Pierre Gasly perd tout en Chine : poids non conforme et frayeur aux stands

Le Grand Prix de Chine 2025 restera dans les annales comme un week-end à oublier pour Pierre Gasly et l’écurie Alpine. Entre une disqualification pour sous-poids et un incident lors d’un arrêt aux stands, le pilote français a vécu une course compliquée sur le circuit de Shanghai.

Une monoplace trop légère

La nouvelle est tombée comme un couperet après la course. Pierre Gasly, qui avait franchi la ligne d’arrivée en position honorable, a vu son résultat annulé par les commissaires techniques. La raison ? Sa monoplace n’atteignait pas le poids minimum réglementaire lors des vérifications post-course. Une faute technique qui ne pardonne pas dans l’univers ultra-réglementé de la Formule 1.

Le Français n’était pas le seul dans cette situation embarrassante. Charles Leclerc (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont subi le même sort pour des infractions similaires. Ces disqualifications ont rebattu les cartes du classement final, permettant à Esteban Ocon de grimper à la cinquième place, tandis que Carlos Sainz a pu accrocher la dixième position, synonyme d’un point au championnat.

Un arrêt aux stands catastrophique

Comme si cette disqualification ne suffisait pas, l’écurie Alpine a écopé d’une amende de 10 000 euros suite à un incident survenu lors du premier arrêt aux stands de Gasly. La scène, filmée par les caméras du monde entier, fait froid dans le dos : alors que la roue arrière droite n’était pas encore correctement fixée, le feu vert a été donné au pilote pour quitter son emplacement.

La suite était prévisible – et évitable. En s’élançant, Gasly a percuté l’un des mécaniciens de son équipe, le projetant au sol. Par chance, ce dernier s’en est sorti sans blessure, mais l’incident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.

« C’était vraiment effrayant », a confié le pilote normand après la course. « On a tous vu des accidents graves dans les stands par le passé. Notre équipe doit absolument revoir ses procédures pour éviter que ça se reproduise. »

Des leçons à tirer pour Alpine

Ce double incident met en lumière les difficultés que traverse actuellement l’écurie française. Entre problèmes techniques et erreurs opérationnelles, Alpine semble accumuler les galères en ce début de saison 2025.

La question du poids des monoplaces reste un défi permanent pour les ingénieurs. Dans la recherche de performance pure, chaque gramme compte, et la frontière entre l’optimisation et l’infraction est parfois ténue. Visiblement, lors de ce Grand Prix de Chine, plusieurs équipes ont franchi cette ligne rouge.

Quant à l’incident des stands, il rappelle l’importance vitale des procédures de sécurité lors des arrêts. Ces opérations, réalisées en quelques secondes à peine, nécessitent une coordination parfaite entre une vingtaine de personnes. La moindre défaillance dans la chaîne peut avoir des conséquences dramatiques.

Pour Pierre Gasly, ce week-end chinois est à ranger dans la catégorie des courses à oublier. Le pilote français et son équipe devront rapidement tourner la page et se concentrer sur les prochaines épreuves, en espérant que les leçons de Shanghai auront été retenues.

Prochain rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix de Miami, où Alpine tentera de redresser la barre après ce passage compliqué sur le continent asiatique.