Pourquoi ce cabriolet de 835 ch pourrait être interdit dans certaines villes dès 2026

Le nouvel Aston Martin Vanquish Volante vient d’être dévoilé. Ce cabriolet d’exception affiche des performances stupéfiantes avec ses 835 ch et une vitesse maximale de 345 km/h, s’imposant comme le cabriolet de série le plus rapide jamais produit par la marque britannique.

Aston Martin frappe fort sur le marché des supercars avec cette version découvrable du Vanquish. La firme de Gaydon ne fait pas les choses à moitié : ce modèle devient non seulement le cabriolet de série le plus puissant de l’histoire d’Aston Martin, mais aussi la voiture de production à moteur avant la plus performante actuellement disponible à la vente — un titre qu’il partage avec son jumeau à toit fixe, le Vanquish Coupé.

L’héritier d’une lignée prestigieuse

Selon la marque anglaise, ce nouveau Vanquish Volante représente « le joyau d’une gamme dont l’histoire remonte à 60 ans ». Cette prestigieuse lignée a débuté en 1965 avec le Short Chassis Volante, un modèle qui combinait des éléments stylistiques du DB5 cabriolet et du DB6 Volante.

Le design du Vanquish Volante reprend la plupart des codes esthétiques de son équivalent coupé, avec des « détails caractéristiques inspirés de la F1 », un empattement allongé de 80 mm et une partie arrière arborant la signature Kamm, rehaussée par l’emblème de la marque.

Un design saisissant

À l’avant, le Vanquish Volante arbore une imposante calandre qui occupe presque toute la face avant, un pare-chocs sportif avec un splitter dans sa partie inférieure et des phares ovales au design lumineux distinctif. Le capot prolonge les lignes nées de la calandre et intègre des sorties d’aération qui aident à refroidir l’énorme V12 qu’il abrite.

De profil, on mesure mieux l’impressionnante longueur de 4,85 mètres de cette Aston Martin. Ses grandes portes avec poignées rétractables et ses prises d’air naissant au niveau des ailes avant attirent l’attention. Les passages de roue, les rétroviseurs aux lignes tranchantes et le pare-brise incliné complètent cette silhouette élancée.

À l’arrière, ce Volante présente la signature lumineuse caractéristique de la nouvelle génération de GT à moteur avant, un discret aileron intégré au coffre et un pare-chocs sportif avec diffuseur et quatre sorties d’échappement. L’ensemble repose sur d’imposantes jantes de 21 pouces.

Mais l’élément qui fait toute la différence est bien sûr son toit léger pliable en K. Celui-ci peut s’ouvrir en 14 secondes et se refermer en 16 secondes à des vitesses allant jusqu’à 50 km/h. (Un vrai bonheur quand on se fait surprendre par une averse soudaine!) Ce toit bénéficie d’une isolation thermique et acoustique, et ne mesure que 260 mm d’épaisseur une fois replié.

Un habitacle raffiné

L’intérieur du Vanquish Volante propose un habitacle deux places avec un volant sport, un tableau de bord numérique et un grand écran tactile central de 10,25 pouces chacun, centralisant toutes les fonctions du système d’info-divertissement.

La console centrale en cascade intègre plusieurs commandes physiques et un accoudoir qui sépare les deux sièges sport Plus livrés de série. Pour les plus exigeants, des sièges Performance en fibre de carbone sont disponibles en option.

Un cœur de titan

Sous le capot, les ingénieurs d’Aston Martin ont placé un V12 biturbo de 5,2 litres développant 835 ch et un couple impressionnant de 1 000 Nm disponible dès 2 500 tr/min. Ce bloc est associé à une boîte automatique ZF à huit rapports qui transmet toute la puissance aux roues arrière via un différentiel électronique.

D’après les données du constructeur, ce Vanquish cabriolet peut atteindre une vitesse maximale de 345 km/h. Sa masse ne dépasse celle du coupé que de 95 kg, lui conférant un rapport poids/puissance de 2,37 kg/ch.

Le Vanquish Volante bénéficie d’un réglage spécifique au niveau des suspensions grâce à de nouveaux amortisseurs Bilstein DTX. Il est aussi équipé d’un système de freins carbo-céramiques qui allègent l’ensemble de 27 kg par rapport à des disques conventionnels en fonte. Les pneumatiques Pirelli P Zero ont été conçus sur mesure pour ce modèle.

Pour l’instant, Aston Martin n’a pas révélé le prix de vente de ce nouveau Vanquish Volante, mais vous vous doutez bien qu’il sera à la hauteur de ses performances. La marque accepte déjà les commandes et les premières livraisons sont prévues pour le troisième trimestre de cette année.

Voilà donc un cabriolet qui fait rêver et qui prouve que la passion automobile n’a pas dit son dernier mot. Aimeriez-vous sentir les 835 ch de ce monstre pousser dans votre dos lors d’une belle journée d’été?