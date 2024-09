Porsche électrise Singapour avec sa nouvelle gamme Taycan, couronnée par un modèle unique

Porsche frappe un grand coup sur le marché asiatique avec le lancement de sa nouvelle gamme Taycan à Singapour. Le constructeur allemand repousse les limites de l’électromobilité de luxe, en proposant des modèles plus performants, plus autonomes et plus personnalisables que jamais. Le clou du spectacle ? Une édition unique, la Taycan Turbo S Celestial Jade, qui incarne le savoir-faire exceptionnel de Porsche en matière de personnalisation.

Une gamme Taycan renouvelée et améliorée

La présentation de la nouvelle gamme Taycan à Singapour marque un tournant dans l’histoire de Porsche. Le constructeur de Stuttgart a choisi l’ancienne centrale électrique de Pasir Panjang pour dévoiler sa vision de l’avenir de l’automobile électrique haut de gamme.

Cette nouvelle itération de la Taycan se décline en sept variantes, dont la polyvalente Taycan Cross Turismo. Chaque modèle bénéficie d’améliorations significatives en termes de performances, d’efficience et de design. Parmi les évolutions notables :

Des moteurs électriques plus puissants

Des accélérations encore plus fulgurantes

Une autonomie accrue, atteignant jusqu’à 678 kilomètres en une seule charge, soit une augmentation de 35% par rapport à la génération précédente

Un design affiné et des équipements de pointe

Porsche n’a pas négligé l’aspect esthétique de sa berline électrique. La Taycan arbore désormais :

Un design avant et arrière repensé

Des phares matriciels HD intégrant la signature lumineuse à quatre points caractéristique de la marque

Une suspension pneumatique adaptative de série

Un système audio surround BOSE

Le Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) pour optimiser l’autonomie

Hannes Ruoff, PDG de Porsche Asie-Pacifique, souligne l’ambition de la marque : « Nous établissons une nouvelle référence pour les berlines sportives 100% électriques, non seulement en termes de performances, mais aussi en offrant une expérience de propriété unique avec des avantages de recharge et notre nouveau programme Porsche Privilege. »

La Taycan Turbo S Celestial Jade : un chef-d’œuvre unique

Le point d’orgue de cette présentation fut sans conteste le dévoilement surprise de la Taycan Turbo S Celestial Jade. Ce modèle unique, issu du programme Sonderwunsch de Porsche, repousse les limites de la personnalisation automobile.

Inspirée par la richesse culturelle de l’Asie du Sud-Est, la Celestial Jade arbore une peinture ChromaFlair inédite, mêlant deux teintes :

« Urban Bamboo » : un vert vif aux reflets dorés

« Shifting Carbon » : un gris profond aux nuances bleues

Cette peinture exceptionnelle, fruit de 80 heures de travail, présente huit points de fusion différents. Selon l’angle de vue, la voiture semble changer de couleur, offrant un spectacle visuel fascinant.

Des détails qui font la différence

La Taycan Turbo S Celestial Jade ne se distingue pas uniquement par sa peinture. Elle intègre d’autres éléments sur-mesure :

Le logo « LongMa », symbole mythique de puissance dans la culture asiatique, orne les seuils de porte et les appuie-tête

Des composants en fibre de carbone avec une finition tressée unique sur le pare-chocs avant et les jantes

Une combinaison inédite de deux cuirs : vert anglais et gris ardoise

Alexander Fabig, vice-président de l’individualisation et des voitures classiques chez Porsche, souligne le caractère novateur de cette création : « C’est la toute première fois que nous utilisons deux couleurs ChromaFlair se fondant l’une dans l’autre. C’est aussi la première fois que nous intégrons des particules ChromaFlair dans le vernis des pièces en fibre de carbone extérieures. »

Des performances électrisantes

La nouvelle gamme Taycan, menée par la version Turbo S, affiche des performances impressionnantes :

Accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes pour la Turbo S

Une fonction « Push-to-Pass » offrant 70 kW de puissance supplémentaire pour des dépassements éclair

Des accélérations améliorées sur l’ensemble de la gamme

Une offre attractive pour le marché singapourien

À Singapour, la nouvelle gamme Taycan est proposée à partir de 392 007 dollars singapouriens. Les livraisons devraient débuter fin 2024. Porsche propose également trois ans de recharge gratuite sur 130 sites à travers l’île, dans le cadre de son réseau Porsche Destination Charging.

Un pont entre tradition et innovation

Alexander Fabig explique comment la Taycan s’inscrit dans l’héritage Porsche tout en ouvrant une nouvelle ère : « La tradition et l’innovation ont toujours fait partie intégrante de l’ADN Porsche. Par exemple, de nombreuses innovations techniques ont été motivées par la motorisation turbo. Je pense que les deux vont de pair. Bien que je n’aie pas de chiffres précis, nous avons constaté que la majorité des propriétaires de Taycan ne sont pas simplement des adeptes du tout électrique, mais possèdent également une 911, une Cayenne ou un autre modèle. Ce n’est pas vraiment un choix entre l’un ou l’autre, c’est plutôt complémentaire. »

Un avenir prometteur

La Taycan Turbo S Celestial Jade entamera une tournée en Asie du Sud-Est, faisant escale en Malaisie et en Thaïlande après sa présentation privée au Porsche Studio Singapour. Ce modèle unique témoigne de l’engagement de Porsche envers l’innovation et son respect pour la riche culture de l’Asie du Sud-Est.

Porsche Singapour a également confirmé l’avancement de son projet de Porsche Experience Center (PEC). Cette installation, qui comprendra une piste de maniement dynamique de deux kilomètres et un centre de service après-vente entièrement intégré, sera une première mondiale pour un PEC.

En conclusion, avec sa nouvelle gamme Taycan, ses collaborations audacieuses et son focus sur des expériences client innovantes, Porsche Singapour s’affirme comme un leader incontesté de l’automobile de luxe dans la région. La marque démontre sa capacité à conjuguer héritage et innovation, ouvrant ainsi la voie à un avenir électrisant pour l’industrie automobile haut de gamme.