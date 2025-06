Porsche 963 RSP : quand une simple question devient le prototype routier le plus fou de l’histoire

Imaginez-vous au volant d’une Porsche de course dans les rues de votre ville ? C’est exactement ce qu’a rendu possible la Porsche 963 RSP, une création unique née d’une simple interrogation : « Et si…? ». Cette question anodine a donné naissance à l’un des projets les plus audacieux jamais entrepris par la marque de Stuttgart.

L’histoire commence en 1975 avec une 917 révolutionnaire

Pour comprendre la genèse de cette 963 RSP, il faut remonter à avril 1975. À cette époque, une Porsche 917 (châssis numéro 30) entreprend un voyage extraordinaire de Zuffenhausen jusqu’à Paris. Son propriétaire, le comte Rossi, avait demandé à Porsche d’effectuer les modifications minimales nécessaires pour que cette voiture de course puisse circuler légalement sur route ouverte.

Cette 917 homologuée roule encore aujourd’hui en France (un véritable trésor automobile !). Cinquante ans plus tard, une équipe passionnée de chez Penske et Porsche a décidé de ressusciter l’esprit de cette machine légendaire.

La renaissance moderne : de la piste à la route

« La 917 était une voiture de compétition pure, mais capable de circuler sur route publique. C’est exactement cette approche que nous avons adoptée avec la 963 RSP« , explique Timo Resch, PDG de Porsche Amérique du Nord.

Cette 963 RSP se distingue radicalement de sa version course. Contrairement aux modèles de compétition habillés de films adhésifs colorés, cette version unique arbore une véritable peinture Martini Silver. Peindre une carrosserie en carbone et Kevlar ultra-fine représentait un défi technique majeur pour les artisans de Zuffenhausen.

L’intérieur ? Un raffinement absolu avec sa sellerie en cuir marron clair et Alcantara, reproduction fidèle des matériaux choisis par le comte Rossi il y a un demi-siècle.

Des modifications techniques pensées pour la route

Cette Porsche hybride a nécessité des adaptations intelligentes. Les ingénieurs ont augmenté la garde au sol et adouci les amortisseurs Multimatic DSSV pour améliorer le confort de roulage. Les phares ont été optimisés pour l’éclairage routier, et les clignotants latéraux ont été programmés (détails que l’on oublie souvent quand on pense « voiture de course » !).

Les jantes forgées OZ Racing de 18 pouces chaussent des pneumatiques Michelin spéciaux, ornés des inscriptions historiques Michelin style années 70. Un clin d’œil nostalgique qui ne passe pas inaperçu.

Un cœur hybride dérivé de la 918 Spyder

Sous le capot de cette 963 RSP bat un cœur technologique impressionnant. Le moteur V8 biturbo de 4,6 litres développe environ 680 chevaux et provient directement du programme de compétition RS Spyder. C’est le même bloc qui a permis à Penske de remporter tous les titres LMP2 de l’American Le Mans Series entre 2006 et 2008.

La particularité ? Environ 80% des pièces de ce moteur sont identiques à celles de la 918 Spyder. Les deux turbocompresseurs Van der Lee génèrent une pression modérée et optimisent la réponse à l’accélération.

Le système électrique fonctionne jusqu’à 800 volts avec une batterie de 1,35 kWh signée Williams Advanced Engineering. Le moteur électrique MGU, positionné entre le V8 et la boîte Xtrac à sept rapports, peut délivrer entre 30 et 50 kW lors des phases d’accélération.

Des détails qui font la différence

L’habitacle révèle un travail d’orfèvre. Le siège monocoque en carbone gainé de cuir dispose d’un système de climatisation (appréciable lors des longues sessions !). Le volant en cuir centralise la plupart des commandes, comme sur la version course.

Les grilles d’aération intérieures évoquent subtilement le système de ventilation du moteur 12 cylindres de la 917. Une plaque métallique sur la portière conducteur indique le numéro de châssis et le lieu de fabrication.

Une pièce unique qui fait revivre l’histoire

Cette 963 RSP a obtenu une autorisation spéciale et une plaque d’immatriculation française ‘W’ pour circuler sur les routes locales près du Mans lors de sa présentation mondiale. Mais attention, il ne s’agit pas d’une homologation routière complète.

Cette création unique restera… unique. Après son passage aux 24 Heures du Mans, elle rejoindra le Musée Porsche de Stuttgart. En juillet, vous pourrez l’admirer aux côtés de son illustre ancêtre, la 917, lors du Festival de la Vitesse de Goodwood.

Roger Penske, dont les initiales ‘RSP’ ont inspiré le nom de cette machine, en sera l’heureux propriétaire. Un juste retour des choses pour celui qui a contribué à faire revivre cette page d’histoire automobile exceptionnelle.

Finalement, cette Porsche 963 RSP prouve qu’une simple question « Et si…? » peut donner naissance aux projets les plus extraordinaires. Entre héritage et innovation, elle incarne parfaitement l’ADN de la marque : transformer l’impossible en réalité.