profitez des offres de fin d’année : le Volvo XC40 à prix réduit

La fin d’année approche, et c’est le moment idéal pour changer de voiture grâce aux offres alléchantes des constructeurs. Découvrez la version Black Edition du Volvo XC40 avec son design exclusif, son équipement enrichi et un prix attractif.

un SUV compact au succès incontesté



Le Volvo XC40 s’impose comme l’un des SUV les plus populaires sur le marché, notamment en France. Ce modèle compact nordique séduit par ses lignes sobres et élégantes. Avec une longueur de 4,43 mètres, une largeur de 1,86 mètre et une hauteur de 1,65 mètre, il offre un espace intérieur généreux permettant à quatre adultes mesurant jusqu’à 1,85 m de voyager confortablement. Ses dimensions équilibrées en font un véhicule adapté aussi bien à la conduite urbaine qu’aux escapades sur route.

Son habitacle est conçu avec soin, utilisant des matériaux de haute qualité et bénéficiant d’une finition soignée. L’insonorisation est particulièrement réussie, offrant une expérience de conduite agréable et silencieuse. Le coffre propose un volume de chargement de 443 litres, légèrement inférieur à certains concurrents directs mais suffisant pour les besoins quotidiens.

nouvelle version Black Edition : élégance et équipement renforcé



Volvo enrichit sa gamme XC40 avec l’introduction de la version Black Edition. Comme son nom l’indique, cette déclinaison se distingue par l’utilisation prédominante du noir brillant Onyx Black sur des éléments tels que la calandre et les jantes de 20 pouces. Ce choix esthétique confère au véhicule une allure sophistiquée tout en intégrant un équipement supplémentaire.

Disponible uniquement avec les finitions supérieures Plus et Ultra, la Black Edition intègre des fonctionnalités telles que la recharge sans fil pour smartphones, un système audio Harman Kardon, un éclairage intérieur haut de gamme ainsi qu’une caméra de recul. Le tableau de bord numérique 12 pouces et l’écran multimédia 9 pouces intégré aux services Google viennent compléter cet ensemble technologique avancé.

options mécaniques : deux moteurs micro-hybrides pour une conduite écologique



Le Volvo XC40 Black Edition propose deux motorisations dotées de la technologie micro-hybride 48 volts avec label ECO. Les moteurs disponibles sont le B3 développant 163 chevaux et le B4 offrant 197 chevaux. La traction avant est standardisée avec une boîte automatique à sept rapports qui assure fluidité et réactivité dans les changements de vitesse.

Côté tarifaire, ce modèle s’affiche à partir de 49 893 euros pour le moteur B3 en finition Plus, montant à 52 338 euros pour le B4. En optant pour la finition Ultra, les prix débutent à 52 031 euros pour le B3 et montent jusqu’à 54 476 euros pour le B4. Ces tarifs incluent bien sûr l’ensemble des équipements spécifiques à cette édition limitée qui séduiront les amateurs d’élégance discrète.

nouveautés dans toute la gamme XC40



L’arrivée du Black Edition n’est pas la seule nouveauté chez Volvo cette année. Pour sa gamme XC40 millésime 2025, Volvo introduit également une nouvelle teinte extérieure baptisée Sand Dune ainsi qu’une mise à jour du système multimédia incluant désormais Android Auto pour une connectivité optimale durant vos trajets.

Cet ensemble d’améliorations témoigne du souci constant apporté par Volvo afin d’offrir toujours plus d’innovations technologiques tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs actuels concernant leur mobilité quotidienne.

L’élégance intemporelle combinée aux avancées technologiques font toute la force du nouveau Volvo XC40 Black Edition qui saura ravir ceux cherchant un allié fiable autant qu’un symbole raffiné dans leurs déplacements quotidiens comme occasionnels.