Pourquoi les prix des voitures électriques d’occasion chutent malgré la forte demande

Face à la flambée des prix des véhicules neufs, le marché des voitures électriques d’occasion offre un paradoxe intéressant : alors que la demande ne cesse de croître, les prix, eux, continuent de baisser, offrant de nouvelles opportunités aux acheteurs.

Les voitures électriques d’occasion : une baisse de prix inédite en 2024

Les conducteurs se tournent de plus en plus vers les voitures d’occasion pour réduire le budget automobile, dans un contexte où les prix des véhicules neufs continuent d’augmenter. Contrairement aux voitures thermiques et hybrides, dont les tarifs d’occasion restent élevés, les voitures électriques de seconde main suivent une tendance inversée avec des baisses de prix conséquentes.

En 2023, le prix moyen d’un véhicule électrique d’occasion s’établissait autour de 34 793 euros. Cependant, les chiffres les plus récents révèlent une chute significative en 2024, le prix moyen ayant atteint environ 32 743 euros. Cette réduction de presque 2 000 euros en moyenne, alors même que la demande progresse, attise la curiosité des acheteurs.

Les mois de février et septembre 2024 ont marqué les baisses les plus notables, avec respectivement des chutes de prix de 8,5 % et 5,9 %. Ce phénomène se distingue radicalement de la tendance générale des autres véhicules, suggérant que le marché des électriques d’occasion suit des logiques encore méconnues.

Demande croissante et baisse de prix : un paradoxe du marché électrique

Habituellement, une baisse de prix résulte d’une diminution de la demande. Cependant, le marché des voitures électriques d’occasion contredit cette logique en 2024. Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes ont enregistré une hausse spectaculaire de 67,1 %, atteignant 13 498 unités vendues contre 8 079 l’année précédente. Ce contexte de forte demande, associé à des baisses de prix, crée un terrain favorable pour les acheteurs.

Ce contraste entre hausse de la demande et baisse des prix pourrait être lié à plusieurs facteurs spécifiques aux véhicules électriques :

Progrès technologiques rapides : avec des innovations fréquentes en matière de batteries et d’autonomie, les modèles plus anciens perdent de leur attrait, incitant les vendeurs à ajuster les prix.

: avec des innovations fréquentes en matière de batteries et d’autonomie, les modèles plus anciens perdent de leur attrait, incitant les vendeurs à ajuster les prix. Offres de voitures neuves plus accessibles : le lancement de modèles plus abordables, parfois à des prix similaires à ceux de l’occasion, incite les acheteurs à comparer.

: le lancement de modèles plus abordables, parfois à des prix similaires à ceux de l’occasion, incite les acheteurs à comparer. Incitations écologiques : les subventions et incitations fiscales pour les voitures neuves électriques rendent le neuf plus compétitif et influencent le marché d’occasion.

Les modèles de voitures électriques d’occasion les plus populaires en France

Certains modèles de voitures électriques dominent le marché de l’occasion, attirant les acheteurs pour leur fiabilité et leur autonomie bien connue. En tête de liste, on retrouve le Renault Zoe, modèle emblématique en France, avec 865 unités vendues en 2024. Ce véhicule compact est suivi de près par la Tesla Model 3, avec 756 ventes, puis le BMW i3 avec 630 unités.

Les raisons de ce succès résident dans des facteurs tels que :

La réputation solide de la Zoe pour une utilisation en ville et sa large disponibilité sur le marché français.

de la Zoe pour une utilisation en ville et sa large disponibilité sur le marché français. La haute autonomie et les performances du Model 3, qui séduisent les conducteurs de longue distance.

et les performances du Model 3, qui séduisent les conducteurs de longue distance. Le design compact et innovant du BMW i3, qui attire une clientèle soucieuse d’esthétique et de technologie.

Les prix des voitures électriques d’occasion varient selon les régions françaises

Outre la marque et le modèle, la région où l’on achète un véhicule électrique d’occasion a une influence notable sur le prix. En 2024, certaines régions affichent des tarifs plus élevés, tandis que d’autres offrent des prix plus abordables pour des véhicules similaires.

Par exemple, dans la région de Navarre, le prix moyen pour une voiture électrique d’occasion avoisine les 40 235 euros, suivi de près par le Pays basque à 38 898 euros et l’Asturies à 38 212 euros. Ces différences peuvent être dues à une demande plus élevée ou à une disponibilité moindre dans ces régions.

À l’opposé, La Rioja et Madrid se démarquent par des tarifs bien inférieurs, avec un prix moyen respectivement de 25 135 euros et 26 653 euros, faisant de ces régions des zones attractives pour les acheteurs cherchant à réduire leur budget.

Le futur des voitures électriques d’occasion : quelles perspectives ?

La dynamique actuelle des prix des voitures électriques d’occasion en France soulève des questions sur les tendances futures du marché. En cas de poursuite des baisses de prix, le marché de l’occasion pourrait devenir une alternative de plus en plus compétitive face aux véhicules thermiques, surtout avec les restrictions croissantes dans les grandes villes concernant les émissions de CO2.

Les constructeurs automobiles, de leur côté, développent de plus en plus de modèles électriques accessibles, un phénomène qui pourrait également influencer la baisse des prix de l’occasion. À mesure que la durée de vie des batteries s’améliore et que le marché des véhicules électriques continue de s’étendre, l’attrait pour les voitures électriques d’occasion pourrait encore s’accentuer.

Le marché des voitures électriques d’occasion devient ainsi une alternative intéressante, offrant des prix plus attractifs sans renoncer aux avantages écologiques et technologiques des modèles électriques.