Pourquoi vous perdez 10 euros à chaque plein d’essence à cause de vos pneus

Vous venez de faire le plein et vous repartez sans un regard vers le compresseur à air ? Cette négligence vous coûte bien plus cher que vous ne le pensez. La pression des pneus représente l’un des facteurs les plus négligés par les automobilistes français, alors qu’elle influence directement votre portefeuille.

Un geste simple qui peut vous faire économiser gros

La visite à la station-service ne devrait jamais se limiter au simple remplissage du réservoir. Pourtant, la grande majorité des conducteurs ignore cette règle d’or : vérifier la pression des pneus à chaque passage à la pompe. Cette habitude oubliée peut vous faire perdre jusqu’à 10 euros par plein, sans que vous vous en rendiez compte.

Mais comment des pneus peuvent-ils impacter votre budget carburant ? La réponse tient dans les chiffres fournis par une étude de l’organisme américain de sécurité routière. Les résultats sont sans appel.

Les chiffres qui font mal au porte-monnaie

Voici ce qui se passe concrètement quand vos pneus manquent d’air :

Chaque baisse de 1% de la pression augmente votre consommation de carburant de 0,3%. Cela paraît dérisoire ? Attendez de voir la suite. Quand la pression chute de 10% (ce qui arrive plus souvent qu’on ne le croit), votre voiture consomme 2% de plus. Et si vos pneus perdent 20% de leur pression optimale, préparez-vous à une surconsommation de 4%.

« Quatre pour cent, ce n’est pas grand-chose », pensez-vous peut-être. Détrompez-vous. Prenons l’exemple d’une voiture qui consomme 10 litres aux 100 kilomètres (une moyenne assez courante). Avec des pneus sous-gonflés de 20%, elle passera à 10,4 litres. Sur 10 000 kilomètres par an, cela représente 40 litres supplémentaires gaspillés.

Calculons ensemble votre perte annuelle

Avec un carburant à 1,60 euros le litre (prix moyen constaté), ces 40 litres perdus vous coûtent 64 euros par an. Et ce, uniquement à cause de pneus mal gonflés ! (Sans compter que certains roulent avec des écarts de pression encore plus importants.)

Mais l’impact financier ne s’arrête pas là. Des pneus sous-gonflés s’usent de manière irrégulière et beaucoup plus rapidement. Vous devrez les changer plus souvent, alourdissant encore la facture.

Au-delà de l’argent, votre sécurité en jeu

Un pneu qui ne « mord » pas correctement l’asphalte ne vous fait pas seulement perdre de l’argent. Il compromet aussi votre sécurité. Les distances de freinage s’allongent, la tenue de route devient moins prévisible. Dans certaines situations, ces quelques mètres de freinage supplémentaires peuvent faire toute la différence.

La prochaine fois que vous vous arrêterez pour faire le plein, prenez donc ces cinq minutes supplémentaires pour vérifier vos pneus. Votre portefeuille et votre sécurité vous remercieront. D’ailleurs, la plupart des stations-service mettent gratuitement à disposition leurs compresseurs. Il serait dommage de ne pas en profiter.

Comment bien vérifier la pression de ses pneus

La pression recommandée se trouve généralement sur une étiquette collée dans l’encadrement de la portière conducteur ou dans le manuel de votre véhicule. Vérifiez toujours la pression à froid, idéalement avant de prendre la route.

N’oubliez pas non plus la roue de secours ! Rien de plus frustrant qu’une crevaison avec une roue de secours elle-même dégonflée. Un contrôle mensuel suffit pour rouler en toute tranquillité et optimiser vos dépenses de carburant.