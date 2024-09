Qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 : horaires et enjeux

La lutte pour la pole position s’annonce particulièrement serrée sur le circuit urbain de Bakou. Quatre écuries majeures se disputeront la première place sur la grille de départ, dans un contexte propice aux surprises et aux drapeaux rouges.

Un plateau ultra-compétitif

Les essais libres du vendredi ont confirmé la tendance observée lors des dernières courses de la saison. L’équilibre des forces entre les meilleures équipes est remarquable, notamment sur un tour lancé. Cette situation rend les qualifications particulièrement imprévisibles. Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren semblent toutes en mesure de briguer la pole position sur ce tracé exigeant.

https://twitter.com/CanalplusF1/status/1834881923946107354

Lors de la première séance d’essais libres, Max Verstappen a dominé les débats en devançant Lewis Hamilton de trois dixièmes. Cet écart, bien que conséquent, ne reflétait pas la réalité des rapports de force. Le pilote néerlandais s’est montré le plus rapide dans les portions sinueuses, mais accusait un déficit de vitesse dans les lignes droites. Sergio Pérez, en se classant troisième, a confirmé la bonne forme des monoplaces autrichiennes.

Ferrari aux avant-postes

La deuxième séance d’essais libres a vu Charles Leclerc signer le meilleur temps. Le pilote monégasque s’est bien remis d’un accident survenu plus tôt dans la journée pour devancer Sergio Pérez de seulement six millièmes de seconde. Lewis Hamilton complétait le trio de tête à 66 millièmes. Carlos Sainz et Max Verstappen, respectivement quatrième et sixième, ont également démontré un rythme leur permettant de viser les premières places.

https://twitter.com/CanalplusF1/status/1834878994128240899

Cette proximité des performances laisse présager des qualifications palpitantes, où chaque détail pourra faire la différence. Les pilotes devront composer avec les spécificités du tracé urbain de Bakou, connu pour ses longues lignes droites et son deuxième secteur particulièrement étroit.

Un circuit urbain unique

Le circuit urbain de Bakou fait partie du calendrier de la Formule 1 depuis 2016. Lors de sa première édition, l’épreuve portait le nom de Grand Prix d’Europe et avait vu la victoire de Nico Rosberg. Depuis 2017, la course est officiellement connue sous l’appellation de Grand Prix d’Azerbaïdjan.

"Il devrait être aidé, surtout que c'est le seul moyen d'aller chercher le championnat" 🏆 Jacques Villeneuve donne son avis sur les consignes d'équipe mises en place chez McLaren.#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/sdROtkKPZD — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 14, 2024

D’une longueur de 6,003 kilomètres, le tracé se distingue par ses longues lignes droites et son deuxième secteur extrêmement étroit. Les monoplaces frôlent les murailles d’un château dans un passage ne mesurant que sept mètres de large. Cette configuration unique offre des opportunités de dépassement grâce à de longues zones de DRS, tout en favorisant l’intervention de la voiture de sécurité.

Un historique riche en rebondissements

Depuis son introduction au calendrier, le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été le théâtre de courses intenses et parfois controversées. En 2017, un accrochage entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton derrière la voiture de sécurité avait fait polémique, Vettel étant accusé d’avoir provoqué délibérément la collision.

L’édition 2018 avait vu les coéquipiers Daniel Ricciardo et Max Verstappen s’accrocher violemment. La même année, Fernando Alonso avait réalisé un exploit en ramenant sa voiture aux stands sur deux roues après un incident au départ, pour finalement terminer la course en septième position.

En 2021, Max Verstappen avait dû abandonner suite à une crevaison alors qu’il était en pleine bataille pour le titre mondial face à Lewis Hamilton.

Comment suivre les qualifications

Les passionnés de Formule 1 pourront suivre les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan en direct sur CANAL+.

Le programme du Grand Prix d’Azerbaïdjan :

Essais libres 3 : samedi 14 septembre à 10h15 sur CANAL+SPORT

Qualifications : samedi 14 septembre à 13h40 sur CANAL+

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Grand Prix d’Azerbaïdjan ?

Comme toujours, les impressions des pilotes avant le départ seront présentées dans l’émission La Grille. Le Grand Prix sera diffusé sur CANAL+, précédé par l’émission Le Podium. Les réactions du paddock, des consultants et des journalistes seront ensuite à retrouver dans Formula One.

Dimanche 15 septembre :

La Grille : 11h55 sur CANAL+

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan : 12h55 sur CANAL+

Le Podium : 14h45 sur CANAL+

Formula One : 15h00 sur CANAL+

Les qualifications débuteront à 14h00, heure française, et promettent un spectacle intense sur le tracé urbain de Bakou. Avec des écarts si serrés entre les favoris, la moindre erreur pourra s’avérer coûteuse dans la course à la pole position.