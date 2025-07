Pourquoi Verstappen ne quittera pas Red Bull Racing avant 2026

Ce que vous devez retenir Il peut être beaucoup de choses, pas toutes positives d’ailleurs, mais il a suffisamment de jugeote pour ne pas miser dès maintenant sur un cheval dans cette nouvelle ère de la Formule 1.





Les médias adorent créer des polémiques à partir de rien, mais une chose est sûre : Max Verstappen ne compte pas quitter Red Bull Racing dans l’immédiat. Pas encore, en tout cas.

Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, internet s’est enflammé. Des soi-disant photos de la « rencontre secrète » entre Verstappen et Toto Wolff en Sardaigne ont circulé. Le détail amusant ? Ces images dataient de plusieurs années. Théories sur les contrats, durées, montants… du vent, rien de concret.

Une stratégie d’attente réfléchie

Verstappen n’est pas stupide. Il peut être beaucoup de choses, pas toutes positives d’ailleurs, mais il a suffisamment de jugeote pour ne pas miser dès maintenant sur un cheval dans cette nouvelle ère de la Formule 1.

En 2026, tout change. Cette révolution réglementaire sera la plus importante de l’histoire du sport automobile. Moteurs hybrides nouvelle génération, monoplaces entièrement repensées, aérodynamique radicalement différente… absolument tout sera bouleversé.

Même si Mercedes-AMG semble un pari plus sûr côté motorisation, notamment face à l’association Red Bull Powertrains-Ford qui fait encore figure de Cendrillon, qui peut affirmer avec certitude quelle écurie dominera ? Personne.

Le calcul du champion néerlandais

Et ça, Verstappen le sait parfaitement. Il va donc attendre, malgré l’agitation ambiante. Il patientera jusqu’au début 2026, observera comment se dessinent les nouvelles hiérarchies, puis prendra ses décisions pour 2027.

Arrêtons de nous voiler la face. Même si son contrat comporte des clauses de performance, croyez-vous vraiment que si Verstappen décidait de partir, Red Bull le retiendrait de force ? Pensez-vous sérieusement que s’il voulait rejoindre Mercedes en 2026, il devrait d’abord ralentir en Belgique et en Hongrie pour se faire dépasser au championnat ?

Mais il ne le souhaite pas. Cette décision si déterminante pour sa carrière ne peut pas se baser sur des intuitions et des promesses. Elle viendra avec des données concrètes. Quand il sera convaincu qu’une écurie pourra lui offrir l’opportunité de tout rafler, d’atteindre huit titres mondiaux avant de pouvoir s’amuser sur le Nürburgring Nordschleife chaque dimanche.

Quel avenir pour le triple champion du monde ?

Je ne pense pas que ce sera Red Bull. Des moments difficiles s’annoncent, surtout à l’aube des nouveaux règlements moteurs. Ce ne peut pas être McLaren qui a verrouillé son duo de pilotes, ni Ferrari pour un million de raisons.

Cela se jouera entre Mercedes et Aston Martin. Une course à deux, clairement. Si je devais parier maintenant, oubliez les gros titres : je l’habillerais en vert. C’est là-bas que se trouve le pari le plus sûr à long terme. Avec Adrian Newey, avec Honda, avec tous les budgets du monde.

Heureusement pour Max, il n’a pas besoin de miser aujourd’hui. Il le fera le moment venu. Quelques mois après le début de la saison 2026.

Le pilote néerlandais maîtrise parfaitement son timing. Pourquoi précipiter une décision qui pourrait définir le reste de sa carrière ? Dans ce monde où chaque dixième compte, Verstappen applique la même logique à sa stratégie personnelle : analyser, calculer, puis frapper au bon moment.