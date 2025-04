Porsche dévoile sa 963 : une hypercar de route inspirée des circuits du Mans

La marque allemande vient de lever le voile sur le premier aperçu de sa future hypercar routière 963. Ce modèle d’exception rend hommage à la mythique 917 du Mans, un demi-siècle après sa gloire. Une image teaser qui fait déjà rêver les passionnés d’automobile et les collectionneurs du monde entier.

La Porsche 963 : du circuit à la route

Depuis 2023, Porsche fait briller sa 963 Hypercar dans les compétitions d’endurance et aux 24 Heures du Mans. Cette machine de course à moteur central combine un V8 Turbo avec un système hybride pour développer une puissance de 515 kW (700 ch). Si elle n’a pas encore décroché la victoire absolue au Mans, elle s’est tout de même illustrée dans les championnats FIA WEC et IMSA aux États-Unis.

La 963 reste d’ailleurs invaincue lors des trois premières courses du championnat IMSA 2025 et a remporté les 24 Heures de Daytona deux années consécutives. Des performances qui s’inscrivent dans la lignée des succès de Porsche en prototypes, une histoire qui a débuté avec l’emblématique 917 en 1968.

Une image teaser qui fait parler

Bien que Porsche n’ait pas encore confirmé officiellement l’existence d’une version routière de sa 963, l’image teaser publiée ne laisse guère de place au doute. Elle s’accompagne d’une vidéo dédiée à la seule 917 homologuée pour la route — celle du comte Teofilo Guiscardo Rossi di Montelera (de la famille Martini & Rossi), créée sur mesure en 1975. Le lien est évident : cinquante ans plus tard, Porsche s’apprête à renouveler l’expérience.

(J’avoue que cette image m’a donné des frissons… Imaginez un instant pouvoir croiser une telle machine sur route!)

L’histoire de la seule 917 de route

Le comte Rossi, passionné excentrique féru de vitesse, avait des intérêts variés allant des courses maritimes à la luge, en passant évidemment par les Porsche. Son soutien à l’équipe d’usine était tel que lorsqu’il commanda une 917 pour la route, la marque ne put refuser.

La 917 (châssis n°030) fut ainsi transformée en véritable « fusée routière » personnalisée. Pour respecter les normes de circulation, elle reçut des silencieux, des rétroviseurs, des clignotants et un klaxon. Les sièges, déjà présents pour répondre au règlement du Mans, furent habillés de cuir Hermès et le toit recouvert de daim. Le tout propulsé par un moteur flat-12 de 5 litres.

Une tradition de voitures de course adaptées pour la route

Ce ne serait pas la première fois que Porsche flirte avec l’idée de transformer une voiture de course en hypercar routière. En 2017, la marque avait dévoilé la 919 Street Concept, version routière de la 919 Hybrid triple vainqueur au Mans, avec ses 735 kW (1 000 ch). Le projet fut abandonné car jugé trop extrême pour des pilotes sans licence professionnelle.

Porsche a également produit des versions homologuées pour la route des légendaires 956, 962 et 911 GT1. Chacune représentant un morceau d’histoire automobile et atteignant aujourd’hui des valorisations astronomiques lors des ventes aux enchères.

À quoi s’attendre avec la 963 routière?

Les détails précis restent à découvrir, mais tout laisse penser que cette 963 de route sera plus fidèle à la version course que ne l’était la 919 Street Concept. Elle conserverait ainsi l’imposant aileron arrière et la prise d’air en « requin » si caractéristique de sa carrosserie.

Connaissant l’exigence de Porsche et de l’équipe Penske qui gère le programme de course, cette hypercar sera sans aucun doute une machine d’exception. On peut s’attendre à ce qu’elle pulvérise plusieurs records sur circuit et affiche un prix à la hauteur de sa rareté et de ses performances.

Vous rêvez de l’apercevoir un jour sur les routes françaises? Il faudra probablement être très patient – et disposer d’un compte en banque bien garni. Mais une chose est sûre: la Porsche 963 routière s’annonce comme l’une des hypercars les plus exclusives de cette décennie.

(Entre nous, combien seriez-vous prêt à dépenser pour une telle merveille technologique? À moins que vous ne préfériez la contempler depuis le bord de la piste…)