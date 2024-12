Alerte sur les véhicules Stellantis : l’AdBlue, une solution verte aux conséquences coûteuses

Ce que vous devez retenir Sa tendance à cristalliser engendre des problèmes variés, tels que la déformation des réservoirs, le mauvais fonctionnement des capteurs ou encore des pannes du système de dosage.

Une vague de pannes affecte les véhicules diesel utilisant l’additif AdBlue. Les propriétaires des marques du groupe Stellantis sont particulièrement touchés. Que se passe-t-il, et comment réagir ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

AdBlue : une solution prometteuse qui révèle ses limites

Depuis 2019, tous les véhicules diesel commercialisés intègrent un système AdBlue, conçu pour limiter les émissions polluantes. Ce liquide, mélange d’urée et d’eau déminéralisée, transforme jusqu’à 90 % des oxydes d’azote en vapeur d’eau et en azote inoffensifs. Cette technologie a été développée pour répondre aux normes environnementales de plus en plus strictes.

Malgré ses avantages sur le plan écologique, l’AdBlue présente des faiblesses qui impactent directement les automobilistes. À des températures supérieures à 25 °C, ce liquide perd en stabilité. Sa tendance à cristalliser engendre des problèmes variés, tels que la déformation des réservoirs, le mauvais fonctionnement des capteurs ou encore des pannes du système de dosage. Ces problèmes compromettent le bon fonctionnement du moteur, voire empêchent complètement le véhicule de démarrer.

Les modèles les plus affectés par les pannes

Une enquête récente menée par La Voix du Nord a permis de dresser une liste des véhicules les plus touchés par les dysfonctionnements liés à l’AdBlue. Voici les modèles concernés :

Peugeot 3008

Peugeot 308

Citroën C3

Peugeot 208

Citroën C4 Picasso

Opel Grandland

Peugeot 2008

Peugeot 5008

Peugeot Partner

Citroën C3 Aircross / C5 Aircross

Ces modèles, particulièrement répandus en France, rencontrent des pannes fréquentes signalées par des milliers d’automobilistes. Les problèmes débutent souvent par l’apparition d’un voyant moteur sur le tableau de bord. Dans certains cas, la situation est plus critique : le véhicule refuse de démarrer. Les réparations nécessaires incluent le remplacement des réservoirs et des capteurs, entraînant des coûts élevés.

Les solutions mises en avant par les constructeurs

Pour tenter de limiter les défaillances, les constructeurs conseillent d’ajouter un produit anticristallisant lors du remplissage d’AdBlue. Bien que cette méthode puisse réduire certains désagréments, elle n’élimine pas totalement les risques. De nombreux témoignages révèlent que les problèmes persistent, malgré une application rigoureuse des recommandations.

Les réparations associées à ces pannes impliquent souvent des coûts importants. Dans certains cas, ces interventions s’élèvent à plusieurs milliers d’euros, notamment lorsqu’il est nécessaire de remplacer des composants majeurs ou le moteur lui-même. Ces dépenses imprévues représentent une source de stress pour de nombreux propriétaires.

Comment agir face à une panne liée à l’AdBlue ?

Actuellement, les recours pour les automobilistes restent limités. Les garanties constructeur peuvent offrir une prise en charge partielle des frais, mais ces aides varient en fonction des cas. Beaucoup de propriétaires se retrouvent à devoir financer les réparations par leurs propres moyens, ce qui accentue leur frustration face à une panne qu’ils jugent injuste.

Les démarches à entreprendre

Si vous êtes confronté à ce type de panne, voici quelques actions recommandées :

Signalez le problème auprès du service client de votre constructeur et demandez une prise en charge des réparations.

Rassemblez toutes les preuves, notamment les factures et rapports de diagnostic, pour appuyer votre demande.

Rejoignez des groupes ou forums de consommateurs pour partager votre expérience et bénéficier de conseils utiles.

Contactez des associations comme UFC-Que Choisir pour obtenir un soutien juridique et faire valoir vos droits.

Ces démarches peuvent augmenter vos chances d’obtenir un dédommagement, bien que les résultats restent variables en fonction des marques et des cas.

Vers une action à l’échelle européenne

Face à l’ampleur du problème, l’UFC-Que Choisir demande une réponse coordonnée à l’échelle européenne. Cette initiative vise à informer les automobilistes des risques potentiels et à encourager une prise en charge standardisée des réparations. Une meilleure transparence de la part des constructeurs serait bénéfique pour rétablir la confiance des consommateurs.

Certains propriétaires ont obtenu un remboursement partiel après des démarches longues et fastidieuses. Toutefois, ces solutions restent isolées, et l’absence de cadre réglementaire clair continue de poser problème.

Une technologie qui soulève des défis pour l’après-diesel

Les nombreuses pannes liées à l’AdBlue soulignent les défis techniques rencontrés par les constructeurs automobiles dans leur transition écologique. Bien que conçue pour répondre à des objectifs environnementaux, cette technologie doit encore être perfectionnée afin d’assurer une fiabilité totale pour les utilisateurs.

Pour les propriétaires concernés, il est essentiel de rester vigilants, de se tenir informés des solutions proposées et de ne pas hésiter à faire valoir leurs droits face à une situation qui s’avère de plus en plus courante.