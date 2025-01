Portes ouvertes exceptionnelles : venez essayer les nouveaux modèles Citroën, Opel et MG

Ce que vous devez retenir – La Citroën C3 en version essence- L’Opel Corsa disponible en essence et hybride– L’Opel Mokka proposé en essence et hybride- Le nouveau Opel Grandland en version hybride- Le MG3 Hybrid+ et sa nouvelle motorisation essence 1.

La présence des trois marques sur un même site permet de comparer facilement les différents modèles et de trouver celui qui correspond le mieux à ses besoins et son budget.

La présence de modèles innovants comme le nouveau MG3 ou l’Opel Grandland témoigne du dynamisme des trois marques et de leur capacité à proposer des véhicules en phase avec les attentes actuelles des automobilistes.

Les concessions Citroën, Opel et MG organisent un week-end portes ouvertes exceptionnel permettant de découvrir et d’essayer les dernières nouveautés des trois constructeurs. Une occasion unique de prendre le volant des modèles les plus récents dans des conditions optimales.

Une gamme complète à l’essai

Les visiteurs pourront découvrir une sélection impressionnante de véhicules représentant toutes les motorisations actuelles : essence, hybrides et 100% électriques. Les nouveautés 2024 seront particulièrement mises à l’honneur avec notamment le tout nouveau Opel Grandland et l’inédit MG3 équipé d’un moteur 1.5L de 110 chevaux.

Les modèles disponibles à l’essai

La liste des véhicules proposés à l’essai est particulièrement étoffée :

– La Citroën C3 en version essence

– L’Opel Corsa disponible en essence et hybride

– L’Opel Mokka proposé en essence et hybride

– Le nouveau Opel Grandland en version hybride

– Le MG3 Hybrid+ et sa nouvelle motorisation essence 1.5L de 110ch

– Le MG ZS max Hybrid+

– Le MG ZS essence

Un accompagnement personnalisé

Chaque visiteur bénéficiera des conseils d’un expert automobile dédié qui pourra répondre à toutes les questions techniques et pratiques. (Une approche qui permet vraiment de comprendre les spécificités de chaque modèle sans se sentir pressé). Les conseillers prendront le temps d’expliquer les différentes motorisations et leurs avantages respectifs pour guider au mieux les futurs acquéreurs.

Des offres spéciales à saisir

Des conditions commerciales exclusives seront proposées pendant ces journées portes ouvertes. Les versions hybrides notamment feront l’objet d’avantages particulièrement attractifs. Les prix 2024 seront garantis pour toute commande passée durant l’événement.

Une expérience complète

Ces journées portes ouvertes représentent une opportunité idéale pour qui souhaite changer de véhicule. La présence des trois marques sur un même site permet de comparer facilement les différents modèles et de trouver celui qui correspond le mieux à ses besoins et son budget. Les essais routiers permettront de se faire une idée précise du comportement et du confort de chaque véhicule.

L’accent est mis sur l’accompagnement personnalisé, avec des experts passionnés qui sauront guider chaque visiteur vers le choix le plus pertinent. (Un vrai plus quand on sait combien le choix d’une voiture peut être complexe aujourd’hui avec toutes les options disponibles).

Les visiteurs pourront également découvrir les installations modernisées des concessions, conçues pour offrir une expérience client optimale. La présence de modèles innovants comme le nouveau MG3 ou l’Opel Grandland témoigne du dynamisme des trois marques et de leur capacité à proposer des véhicules en phase avec les attentes actuelles des automobilistes.

Que vous soyez à la recherche d’une citadine compacte, d’un SUV familial ou d’un véhicule électrifié, ces portes ouvertes sont l’occasion rêvée de concrétiser votre projet automobile dans les meilleures conditions.