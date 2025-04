Piastri triomphe au Grand Prix de Bahreïn 2025, McLaren aux anges

Le Grand Prix de Bahreïn 2025 a tenu toutes ses promesses, avec un dénouement palpitant qui a vu l’écurie McLaren et son pilote prodige Oscar Piastri décrocher une victoire magistrale. Parti en pole position, l’Australien a su résister à la pression de ses poursuivants pour franchir la ligne d’arrivée avec plus de 14 secondes d’avance, un écart considérable à ce niveau de compétition.

Piastri, le maître des sables de Sakhir

Dès le départ, Oscar Piastri a démontré sa détermination à s’imposer sur le circuit de Sakhir. Malgré les assauts répétés de George Russell (Mercedes) dans les premiers tours, le pilote McLaren a tenu bon, creusant progressivement l’écart. Son coéquipier Lando Norris, auteur d’un départ tonitruant depuis la 6e place, a malheureusement écopé d’une pénalité de 5 secondes pour avoir mal positionné sa monoplace sur la grille. Un contretemps qui ne l’a pas empêché de réaliser une course solide, terminant au pied du podium.

Le coup de théâtre de la voiture de sécurité

Au 32e tour, alors que Piastri comptait plus de 6 secondes d’avance sur son premier poursuivant, l’entrée en piste de la voiture de sécurité a redistribué les cartes. Profitant de la neutralisation de la course, les stratèges de McLaren ont rappelé leur leader pour un changement de pneumatiques, un pari audacieux mais payant. À la relance, Piastri a su conserver sa position malgré les gommes tendres de Russell et les pneus durs de Charles Leclerc (Ferrari). S’en est suivi un duel haletant entre les trois hommes, qui a tenu les spectateurs en haleine jusqu’au drapeau à damier.

Des points précieux pour McLaren

Avec cette victoire, McLaren marque de précieux points au championnat constructeurs. Une performance d’autant plus remarquable que l’écurie britannique a dû composer avec quelques soucis techniques lors des arrêts au stand (problèmes de feux de sortie, difficulté à démonter un pneu avant droit sur la voiture de Piastri). Gageons que ces menus désagréments seront vite oubliés dans l’euphorie de ce succès retentissant !

Derrière, George Russell et Charles Leclerc complètent le podium, non sans avoir livré une belle bataille dans les derniers tours. Le Monégasque, longtemps en lice pour la victoire, a dû s’incliner face à la vélocité de la Mercedes dans les lignes droites. Une satisfaction tout de même pour Ferrari, qui place ses deux monoplaces dans le top 5 (Carlos Sainz termine 4e malgré une pénalité de 10 secondes pour avoir poussé Kimi Antonelli hors de la piste).

Red Bull, le grand perdant du jour

Si McLaren et Mercedes savourent, Red Bull sort frustrée de ce Grand Prix de Bahreïn. Après des qualifications mitigées, Max Verstappen et Sergio Pérez espéraient profiter de la course pour remonter dans la hiérarchie. Las, des arrêts au stand catastrophiques ont ruiné les chances des deux pilotes, contraints de se contenter des miettes (6e et 7e). Un coup d’arrêt pour l’écurie autrichienne, qui devra rapidement corriger le tir pour ne pas laisser filer Piastri et McLaren au championnat.

Rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite, où Oscar Piastri tentera de confirmer son statut de nouveau patron de la F1. Ses rivaux sont prévenus : le « Wizard d’Oz » compte bien réaliser la passe de deux dans les rues de Jeddah !