Présentation spectaculaire des F1 2025 à Londres : les nouvelles monoplaces dévoilées lors d’une cérémonie grandiose

Le monde de la Formule 1 s’est réuni au prestigieux O2 Arena de Londres pour célébrer les 75 ans du championnat et présenter officiellement les dix monoplaces qui s’affronteront durant la saison 2025. L’événement a rassemblé les vingt pilotes dans une ambiance festive où les nouvelles livrées ont été dévoilées devant un public conquis.

Un show exceptionnel pour marquer les 75 ans de la F1

La soirée a débuté par un spectacle musical énergique avec la prestation du rappeur Machine Gun Kelly, donnant immédiatement le ton d’une cérémonie qui allait mêler sport automobile et divertissement. L’acteur et humoriste britannique Jack Whitehall a animé l’événement avec son style caractéristique, n’hésitant pas à plaisanter aux dépens des pilotes et directeurs d’équipe présents.

Un hommage vibrant aux 75 années d’histoire de la Formule 1 a été projeté, mettant à l’honneur les légendes comme Alberto Ascari, Ayrton Senna, Niki Lauda et Alain Prost. Ce moment émouvant a rappelé l’héritage considérable de ce sport qui a vu défiler tant de champions depuis sa création en 1950.

https://twitter.com/F1/status/1891972775276867607

Sauber ouvre le bal avec sa nouvelle identité

L’équipe Kick Sauber a été la première à présenter sa monoplace pour 2025. Sous la direction du nouveau responsable technique Mattia Binotto, l’écurie suisse qui deviendra Audi en 2026 a dévoilé une voiture aux couleurs verte et noire, avec une prédominance du vert par rapport à l’an dernier.

Le duo de pilotes composé de l’expérimenté Nico Hülkenberg et du rookie brésilien Gabriel Bortoleto est apparu visiblement enthousiaste. « Je suis très excité pour 2025, j’ai hâte de prendre le volant la semaine prochaine », a déclaré l’Allemand, tandis que Bortoleto s’est dit impressionné par « l’énergie du public ». Binotto a quant à lui promis des améliorations significatives par rapport à 2024, année où l’équipe avait terminé dernière au classement constructeurs.

Williams et Sainz : une nouvelle ère commence

La présentation de Williams a suscité un vif intérêt, notamment avec l’arrivée de Carlos Sainz dans l’écurie britannique. La FW47 arbore des couleurs similaires à celles de l’an dernier, avec quelques subtiles modifications dans les nuances de bleu.

James Vowles, directeur de l’équipe, a présenté fièrement ses deux pilotes, Carlos Sainz et Alexander Albon. « Nous avons hâte d’aller à Bahreïn et en Australie dans moins d’un mois », a-t-il affirmé. L’Espagnol, qui quitte Ferrari après plusieurs saisons couronnées de succès, s’est montré impatient : « C’est formidable d’être ici. Je n’ai qu’une hâte, c’est de monter dans la voiture la semaine prochaine ». Cette nouvelle étape représente un défi de taille pour Sainz qui rejoint une équipe historique en pleine reconstruction.

Racing Bulls et Haas : continuité et nouveauté

L’équipe Visa Cash App Racing Bulls (anciennement AlphaTauri) a misé sur une livrée où le blanc prend davantage de place que les années précédentes. Yuki Tsunoda, pilote japonais de l’écurie, n’a pas caché son enthousiasme : « C’est l’une des plus belles décorations que j’ai vues de ma vie. J’espère juste ne pas m’enliser dans les bacs à gravier ».

Du côté de Haas, pour sa dixième saison en Formule 1, la présentation a été typiquement américaine avec du rock’n’roll signé Lenny Kravitz et des feux d’artifice. La VF-25 conserve une esthétique très proche de celle de 2024, mais sera pilotée par un duo entièrement renouvelé : le Français Esteban Ocon et le jeune Britannique Ollie Bearman. « C’est incroyable de conduire cette voiture, pour moi elle est magnifique. J’espère qu’elle sera aussi belle sur la piste et surtout rapide », a commenté Ocon.

New name, new driver, same sense of style ✨ Visa Cash App Racing Bulls reveal their look for 2025!#F175LIVE @visacashapprb pic.twitter.com/3eGUYIzPf7 — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Alpine et Aston Martin : mises en scène élaborées

La présentation d’Alpine a été introduite par Brian Tyler, compositeur du thème musical emblématique de la Formule 1. L’A525, aux couleurs bleu et rose, sera pilotée par Pierre Gasly et le rookie australien Jack Doohan. L’équipe française avait progressé en fin de saison dernière et espère capitaliser sur cette dynamique positive dès les premières courses de 2025.

Aston Martin a sans doute offert la présentation la plus spectaculaire de la soirée. Dans un style digne de James Bond, Fernando Alonso et Lance Stroll sont arrivés sur des embarcations naviguant sur la Tamise. Le AMR25 se distingue par ses pontones noirs et l’apparition du nouveau sponsor saoudien Maaden sur la prise d’air du moteur. « J’ai hâte de monter dans la voiture à Bahreïn, nous avons déjà vu la monoplace la plus élégante de la soirée », a déclaré l’Espagnol avec son assurance caractéristique.

Introducing our 2025 livery. Driven From Within. #F175Live pic.twitter.com/5gpeDwGhaT — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 18, 2025

Mercedes sans Hamilton et Red Bull sous pression

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, Mercedes s’est présentée sans Lewis Hamilton. L’équipe de Brackley conserve une livrée mêlant noir et argent pour 2025. George Russell a souligné « le caractère spécial de ce type d’événements organisés par la Formule 1 », tandis que le jeune prodige italien Kimi Antonelli, remplaçant d’Hamilton, a exprimé sa gratitude : « C’est un privilège d’être où je suis. J’ai travaillé pour me développer et me préparer de la meilleure façon possible ».

Back in black… with a hint of silver 🖤 George Russell and Kimi Antonelli's beauty for 2025 is here#F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/9bPqU9fBx3 — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

La présentation de Red Bull a été marquée par l’accueil mitigé réservé au directeur Christian Horner, accueilli par quelques huées à son arrivée sur scène. Max Verstappen et son nouveau coéquipier néo-zélandais Liam Lawson ont dévoilé le RB21 dans une mise en scène festive agrémentée de feux d’artifice. Red Bull Racing, après une saison 2024 mouvementée malgré les succès sportifs, semble aborder 2025 avec une certaine pression.

https://twitter.com/F1/status/1891963499347112220

Ferrari et McLaren : les géants en clôture

L’apparition de Ferrari était particulièrement attendue avec l’arrivée de Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc. La SF-25 a surpris par sa teinte rouge plus foncée qu’habituellement et une bande blanche distinctive sur le capot moteur. Cette livrée audacieuse marque une rupture avec le conservatisme esthétique habituel de la Scuderia.

Here from the beginning. Please welcome the SF-25! pic.twitter.com/oEB2b4Yjit — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 18, 2025

Le septuple champion du monde britannique, ovationné par le public, a partagé son état d’esprit : « Le mot qui définit tout cela pour moi est ‘revitalisé’, car tout est nouveau et je suis très enthousiaste ». Leclerc a quant à lui évoqué son rêve de devenir champion du monde « avec cette équipe ».

La soirée s’est conclue par la présentation de McLaren, championne en titre. L’équipe de Woking a mis en scène certaines de ses voitures mythiques avant de dévoiler la MCL39. Zak Brown, PDG de l’écurie, a plaisanté en déclarant être « prêt à voir Andrea [Stella] se faire un tatouage cette année », tandis que le directeur technique italien a qualifié la nouvelle monoplace d' »innovante techniquement mais respectueuse de l’héritage visuel du bolide avec lequel nous sommes redevenus champions ».

Lando Norris et Oscar Piastri ont été accueillis par des applaudissements nourris. « Je suis très enthousiaste, tout comme l’équipe entière, et nous voulons bien commencer la saison », a affirmé le Britannique. L’Australien a ajouté : « L’an dernier a été un excellent résultat pour l’équipe, mais nous voulons passer au niveau supérieur ».

https://twitter.com/F1/status/1891968840382263297

Une saison 2025 qui s’annonce palpitante

Cette présentation grandiose, première du genre dans l’histoire de la Formule 1, s’est terminée par un concert du groupe britannique Take That interprétant leur tube « Greatest Day ». Les vingt pilotes et les dix monoplaces se sont rassemblés sur scène pour conclure plus de deux heures d’un spectacle mémorable.

Le prochain rendez-vous est fixé du 26 au 28 février sur le circuit de Sakhir à Bahreïn pour les essais hivernaux. Ces tests seront cruciaux pour évaluer les forces en présence avant le début officiel du championnat. Avec quatre rookies sur la grille (Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto et Jack Doohan), auxquels s’ajoutent Liam Lawson et Ollie Bearman désormais pilotes à temps plein, la saison 2025 de Formule 1 s’annonce riche en rebondissements.

Les passionnés attendent avec impatience de voir les monoplaces en action et de découvrir si McLaren pourra conserver son titre face à des écuries comme Red Bull, Ferrari et Mercedes qui n’ont certainement pas dit leur dernier mot dans cette 75e saison du championnat du monde.