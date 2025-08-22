«Prêt le « Tesla » des Russes – Un processus de vente inspiré des Américains»

Ce que vous devez retenir <p>Malgré des conditions pas idéales pour la croissance de l’électromobilité en Russie, il est certain que ce véhicule saura séduire des marchés divers à l’international.

<p>Dans un monde où l’électromobilité prend de plus en plus d’ampleur, il sera intéressant de voir si l’Atom parviendra à s’imposer face aux concurrents déjà bien établis.

Le choix d’un modèle de vente digital et la mise en avant d’une production locale pourraient jouer en sa faveur.

Kama lance son premier véhicule électrique : l’Atom

La société Kama fait son entrée dans le monde de l’électrique avec la présentation de son modèle, l’Atom. Bien que le lancement ait pris un certain temps, ce véhicule est désormais prêt à arpenter les routes. Fait remarquable, Kama adopte un modèle commercial digital, inspiré des pratiques de grandes marques de l’automobile devenues iconiques.