avec Tesla, cache dans son garage une pièce automobile centenaire qui contraste radicalement avec son image futuriste. Cette Ford Model T de 1908 révèle une facette méconnue du milliardaire et son attachement insoupçonné aux racines de l’industrie automobile.

Un visionnaire aux goûts automobiles éclectiques

Elon Musk, figure emblématique de la révolution électrique et dirigeant de Tesla, possède une collection automobile bien plus diversifiée que l’on pourrait imaginer. Si sa fortune colossale lui permettrait d’acquérir pratiquement n’importe quel véhicule, ses choix automobiles reflètent davantage une passion authentique qu’une simple démonstration de richesse.

Parmi les joyaux qui ont traversé son garage, on retrouve des sportives légendaires comme la McLaren F1, considérée comme l’une des supercars atmosphériques les plus rapides jamais conçues. Cette britannique d’exception a malheureusement connu une fin tragique entre ses mains lors d’un accident spectaculaire sur la Sand Hill Road, où la voiture a décollé avant de s’écraser au sol. Un incident qui n’a heureusement pas freiné sa passion automobile.

Une collection qui raconte une histoire personnelle

Chaque voiture dans la collection de Musk semble raconter un chapitre de sa vie entrepreneuriale. La Jaguar E-Type de 1967 témoigne de ses premiers succès, acquise avec le bonus de bienvenue reçu lors de la création de Zip2, sa première entreprise fondée avec son frère.

D’autres modèles prestigieux ont également trouvé leur place dans son garage : une Audi Q7, une BMW M5 personnalisée par Hamann Motorsport, une Porsche 911 ou encore la mythique Lotus Esprit apparue dans le film de James Bond « L’espion qui m’a aimé », pour laquelle il aurait déboursé plus de 850 000 euros lors d’une vente aux enchères. Une collection qui mêle performance, prestige et références culturelles.

La Ford Model T : un cadeau symbolique

Mais la véritable surprise dans ce panthéon automobile moderne est sans conteste une authentique Ford Model T de 1908. Musk a lui-même confirmé sa possession en 2017 sur son réseau social, précisant qu’il s’agissait d’un cadeau reçu d’un ami. Ce choix n’est pas anodin tant cette automobile représente une révolution dans l’histoire de la mobilité.

La Model T est considérée comme la première voiture véritablement accessible au grand public, produite en masse par Henry Ford selon des principes révolutionnaires pour l’époque. Cette démocratisation de l’automobile présente des parallèles frappants avec la mission que s’est fixée Musk avec Tesla : rendre les véhicules électriques accessibles au plus grand nombre.

Un monument historique aux caractéristiques modestes

Avec ses dimensions réduites – seulement 3,4 mètres de long – et son poids plume oscillant entre 500 et 750 kg selon les versions, la Ford Model T représentait une prouesse d’ingénierie pour son époque. Propulsée par un moteur essence quatre cylindres en ligne de 2,9 litres placé à l’avant, elle développait une puissance de 15 kW (20 ch) et pouvait atteindre une vitesse maximale de 68 km/h.

Ces performances, bien que modestes aux standards actuels, étaient révolutionnaires au début du XXe siècle. La Model T a permis à la classe moyenne américaine de découvrir la liberté offerte par l’automobile à une époque où ce mode de transport restait largement réservé aux plus fortunés. Une démocratisation qui résonne étrangement avec l’ambition initiale de Tesla de rendre les véhicules électriques accessibles.

Un contraste saisissant avec les Tesla d’aujourd’hui

L’écart technologique entre cette centenaire et les véhicules Tesla actuels est vertigineux. Sans écrans tactiles, sans systèmes d’aide à la conduite, sans batterie lithium-ion ni Autopilot, la Model T incarne l’automobile dans sa forme la plus pure et mécanique. Cette simplicité extrême contraste radicalement avec la complexité logicielle et électronique des véhicules Tesla.

Imaginez Elon Musk au volant de cette Ford historique, lui qui est habituellement associé aux technologies les plus avancées… Le tableau est aussi intrigant qu’instructif sur la personnalité du milliardaire. Cette fascination pour un véhicule centenaire témoigne d’une admiration pour l’innovation révolutionnaire, quelle que soit son époque.

Le Model T : bien plus qu’une simple voiture ancienne

La présence de cette Ford dans la collection d’Elon Musk prend une dimension symbolique lorsqu’on connaît l’histoire de ce modèle emblématique. Produite jusqu’en 1927, la Model T s’est écoulée à plus de 15 millions d’exemplaires, un record qui n’a été battu que 45 ans plus tard par la Volkswagen Coccinelle.

Henry Ford avait révolutionné l’industrie automobile avec sa chaîne de montage et sa vision d’une voiture accessible à tous. Son célèbre adage « Vous pouvez choisir n’importe quelle couleur pour votre Model T, pourvu qu’elle soit noire » illustrait parfaitement sa philosophie de standardisation massive pour réduire les coûts. Une approche qui contraste avec la stratégie de personnalisation poussée de Tesla, mais qui partage la même ambition disruptive.

Les leçons du passé pour l’avenir de l’automobile

L’intérêt d’Elon Musk pour cette pièce historique n’est probablement pas anodin. La Ford Model T représente la première grande révolution industrielle automobile, tout comme Tesla incarne aujourd’hui la révolution électrique. Ces deux moments charnières de l’histoire automobile présentent des similitudes frappantes : des visionnaires déterminés, une technologie disruptive, et une ambition de transformation sociétale.

À l’époque de la Model T, les détracteurs étaient nombreux à préférer les calèches et à douter de l’avenir de l’automobile. Un siècle plus tard, Musk a dû faire face aux mêmes scepticismes concernant la viabilité des véhicules électriques. Cette Ford centenaire dans son garage lui rappelle sans doute que les révolutions industrielles majeures prennent du temps, mais finissent par s’imposer.

Un pont entre deux révolutions automobiles

La présence de cette Ford Model T aux côtés des Tesla dans l’univers d’Elon Musk crée un pont fascinant entre deux époques révolutionnaires de l’automobile. D’un côté, le véhicule qui a démocratisé la mobilité individuelle au début du XXe siècle; de l’autre, ceux qui transforment cette mobilité pour la rendre durable au XXIe siècle.

Cette juxtaposition nous rappelle que l’histoire de l’automobile est faite de ruptures technologiques majeures. La Model T a bouleversé les habitudes de déplacement et modifié profondément l’aménagement urbain et rural. Les véhicules Tesla, en promouvant l’électrification massive, participent à une transformation tout aussi fondamentale de nos mobilités et de leur impact environnemental.

Une passion automobile authentique qui transcende les époques

La collection éclectique d’Elon Musk révèle une passion automobile qui dépasse largement le cadre de l’électrification. Des supercars britanniques aux classiques américains, en passant par les sportives allemandes et les curiosités cinématographiques, ses choix témoignent d’un véritable amour pour l’automobile sous toutes ses formes.

Cette Ford Model T symbolise parfaitement cette approche : apprécier le génie automobile à travers les âges, reconnaître l’importance des innovations passées, et s’en inspirer pour façonner l’avenir. Dans un monde où la voiture se transforme radicalement, cette connexion entre les pionniers d’hier et les visionnaires d’aujourd’hui prend une résonance particulière.

La présence de cette centenaire dans le garage du patron de Tesla nous rappelle une vérité essentielle : malgré les évolutions technologiques spectaculaires, l’automobile reste avant tout une passion qui traverse les générations, capable d’émerveiller aussi bien avec un moteur à combustion centenaire qu’avec les dernières innovations électriques.