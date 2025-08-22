«Prêt le « Tesla » des Russes – Un processus de vente inspiré des Américains»

Ce que vous devez retenir
Kama lance son premier véhicule électrique : l’Atom
La société Kama fait son entrée dans le monde de l’électrique avec la présentation de son modèle, l’Atom. Bien que le lancement ait pris un certain temps, ce véhicule est désormais prêt à arpenter les routes. Fait remarquable, Kama adopte un modèle commercial digital, inspiré des pratiques de grandes marques de l’automobile devenues iconiques.
<p>Malgré des conditions pas idéales pour la croissance de l'électromobilité en Russie, il est certain que ce véhicule saura séduire des marchés divers à l'international. <strong>Kama</strong> appartient au groupe <strong>Renera</strong>, lequel est sous le contrôle de <strong>Rosatom</strong>, le géant énergétique public. Ce dernier a investi massivement dans le développement de ce nouveau modèle. Une méthode originale de marketing a été mise en place, notamment à travers l'utilisation d'un brise-glace à propulsion nucléaire pour promouvoir l'Atom.</p>
<h2>Un design audacieux et des spécifications impressionnantes</h2>
<p>À première vue, l'Atom se distingue par ses portes arrière à ouverture inversée, souvent appelées <strong>portes suicides</strong>, et l'absence de montant central. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est annoncée à **500 kilomètres** grâce à une batterie de **77 kWh**. L'accélération de **0 à 100 km/h** est réalisée en seulement **8 secondes**, avec une vitesse de pointe atteignant **170 km/h**.</p>
<p>Kama n'a pas encore communiqué la puissance exacte de son moteur électrique ni celle du système de charge. Néanmoins, il est possible de recharger la batterie pour une distance de **100 kilomètres** en seulement **8 minutes**.</p>
<h2>Versions et caractéristiques techniques</h2>
<p>Les premiers modèles de l'Atom seront des véhicules à propulsion arrière, mais des projets de version à quatre roues motrices sont déjà envisagés. Une telle version pourrait être équipée d'un moteur supplémentaire à l'avant.</p>
<p>Concernant les dimensions, ce véhicule mesure **3 995 mm** de long, **1 780 mm** de large et **1 615 mm** de haut. La conception de l'Atom est le fruit d'un partenariat avec un centre de design italien. Ce modèle se veut accessible, pratique et fonctionnel pour ses utilisateurs, sans chercher à s'imposer par un look extravagant.</p>
<h2>Intérieur et technologie</h2>
<p>À l'intérieur, l'Atom propose un design minimaliste, avec une unique affiche couleur intégrée au volant. L'absence de boutons physiques renforce ce look dépouillé, allant diablement à l'essentiel.</p>
<p>La plateforme sur laquelle repose l'Atom, ainsi que son logiciel, ont été développés en interne. Ce processus a été orchestré par <strong>Harald Grubel</strong>, un expert ayant contribué à plusieurs marques allemandes, y compris <strong>Avtovaz</strong>.</p>
<h2>Une stratégie de vente innovante</h2>
<p>Souhaitant suivre la voie ouverte par Tesla, Kama mise sur des ventes en ligne, permettant aux clients d'effectuer des achats directs, sans intermédiaires. Dans un premier temps, les taxis seront les principaux clients et permettront aux utilisateurs de faire connaissance avec ce modèle à un prix conçu pour être attractif. Cette approche vise à augmenter la visibilité de l'Atom sur le marché.</p>
<h2>Aperçu de la future mobilité électrique</h2>
<p>La proposition de Kama avec l'Atom constitue une réponse intéressante aux défis actuels de l'automobile. Tout en s'inscrivant dans une démarche écoresponsable, cette voiture promet de faciliter la transition vers une mobilité plus propre. Elle montre que même les pays avec moins de taux d'adoption de véhicules électriques ont encore des ambitions dans ce domaine.</p>
<p>Dans un monde où l'électromobilité prend de plus en plus d'ampleur, il sera intéressant de voir si l'Atom parviendra à s'imposer face aux concurrents déjà bien établis. Le choix d'un modèle de vente digital et la mise en avant d'une production locale pourraient jouer en sa faveur. Qui sait, peut-être que l'Atom fera sourire les conductrices et conducteurs sur les routes françaises dans un avenir proche.</p>