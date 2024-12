Peut-il exister une boîte de vitesses à 15 rapports sans embrayage ?

Ce que vous devez retenir Un pas en avant pour la technologie des boîtes automatiquesLe développement de la boîte DB49 marque un tournant dans l’industrie automobile.

Les deux moteurs électriques qui équipent le système hybride ne se contentent pas seulement de propulser le Renault Rafale, mais ils gèrent également les embrayeurs de la transmission.

L’intégration des moteurs électriques dans la gestion du système permet une réactivité accrue et optimise le rendement énergétique du véhicule.

La réponse affirmative vient de Horse Powertrain, une entreprise britannique codétenue par les groupes Renault et Geely. Elle a lancé la production de sa nouvelle boîte automatique DB49 pour le modèle hybride rechargeable Renault Rafale.

Un pas en avant pour la technologie des boîtes automatiques

Le développement de la boîte DB49 marque un tournant dans l’industrie automobile. En effet, elle se distingue par l’absence totale d’un embrayage traditionnel. Les deux moteurs électriques qui équipent le système hybride ne se contentent pas seulement de propulser le Renault Rafale, mais ils gèrent également les embrayeurs de la transmission.

Cette innovation ouvre la voie à une conduite plus fluide et intuitive, éliminant les à-coups habituels des changements de vitesse. L’intégration des moteurs électriques dans la gestion du système permet une réactivité accrue et optimise le rendement énergétique du véhicule.

Conception novatrice pour divers types de véhicules

D’après Horse Powertrain, le DB49 est leur première boîte de vitesses conçue indépendamment par l’entreprise. Elle est adaptée non seulement aux véhicules électriques et hybrides mais aussi aux voitures dotées de moteurs à combustion interne.

L’architecture unique du DB49 permet jusqu’à 15 combinaisons différentes de rapports de transmission, offrant ainsi une palette étendue d’options pour s’adapter à toutes les conditions de conduite. Avec un poids total de 99 kilogrammes, cette boîte allie robustesse et légèreté.

Une gestion électronique avancée

Le contrôle du nouveau système est assuré par le Power Electronics Box (PEB), une unité électronique fabriquée dans l’usine Renault d’Aveiro en Espagne. Ce dispositif intègre matériel et logiciel optimisés pour réduire la consommation énergétique et augmenter l’autonomie électrique du véhicule.

L’introduction d’une telle technologie représente un bond en avant dans la quête d’une mobilité plus durable. En diminuant la dépendance aux systèmes mécaniques complexes, elle améliore également la fiabilité générale du véhicule.