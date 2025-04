Pourquoi choisir un moteur à quatre cylindres plutôt qu’un trois cylindres?

Ces dernières années, les constructeurs automobiles ont massivement opté pour les moteurs à trois cylindres dans leur quête de réduction des émissions. Mais cette tendance est-elle vraiment justifiée? Les moteurs à quatre cylindres n’auraient-ils pas encore de beaux jours devant eux? Plongeons dans cette question qui intéresse tant les passionnés d’automobile que les acheteurs soucieux de faire le bon choix.

L’évolution vers les petits moteurs

Depuis la fin des années 2000, on assiste à une évolution notable dans l’industrie automobile. Les fabricants se sont progressivement tournés vers des moteurs plus compacts et de cylindrée réduite. C’est entre 2010 et 2012 qu’ont fait leur apparition les premiers moteurs à trois cylindres d’un litre de cylindrée. Vous vous rappelez sans doute les premiers EcoBoost de Ford, ces moteurs qui ont ensuite remporté de nombreux prix pour leur rendement et leur efficacité.

Suite à ce succès, presque tous les constructeurs généralistes se sont mis à produire des moteurs à trois cylindres, d’abord pour les petites voitures, puis même pour des SUV compacts comme le Seat Ateca.

Tous… sauf un. Mazda a résisté à cette mode appelée « Downsizing » et continue à miser sur des mécaniques à quatre cylindres avec des cylindrées que l’on jugerait aujourd’hui plutôt généreuses.

Les vraies raisons de préférer un moteur à quatre cylindres

L’engouement pour les moteurs à trois cylindres s’explique avant tout par la pression des normes anti-pollution que subissent les constructeurs. Or, cette course à la réduction des émissions s’est parfois faite au détriment des performances. C’est là que le moteur à quatre cylindres trouve ses arguments.

On nous vante souvent l’efficacité supérieure des moteurs à trois cylindres. Mais qu’en est-il vraiment? Examinons les faits.

Les atouts des blocs à trois cylindres sont assez simples à comprendre: avec un cylindre en moins, ils occupent moins d’espace sous le capot et sont plus légers. Logiquement, cela devrait réduire la consommation et les émissions, puisqu’ils déplacent moins de masse et ont une cylindrée plus petite.

Une comparaison révélatrice

Pour y voir plus clair, comparons deux modèles de catégorie similaire, l’un avec un moteur à quatre cylindres, l’autre avec un trois cylindres. Prenons la Mazda3 et la Ford Focus, toutes deux équipées d’une boîte manuelle, d’un système micro-hybride et bénéficiant de l’étiquette ECO.

La japonaise dispose d’un moteur atmosphérique de 2,0 litres à quatre cylindres développant 122 ch, tandis que la Focus est équipée d’un 1,0 EcoBoost à trois cylindres de 125 ch. La Mazda pèse environ 1 300 kg contre 1 350 kg pour la Ford.

Résultat? La Mazda3 annonce une consommation moyenne de 5,5 litres/100 km et 124 g/km de CO2. La Ford Focus affiche quant à elle 5,3 litres/100 km et 119 g/km d’émissions.

Et si on regarde un autre modèle comparable, la Seat León 1,0 eTSI à trois cylindres de 110 ch avec boîte automatique DSG et étiquette ECO? Sa consommation officielle est de 5,4 litres/100 km et 124 g/km de CO2.

Le constat saute aux yeux: la différence n’est pas énorme! Elle ne justifie pas vraiment l’adoption massive des moteurs à trois cylindres. (Et entre nous, on sait bien que les consommations réelles sont souvent plus élevées que celles homologuées…)

Les différences techniques entre quatre et trois cylindres

Il faut reconnaître que les moteurs à trois cylindres ont énormément progressé depuis leurs débuts. Les premiers modèles étaient bruyants, peu raffinés et assez rustiques. De nos jours, ils se sont nettement améliorés. Mais… ils n’atteignent pas encore le niveau de raffinement et la sonorité d’un quatre cylindres.

Cette différence s’explique facilement: le fait d’avoir un cylindre en moins a des conséquences. Ces moteurs fonctionnent de façon plus déséquilibrée, ce qui se traduit par davantage de vibrations qu’un moteur à quatre cylindres.

La différence n’est pas tant perceptible au ralenti, mais plutôt quand on enfonce l’accélérateur. C’est précisément dans ces moments où l’on souhaite extraire les meilleures performances du moteur que l’absence de ce cylindre se fait sentir. Le moteur paraît plus « à l’étroit ».

Cette réalité explique pourquoi les moteurs à trois cylindres sont surtout montés sur des voitures petites ou compactes. Ils sont rarement présents sur des véhicules plus grands.

Le raffinement: l’atout méconnu des quatre cylindres

Si les constructeurs ont massivement adopté les moteurs trois cylindres comme les 1,0 EcoBoost de Ford, les 1,2 PureTech de Stellantis ou les 1,0 TSI du Groupe Volkswagen, c’est avant tout pour réduire les consommations et les émissions. Or, comme nous l’avons vu dans notre comparaison, la différence n’est pas si marquée.

En revanche, les écarts en matière de confort sont bien réels. Les moteurs à quatre cylindres offrent généralement:

Un meilleur équilibre mécanique , donc moins de vibrations

, donc moins de vibrations Une sonorité plus agréable , surtout à haut régime

, surtout à haut régime Des performances plus linéaires, avec moins de creux dans la courbe de puissance

Ces avantages ne sont pas toujours mis en avant dans les brochures commerciales, mais ils contribuent grandement au plaisir de conduite au quotidien.

Faut-il vraiment sacrifier le confort pour quelques grammes de CO2?

La question mérite d’être posée. Pour une différence minime en termes d’émissions (souvent moins de 10 g/km), est-il judicieux de renoncer au confort et au raffinement d’un quatre cylindres?

Si vous êtes un conducteur qui apprécie la fluidité de conduite et le silence de fonctionnement, la réponse est claire: le quatre cylindres reste la meilleure option. D’autant plus que cette configuration mécanique a fait ses preuves en termes de fiabilité sur le long terme.

Et vous, avez-vous déjà conduit une voiture équipée d’un moteur trois cylindres? Avez-vous perçu la différence? N’hésitez pas à comparer lors de votre prochain essai automobile!

À l’heure où l’électrification s’accélère, peut-être que ce débat sera bientôt dépassé. Mais en attendant, les bons vieux moteurs à quatre cylindres ont encore de solides arguments à faire valoir face à leurs homologues à trois cylindres.